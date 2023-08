Nous vivons tous dans le monde de Trump et il n’y a pas d’échappatoire

L’ancien président américain et actuel favori républicain a magistralement orchestré le battage médiatique autour de sa propre arrestation.

Beaucoup de gens diront peut-être que l’ancien président Donald Trump, clairement favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle américaine de 2024, a eu des moments difficiles la semaine dernière. Bien au contraire, Trump a vécu une semaine absolument spectaculaire, du moins en termes de renforcement de sa marque et de défense de ses plus grandes menaces. Cela montre que Trump est un maître absolu en matière de relations publiques et qu’il possède peut-être certains des plus grands instincts politiques de tous les temps.

Tout d’abord, un avertissement. Donald Trump est un dirigeant épouvantable et le président américain moderne le plus incompétent. Cela répond à pratiquement tous les critères, puisqu’il a fait plus que quiconque pour démanteler le projet impérial américain de l’intérieur (ce qui était un résultat positif involontaire de sa présidence) et a également vidé de sa substance les réglementations environnementales, a porté un coup de bélier aux droits des travailleurs, a bâclé le La réponse fédérale américaine au Covid-19 a amené les relations raciales à leur plus bas niveau depuis un siècle (qui étaient toutes intentionnelles et très, très négatives).

Donald a réussi à unir les organisations syndicales et à financer le capital contre lui avant la fin du cycle électoral de 2020, ce que ses partisans suggèrent comme une conspiration contre lui. Il n’y a pas de complot ; cela montre simplement qu’il était particulièrement mauvais dans son travail. De plus, il constitue également une menace pour la stabilité fondamentale des États-Unis, en raison de son égoïsme insensé et de son manque d’intérêt pour les faits. Les élections américaines n’ont pas été volées à Trump et aucune preuve ne le suggère, et beaucoup d’entre nous ont vu ce qu’il essayait de faire avant qu’elles ne commencent.

Rien ne laisse d’ailleurs penser qu’il ferait mieux une seconde fois. Prenons par exemple sa récente idée politique d’un tarif fixe de 10 % sur les importations vers les États-Unis, qu’il qualifie de « anneau autour du col» système destiné à promouvoir son programme « l’Amérique d’abord ». Une telle chose ne ferait que contraindre les États-Unis à abandonner leurs obligations au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les voyant ainsi coupés du commerce international régulier.

Mais tout cela étant dit, il faut reconnaître que cet homme est un opérateur médiatique avisé. Trump est invité au débat présidentiel du Parti républicain mais refuse parce qu’il ne veut pas légitimer les autres candidats et qu’il ne peut pas non plus contrôler les questions ou les discussions. Puis il le fait une interview sur X (anciennement Twitter) avec l’ancien animateur de Fox Tucker Carlson et cette publication a été vue plus de 250 millions de fois.

Le dernier débat républicain a attiré 24 millions de téléspectateurs et est considéré comme historique, avec des audiences élevées. Si nous sommes généreux envers Trump et supposons que presque tous ceux qui ont vu le message ont regardé l’interview, cela signifie que plus de dix fois plus de personnes se sont intéressées à son interview qu’au débat. Si nous sommes généreux envers le reste du monde et supposons que les opinions réelles exprimées lors de l’entretien ne représentaient qu’une fraction de cela, il est au moins clair que Trump a réussi à atténuer le battage médiatique autour des autres candidats – en particulier Vivek Ramaswamy, que beaucoup considéré comme le gagnant.

Même s’ils ont volontairement ignoré le succès de l’interview de Trump, les autres candidats n’ont même pas eu l’occasion de diffuser des clips d’eux-mêmes lors du débat et Ramaswamy n’a pas pu faire un tour de victoire car tout le monde parlait le lendemain de Trump. arrestation et sa photo était sortie. Un geste de génie. Non seulement il l’a utilisé dans les courriels de campagne, mais il est retourné à X pour la première fois en deux ans, en publiant sa propre photo et en brisant Internet. Et rappelons-nous qu’il s’est rendu en Géorgie pour se faire imposer volontairement ces nouvelles accusations. Il savait donc clairement ce qu’il faisait !

Beaucoup de ses partisans applaudissent le « changement d’énergie » cela a eu lieu, avec trois actes d’accusation et maintenant un quatrième qui fait l’objet d’un battage médiatique, y compris une photo d’identité qui a été transformée en relations publiques réussies. Mais ne vous y trompez pas ; Trump l’avait prévu dès le départ. Il savait exactement ce qu’il faisait et il l’a bien fait – il aurait récolté la somme colossale de 7,1 millions de dollars depuis la publication de sa photo, un nouveau record pour sa campagne.

Ce qui en dit peut-être le plus sur la raison pour laquelle il est le favori républicain incontesté et un candidat politique si magistral, c’est qu’il est capable de tout faire plier devant lui aux niveaux les plus hypocrites et les plus hallucinants.

Par exemple, le Parti républicain est le parti politique de la police et de ses lèche-bottes dans la société. C’est le parti politique dont les partisans «soutiens le bleu» dans chaque section de commentaires représentant un flic assassinant effrontément quelqu’un de sang-froid. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, Trump se fait arrêter, se retourne et dénigre le département du shérif local et le procureur de district, et adopte une position anti-gouvernementale – et cela fonctionne toujours.

Avec ces dernières mesures, nous avons de plus en plus l’impression que c’est le monde de Trump et que nous y vivons. Beaucoup disent que son arrestation a montré que les riches hommes blancs doivent enfin rendre des comptes ; le système juridique américain à deux vitesses prendra enfin fin. Cette opinion est au mieux prématurée et au pire totalement naïve, car, même s’il est reconnu coupable, il est toujours possible que Trump se contente d’accepter un accord de plaidoyer et ne voie jamais l’intérieur d’une cellule de prison. C’est probablement ainsi que les choses se termineront.

Mais regardez le récit qu’il est capable de diriger aujourd’hui : de nombreux Américains, et beaucoup dans le monde, voient véritablement les choses telles que Trump les présente. Il ne s’effondrera pas tranquillement – ​​pas si son savoir-faire surréaliste en relations publiques peut l’aider.