Nous vivons un cauchemar de nouvelle construction… nous vivons dans la peur des briques qui traversent nos fenêtres et les raves nocturnes nous empêchent de dormir

On leur avait promis 52 belles maisons jumelées neuves à ajouter à leur paisible cul-de-sac.

Mais un an et demi plus tard, les habitants de Redruth à Cornwall se sont retrouvés avec une horreur à leur porte – et affirment qu’ils vivent dans la peur.

En face des magnifiques bungalows de Redruth, Cornwall est un chantier de construction de maisons neuves abandonnées Crédit : Wayne Perry

Les jeunes ont pénétré par effraction dans le lotissement inachevé à côté des nouvelles constructions Crédit : Wayne Perry

Le chantier de construction de nouvelles constructions à Cardrew Lane a été abandonné par les géants du bâtiment Midas basés à Exeter lorsque la société est entrée en fonction en février 2022.

Maintenant, ceux qui vivent en face de l’horrible zone clôturée – dont beaucoup de personnes âgées – se plaignent que le site abandonné attire des adolescents tapageurs qui s’introduisent continuellement par effraction et organisent des raves nocturnes.

Lors de la visite du Sun cette semaine, certains nous ont dit qu’ils s’inquiétaient constamment du vandalisme de leurs propriétés – et craignaient qu’un jour une brique ne soit « jetée par la fenêtre ».

Le fils d’une résidente âgée octogénaire, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré: «Maman vit seule et entend des gens aller et venir derrière la clôture.

« Elle s’en inquiète. Elle a peur que quelqu’un jette une brique par la fenêtre.

«Elle peut entendre les fêtes et les choses qui se passent tard dans la nuit.

« Nous avons appelé la police de nombreuses fois et ils ont fait des patrouilles supplémentaires, mais cela n’empêche pas les jeunes d’entrer.

« Maman voit des vélos enchaînés au lampadaire de l’autre côté de la route, ce qui la préoccupe vraiment. Elle veut juste que ça s’arrête.

Des canettes d’alcool vides sont jonchées autour d’une entrée utilisée pour entrer dans le chantier Crédit : Wayne Perry

Bien qu’une entrée ait des portes verrouillées, les jeunes ont pu accéder par des ouvertures dans la clôture Crédit : Wayne Perry

« Nous voulons juste que les bâtiments soient terminés. Il y a eu une lettre du conseil l’année dernière disant qu’il allait être achevé par un autre développeur, mais rien ne s’est produit jusqu’à présent.

« Les bâtiments qu’ils avaient presque terminés ont des toits, mais ne sont pas étanches et n’ont ni portes ni fenêtres.

« Il est probable qu’ils devront les démolir et recommencer, ce qui n’est pas quelque chose qu’une autre entreprise voudra entreprendre.

« C’est une situation folle et personne ne semble s’en soucier. »

Un résident a surpris un enfant en train de garer son vélo dans son allée avant d’entrer sur le site Crédit : Wayne Perry

Les résidents regardent la clôture disgracieuse Crédit : Wayne Perry

Il y avait 52 nouvelles propriétés prévues pour être construites dans le cul-de-sac, s’ajoutant aux autres bungalows gris et blancs modernes et immaculés qui s’y trouvent maintenant.

Mais moins d’un quart des nouvelles constructions jumelées à deux étages sont sur le point d’être terminées et ne sont plus que des coquilles vides.

Les autres ont simplement des semelles en place, tandis que les mauvaises herbes envahies bordent les chemins et les clôtures de délimitation.

La toiture en ardoise grise et le plastique déchiré recouvrant les maisons sont visibles au-dessus de l’énorme clôture en plastique gris et jaune qui a été érigée pour tenter d’empêcher les intrus d’entrer.

Mais les habitants ont vu l’emballage argenté déchiré par des jeunes qui ont renversé des parties de la clôture pour entrer, brisé les intérieurs, organisé des fêtes avec de la musique forte et laissé des déchets éparpillés sur les sentiers.

La plupart des voisins proches à qui nous avons parlé ont demandé à rester anonymes par crainte de représailles.

Une résidente a pris des images d’un coupable garant son vélo près de son garage, après avoir effrontément remonté son allée et l’avoir appuyé contre le mur.

Il s’est ensuite glissé à travers un espace où un panneau de clôture autour du site avait été enlevé.

Les arbres et les mauvaises herbes sont envahis autour de la limite de la clôture Crédit : Wayne Perry

Un jeune effronté a calé son vélo contre le garage d’un résident Crédit : Wayne Perry

Elle a déclaré au Sun: « Je l’ai regardé le mettre contre mon garage sur la sonnette vidéo et je suis allé le déplacer immédiatement sur la route.

