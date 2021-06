« Nous voulions que ce soit intemporel »

Comment développer un produit totalement nouveau et l’introduire sur un marché aussi encombré que les aspirateurs ? Si vous êtes Paul et Rachel Bagwell, les créateurs mariés de la capsule Halo, vous commencez par ce qui vous agace aujourd’hui.

Si vous recherchez une alternative verte et locale à un Dyson, l’aspirateur sans fil Halo Capsule pourrait être fait pour vous. Il s’agit d’un aspirateur puissant et respectueux de l’environnement avec une conception et des matériaux innovants : le genre de produit déchirant les règles que de nombreux ingénieurs et inventeurs aspirent à créer.

Nous avons nommé la capsule Halo notre appareil de l’année pour 2020, et elle se classe toujours au deuxième rang de notre classement des meilleurs aspirateurs, même devant le dernier Dyson. Il a également décroché la deuxième place dans le Which? liste de ses 50 meilleurs produits de l’année.

Capsule a été créé, fabriqué et commercialisé par l’équipe mari et femme de Paul et Rachel Bagwell. Paul a une formation en design industriel et, comme beaucoup de ses contemporains, a obtenu un emploi chez Dyson. Il a accumulé 20 ans d’expérience en ingénierie de l’entretien des sols.

Rachel est une professionnelle du marketing, dont l’objectif était toujours de s’assurer que la Capsule répondait à ce qui était important pour le client ; qu’il résout le genre de problèmes auxquels les gens sont confrontés chaque jour.

À juste titre, l’idée de la capsule a été déclenchée dans leur maison, lors d’une dispute en cours sur la minuscule poubelle de leur nettoyeur sans fil.

L’inspiration pour Capsule

Paul dit : « Il y a toujours une impasse sur qui va vider l’aspirateur. Vous savez, si cela nous ennuie, nous sommes presque sûrs que cela va ennuyer d’autres personnes.

« Surtout parce que nous avons deux jeunes enfants », ajoute Rachel. « Nous avons un enfant de 2 ans et un enfant de 4 ans. »

« Et un chien très poilu », intervient Paul.

« Et un chien poilu », poursuit Rachel. « À l’époque où nous envisagions de développer cela, nous avions un bébé et je n’ai jamais voulu vider l’aspirateur parce que je ne voulais jamais mettre toute cette poussière sur moi puis ramasser le bébé.

« Donc, cela est venu de ces petites idées, comme – accrochez-vous. Il doit y avoir une meilleure façon de le faire. »







Des sacs de différence

L’une des différences entre Capsule et Dyson et la légion de clones Dyson sur le marché est que Capsule utilise des sacs, alors que la plupart des autres nettoyants sont devenus sans sac. Pourquoi donc?

« Tout le monde a été tellement submergé par les messages marketing au cours des 20 dernières années », déclare Paul. « Je pense qu’il est très important que les clients aient des options. S’il y a un grand géant qui dit qu’il n’y a qu’une seule façon de faire quelque chose, soit vous les imitez, soit vous essayez de faire quelque chose d’unique et de meilleur. Et je pense que c’est la voie que nous choisissons d’emprunter.

« Il y a de nombreux avantages à utiliser des sacs : le poids, la propreté, la plus grande capacité. Je reviens toujours à cet homme qui m’a dit qu’il avait un aspirateur sans sac à la maison et qu’il le gardait dans le placard à côté d’un bâton de kebab et d’un pinceau pour s’assurer qu’il enlevait toute la poussière. »

C’est vrai : depuis que les nettoyeurs sans sac dominent le marché, devoir se coincer les doigts dans un filtre pour enlever une poignée de peluches est une expérience universelle, et universellement détestée.

Paul poursuit : « Si vous deviez arriver de l’espace, vous diriez, eh bien, ce que je veux d’un aspirateur, c’est quelque chose qui ramassera beaucoup de saleté. Les machines sans sac ont tendance à avoir beaucoup de plomberie et cela cause des problèmes. . Ils ont des ouvertures étroites et ces ouvertures seront toujours bloquées. Cela prend également du poids. C’est la grande opportunité. «

Mais il y avait un autre problème à résoudre. Les sacs à poussière sont traditionnellement fabriqués à partir de plastique, ce qui est à l’opposé de l’environnement. Au lieu de cela, Paul a proposé une pochette à poussière bon marché et entièrement compostable.

« Le sac à poussière a été une grande avancée pour nous parce que nous avons vu l’avantage des sacs en termes de capacité, mais il y a aussi des raisons pour lesquelles les gens sont très négatifs à propos des sacs : ils représentent un coût de fonctionnement permanent.

Ils ne sont pas non plus très respectueux de l’environnement car ils sont essentiellement fabriqués à partir de versions de polypropylène qui restent dans les décharges pendant des siècles. Ils laissent une marque permanente sur la planète.

