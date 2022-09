“Nous voulions prouver que Pullela Gopichand et Mathias Boe avaient raison”, déclare Dhruv Kapila

La paire montante de double masculin indien composée de Dhruv Kapila et MR Arjun, qui a remporté le défi international indien la semaine dernière, a été motivée par ses mentors Pullela Gopichand et l’entraîneur danois Mathias Boe pour viser le titre.

La paire avait un fort soutien de leurs mentors qui les ont motivés à repousser les limites et leur ont donné le coup de pouce pour réaliser cet exploit. « Nous avions des plans depuis le début du tournoi. Gopi monsieur et Mathias nous avaient dit qu’il fallait gagner le tournoi pour montrer qu’on est à un niveau supérieur. Et nous l’avons prouvé. La finale a été un match difficile contre la paire thaïlandaise », a déclaré Dhruv, athlète d’IOS Sports.

«Ils ont joué de grands matchs plus tôt cette année et ont été constants même pendant le tournoi. Mais nous avons relevé ce défi et nous nous sommes bien préparés. Nous savions qu’ils hésiteraient au moment crucial et nous en avons profité », a-t-il ajouté.

Décrivant leur performance dans le tournoi, Dhruv a déclaré: «Avec la paire malaisienne, le match a été difficile car nous savions qu’ils étaient vraiment forts et avaient joué du bon badminton, mais nous étions prêts pour cela. Nous avons gagné 21-15 et 23-21 contre eux et avec la paire thaïlandaise, ce fut une victoire confortable avec un score de 21-14 21-12.

Dhruv Kapila, 22 ans, a été sous le feu des projecteurs après sa brillante performance aux Jeux d’Asie du Sud de 2019 en remportant trois médailles d’or en double masculin, en double mixte et en équipe masculine. Il faisait également partie de l’équipe indienne qui a marqué l’histoire en remportant la toute première Coupe Thomas pour l’Inde.

Dhruv reste maintenant motivé pour poursuivre sur cette lancée alors que le duo se dirige vers l’Europe pour participer à l’Open de France et à l’Open d’Allemagne dans les prochains jours.