« J’ai entendu les jeunes se cogner dans les maisons. Il y a souvent du bruit provenant de grands rassemblements ou de gangs qui se réunissent là-bas.

« Pendant les vacances scolaires, c’est à n’importe quelle heure de l’après-midi et peut être tard dans la nuit.

« Le conseil sort pour réparer les panneaux de la clôture qui descendent mais sinon ils grimpent.

« Lorsque le site a été abandonné, il y avait des échafaudages autour des maisons, mais ils les ont démontés parce que les jeunes grimpaient dessus et c’était dangereux.

« Le conseil doit trouver quelqu’un pour le terminer afin que nous n’ayons plus à le supporter. »

Les voyous de la litière

Victoria Winter, 32 ans, a vu la clôture tomber à plusieurs reprises en se rendant au travail Crédit : Wayne Perry

La directrice des ventes Victoria Winter, 32 ans, habite au coin de la rue et passe quotidiennement devant le chantier inachevé en se rendant au travail.

Elle a déclaré : « Il y a des moments où j’ai vu la clôture tomber. C’est en panne pendant quelques jours avant que quelqu’un vienne le réparer.

«C’est une inquiétude que les gens entrent par effraction et causent des dommages, et fassent ce qu’ils font là-dedans, qu’ils ne veulent pas que les gens les voient faire.

« Nous sommes vraiment installés dans cette région et aimerions acheter une maison, mais cela contribue également au manque de propriétés disponibles ici maintenant. »

Même lorsque les panneaux de clôture sont en place, les pistes et la litière indiquent clairement où les jeunes peuvent escalader un talus de terre et escalader des balustrades métalliques pour accéder facilement au terrain.

‘Dangereux mal aux yeux’

Valerie Nelson, 84 ans, a qualifié le chantier de « dangereux mal aux yeux » Crédit : Wayne Perry

Valerie Nelson, 84 ans, aime se promener régulièrement le long de Cardrew Lane. Elle a dit : « C’est une horreur, n’est-ce pas ?

« Les jeunes y vont depuis qu’il était vide pour la première fois, et à part tout le reste, c’est dangereux.

« Peut-être que j’aurais fait pareil à leur âge, mais bien sûr c’est embêtant d’habiter à côté s’il y a du bruit à toute heure.

« Quelque chose devrait être fait à ce sujet bientôt car tant de personnes dans la région ont besoin d’un logement et le laisser dans cet état est un tel gâchis. »

Un autre passant l’a qualifié d ‘ »épave » et a déclaré que les personnes qui y entraient étaient bruyantes et « devenaient folles ».

Le couple de retraités Roger et Julia Hawkings ont affirmé avoir envoyé un e-mail au conseil pour savoir ce qui se passait concernant l’achèvement du site, dont la planification avait été approuvée il y a cinq ans, mais ils n’ont pas reçu de réponse.

Roger a déclaré: «Nous avons vu quelques enfants et jeunes adultes aller et venir. On dirait qu’il y a beaucoup de vandalisme là-dedans.

« En plus du fait que les maisons ont été exposées aux éléments, celui qui s’en charge devra évaluer les choses et décider s’il doit recommencer. »

Julia a ajouté: «Il y a beaucoup de familles qui ont désespérément besoin d’un logement, beaucoup de gens qui ont besoin d’un logement social et abordable, il faut donc le terminer.

« Il y a d’autres nouvelles constructions en cours à Redruth, mais celle-ci semble avoir été oubliée. »

Les travaux ne devraient pas reprendre avant le printemps 2024 Crédit : Wayne Perry

Les habitants ne sont pas contents de vivre en face Crédit : Wayne Perry

Un porte-parole du Conseil de Cornwall a déclaré: « Fournir des logements plus abordables aux populations locales dans les zones où elles sont le plus nécessaires est l’une de nos principales priorités.

« L’effondrement de Midas Construction et de la demande sur le marché de la construction a malheureusement entraîné des retards dans le projet similaires à ceux que connaissent les autres chantiers Midas.

«Nous sommes engagés dans le projet et prévoyons que les travaux reprendront au printemps 2024 avec de nouveaux entrepreneurs évaluant la meilleure façon de faire avancer le programme pour livrer les 52 logements abordables aux résidents locaux.

« Assurer la sécurité de nos sites est d’une importance primordiale pour nous, et les signalements de personnes accédant au site sont donc une préoccupation.

« Nous effectuons des vérifications régulières pour nous assurer que des clôtures de sécurité sont en place, mais nous enquêterons plus avant et apporterons les modifications nécessaires pour essayer de garantir que l’accès non autorisé est minimisé. »