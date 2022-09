Nous voulons acheter sur la faiblesse du marché

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Nous n’avons pas d’autre choix que d’acheter des mentions rapides : MRVL, LLY, NVDA, META 1. Nous n’avons pas d’autre choix que d’acheter Les actions se sont effondrées jeudi, poursuivant leur séquence de pertes après avoir chuté à la suite d’une autre forte hausse des taux d’intérêt et des commentaires bellicistes de la Réserve fédérale. Malgré la volatilité, nous pensons que c’est maintenant une opportunité d’acheter pour plusieurs raisons. Notre oscillateur à courte portée S & P 500 de confiance a finalement montré que le marché était survendu. En outre, l’enquête sur le sentiment des investisseurs de l’AAII montre que plus de 60 % des membres sont baissiers, ce qui est le niveau de sentiment négatif le plus élevé depuis mars 2009. Bien qu’il soit généralement prudent de sortir du marché lorsque le sentiment est aussi négatif, si vous le faites maintenant, vous le regretterez dans une semaine, selon Jim Cramer. “Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, nous avons attendu, attendu et attendu”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous devons faire quelques achats.” Après la réunion, Jim a opté pour Microsoft (MSFT) et nous avons ensuite lancé une alerte commerciale à ce sujet. 2. Mentions rapides : PG, MRVL, LLY, NVDA, META Voici quelques prises de position rapides sur certains noms de club : Jim a dit que Procter & Gamble (PG) est un achat ici. Alors que ses coûts d’approvisionnement semblent baisser, l’entreprise ne semble pas faire d’énormes baisses de prix. Marvell (MRVL) se porte bien, mais le marché ne semble pas s’en soucier. Cependant, nous avons toujours confiance dans le stock. Découvrez les commentaires du PDG Matt Murphy sur le cours de l’action assiégé de la société dans “Mad Money” de mercredi. UBS a mis à niveau Eli Lilly (LLY) vers un achat jeudi, arguant que le médicament contre le diabète de type 2 de la société pharmaceutique, Mounjaro, pourrait être “le plus gros médicament de tous les temps” s’il obtient également l’approbation de l’obésité. Nous pensons depuis longtemps que ce médicament va changer la donne, et nous recommandons aux investisseurs d’acquérir des actions de LLY s’ils n’en possèdent pas déjà. Nous retenons le rachat des actions de Nvidia (NVDA). Bien que la société semble optimiste quant à l’avenir du jeu, nous pensons toujours qu’elle continuera de décevoir dans ses résultats, ce qui signifie que le titre baissera. À ce moment-là, nous envisagerons d’acheter des actions. Nous pensons que Meta (META) est un achat ici car la croissance de WhatsApp s’accélère, comme en témoigne son récent accord avec Salesforce (CRM). Nous sommes également optimistes sur le métaverse. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long MRVL, LLY, NVDA, META, CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.