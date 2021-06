Nous voulons contrôler notre propre destin

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a lancé une défense provocante du projet raté de Super League européenne et a déclaré que le club catalan ne s’excuserait pas auprès de l’UEFA de vouloir contrôler son propre destin.

Les membres du Barca devaient voter sur la participation à la compétition lors de l’assemblée générale du club dimanche, mais Laporta, qui insiste sur le fait que les plans sont toujours en vie, a déclaré que ce ne serait pas nécessaire car le format proposé n’existe plus.

Neuf des 12 clubs fondateurs ont abandonné le projet de rompre avec la Ligue des champions de l’UEFA, ne laissant que le Barça, le Real Madrid et la Juventus se battre pour un changement du statu quo dans le football européen.

« Nous avons parlé avec les clubs [involved] et dit que nous aimions [the proposals], mais que nous avions besoin d’eux pour accepter que nos membres devraient approuver l’entrée à la prochaine assemblée », a déclaré Laporta en expliquant les raisons de son inscription.

« Il était logique d’avoir ce vote avant le 30 juin. Mais maintenant, comme le format n’existe pas, je ne vous demanderai pas de voter. Mais le projet est vivant, j’insiste.

« Nous essayons toujours d’entamer le dialogue avec l’UEFA. Nous ne nous excuserons pas d’avoir tenté d’organiser une compétition. Nous ne dirons pas désolé à l’UEFA de vouloir être les propriétaires de notre propre destin. Du moins pas tant que je le suis. Président. »

Les six clubs anglais impliqués dans la Super League, en plus de l’Atletico Madrid, de l’Internazionale et de l’AC Milan, ont tous accepté de payer des amendes à l’UEFA pour avoir tenté de rompre avec la Ligue des champions le mois dernier.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’instance dirigeante du football européen prévoyait également d’infliger une amende au Barça, à Madrid et à la Juve, en plus d’envisager la possibilité de les exclure de la Ligue des champions pendant deux ans. Cependant, l’UEFA a été contrainte de suspendre les mesures disciplinaires « jusqu’à nouvel ordre » en raison d’une décision de justice leur interdisant actuellement de prendre des mesures.

« L’UEFA nous a menacés d’amendes et de nous expulser de la Ligue des champions », a poursuivi Laporta. « Le temps nous a donné raison. Maintenant, ils ont annulé [suspended] la procédure disciplinaire et nous a inscrits pour la Ligue des champions la saison prochaine.

« Nous faisons cela parce que nous aimons le football et parce qu’en ce moment le jeu est dans une situation compliquée. Les clubs publics peuvent faire des offres beaucoup plus attrayantes que nous et ils continuent d’investir.

« Les jeunes préfèrent les matchs attractifs et le public baisse, donc il y a moins d’argent. Nous voulons que ce soit la compétition la plus attractive au monde. Nous invitons l’UEFA et les ligues à en parler.

« C’est aussi un projet de bien plus grand soutien que celui de l’UEFA. L’UEFA verse 180 millions d’euros en paiements de solidarité, mais la Super League aurait fait ces 400 millions d’euros. Nous pensons que la FIFA est plus proche de notre façon de penser. La réaction de l’UEFA était étrange et maintenant ils ‘ refaire marche arrière.

« Les clubs anglais étaient la force motrice de la compétition et ils ont eu peur sous la pression de l’UEFA. Je pense qu’ils regrettent d’avoir quitté la Super League maintenant, voyant comment l’UEFA est revenue sur ses menaces. »

Laporta a expliqué que la Super League aurait procuré au Barça des revenus de « 700 millions d’euros en plus des variables ». L’échec du projet à démarrer a contraint le club à rechercher d’autres formes de revenus pour faire face à une dette de 1,2 milliard d’euros brut.

Pour combler le vide, les membres ont approuvé dimanche un accord avec Goldman Sachs pour un prêt d’une valeur maximale de 525 millions d’euros. L’argent servira à restructurer les dettes du club et est remboursable sur 15 ans avec un taux d’intérêt de trois pour cent.

« Nous parlons de la viabilité du club », a déclaré Laporta avant que les membres ne votent sur le prêt. « Personne ne devrait penser que cet argent sera destiné à des signatures ou à d’autres projets. Nous devons arrêter l’hémorragie. »

Comme l’a révélé pour la première fois ESPN, le Barça a déjà pris une avance sur le prêt pour effectuer des paiements antidatés aux joueurs et pour effacer d’autres dettes en cours.

« Il y avait 75 millions d’euros en attente de versements d’honoraires de transfert, 24 millions d’euros au fisc et 57 millions d’euros de salaires à payer [before June 30] et nous n’avions pas les liquidités », a expliqué le vice-président Eduard Romeu.