Les sachets à poussière de la capsule sont grands et contiennent 1,6 litre de poussière et de saleté. Cela signifie que la Capsule n’a pas besoin du tout de plomberie intérieure, ce qui signifie qu’il y a moins de problèmes et qu’elle est plus légère.







Ensuite, l’utilisation innovante de fibre de carbone pour la coque de l’aspirateur a permis à Paul de réduire le poids de l’aspirateur à 2,6 kg.

Il dit : « La fibre de carbone était en tête de notre liste parce qu’elle est incroyable. Non seulement c’est un matériau vraiment cool, mais il est incroyablement solide et incroyablement léger.

«Nous avons dû nous débattre avec des moyens de le faire de manière rentable, car c’est un matériau extrêmement coûteux. Nous avons dû le fabriquer de manière plus rationalisée pour l’amener à un endroit où nous pourrions l’utiliser à notre prix. Et puis nous avons pu nous concentrer sur les performances et les batteries.







L’éco-certification de Capsule

Le design n’est pas la seule innovation chez Capsule. Il y a aussi la façon dont il est destiné à être acheté et utilisé, afin de minimiser son impact environnemental.

« Si vous avez un vide de 10 ans, plutôt qu’un vide de deux ans, vous avez soudainement un cinquième de l’effet environnemental que vous aviez auparavant, c’est pourquoi, pour nous, la longévité de ces produits est vraiment, vraiment importante. L’impact est énorme », explique Paul.

Pourtant, il y a une limite à la durée d’utilisation d’un aspirateur sans fil, et cette limite est la durée de vie de la batterie. À l’heure actuelle, la technologie des batteries lithium-ion est à un point où les batteries perdront leur charge sur une période de plusieurs années. Certaines entreprises, dont Dyson, Shark et Samsung, ont commencé à fabriquer des nettoyeurs sans fil avec des batteries amovibles.

Mais Capsule n’a pas de batterie remplaçable. « Si vous vendez des batteries de remplacement aux gens, il y a une chance qu’ils les mettent en décharge », dit Paul.

Réparer, rafraîchir, réutiliser

Au lieu de cela, pour environ le même prix qu’une deuxième batterie, vous pouvez obtenir un rafraîchissement de capsule.

« Tout dans ce produit devrait durer 20 ans », soutient Paul. « Si nous pouvons le regarder tous les 6 ou 7 ans, nous pouvons nous assurer que le client a une excellente expérience de nettoyage. Nous avons de la fibre de carbone, qui dure plus de 20 ans, nous avons un moteur de 20 ans là-dedans. Les batteries, comme nous le savons tous, ont une fin de vie.

« Ce que nous pourrions faire, c’est vendre aux gens une batterie de remplacement, mais ce que nous choisir à faire est d’offrir le Capsule Refresh, qui est un retour à la base pour à peu près le même prix que les autres personnes facturent pour une batterie. Nous ne changerons pas seulement la batterie, nous nous assurerons que tout le reste est en parfait état. Nous modifierons vos filtres à vie et vous mettrons à jour avec notre dernier logiciel.

« Pour le prix d’une batterie de remplacement, vous obtiendrez une toute nouvelle capsule. Vous aurez tout revivifié. »

Achetez-le pour la vie

Rachel déclare : « Lorsque nous avons développé Capsule, nous voulions qu’elle soit intemporelle. Quelque chose qui n’était pas une mode. C’est en cours.

« C’est aussi une question de rythme de développement », poursuit Paul. « Le sans fil que vous avez peut-être acheté il y a trois ans sera très inférieur au sans fil que vous pouvez acheter aujourd’hui. Nous voulions entrer au sommet. Nous voulons que les gens achètent cela et l’utilisent pendant 10, 15 ans. Il aura peut-être besoin d’une nouvelle batterie pendant cette période, mais il aura toujours cette puissance de nettoyage 5 étoiles. Il ne s’agit pas d’être remplacé par quelque chose de légèrement meilleur dans 2 ans.

Prix ​​​​de la capsule

L’autre chose qui est intéressante à propos de Capsule est son prix, qui est environ la moitié de celui du dernier Dyson.

Paul déclare : « Je ne pense pas que la qualité et la conception intelligente doivent être chères. Vous pouvez être différent de tout le monde sans exclure personne.

Le plus grand défi pour les concepteurs, les ingénieurs et les spécialistes du marketing est de rendre accessible un excellent design et une excellente technologie. Parce que c’est à ce moment-là que vous faites vraiment la différence. Cela va avoir un impact plus positif sur plus de gens. »







À l’heure actuelle, vous pouvez acheter la capsule Halo pour 199,99 £, soit une remise de 50 £ par rapport à son meilleur prix. Il est livré avec une station d’accueil murale et 52 sacs à poussière, ce qui vous donnera deux ans de temps de nettoyage. Vous pouvez obtenir l’offre de Capsule Clean ou Amazone jusqu’au 22 juin minuit. Nous pensons que c’est une excellente offre.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de la capsule Halo, vous pouvez lire notre revue Halo.