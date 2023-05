« Nous voulions régler le compte » – Yannick Bolasie sur la façon dont il a fini par enregistrer une bataille de MC avec Bradley Wright-Phillips

De nombreux footballeurs ont un passe-temps différent en dehors du beau jeu. Pour Gareth Bale, le golf est le meilleur moyen de passer du temps libre. D’autres aiment aller aux chevaux. Mais, pour l’ancien ailier de Crystal Palace et d’Everton Yannick Bolasie, participer à des batailles de rap a toujours été le seul moyen de passer le temps entre les matchs.

L’ex-star de la République démocratique du Congo a appris le MC pour la première fois en grandissant à Londres, et il a des professeurs stricts à remercier pour avoir trouvé le temps de découvrir son amour pour la musique grime.

« La passion est née quand j’étais au lycée », raconte Bolasie QuatreQuatreDeux, maintenant. « Parfois, dans la cour de l’école, les enseignants confisquaient le ballon et tout le monde se mettait en cercle et faisait des batailles de grime et des batailles de MC.

« Je ne savais pas comment le faire correctement et je n’étais pas si bon, alors c’était une chose que je voulais apprendre. Avant, je ne faisais que griffonner des paroles et pratiquer mon rythme. Finalement, je suis devenu de mieux en mieux, et j’ai écouté aux postes de radio pendant des heures – juste des gens qui font du MC.

« Cela fait partie de moi. Cela m’emmène dans un endroit différent. En tant que MC, j’ai fait des batailles, je suis monté sur scène et Eskimo a dansé avec certains des OG. C’est une pression complètement différente pour le football, devoir chanter devant des tas de gens. »

Bolasie a passé une grande partie de sa carrière de joueur en Premier League, après avoir gravi les échelons du football hors championnat jusqu’au sommet du jeu anglais. Son amour pour la musique rap a été partagé par d’autres footballeurs qu’il a rencontrés en cours de route. Il a même fini par enregistrer une bataille de Lord of the Mic MC contre Bradley Wright-Phillips, avec qui il a représenté Plymouth au début de sa carrière.

« J’avais l’habitude de jouer avec Brad à Plymouth », explique-t-il. « Et nous nous envoyions simplement des notes vocales. Il venait pour moi, je venais pour lui. C’était juste en cours à partir de là. Une fois, j’étais avec Brad en train de me détendre dans un studio avec ses autres copains qui font musique. Le Lord of the Mic Jammer m’a dit : « J’ai entendu dire que vous étiez des MC ? ». Ils ont demandé : « Pourquoi vous ne venez pas vous clasher ? » – C’était légendaire. Vous entrez dans cette pièce et c’est à nouveau un type de pression différent. Alors Brad et moi avons dit : « Réglons les comptes ici ».