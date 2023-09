Nous vivons sur l’une des îles les plus isolées du monde : le temps est brutal et nous sommes totalement seuls, mais nous ne nous sentons jamais seuls.

L’UNE des îles les plus isolées du monde compte seulement sept habitants, mais ses habitants affirment ne jamais être seuls.

L’île de Stora Dimun est la plus petite des 18 îles composant l’archipel des îles Féroé.

Elle abritait autrefois de nombreuses familles à partir du 13ème siècle, mais seules deux d’entre elles sont restées et ont élu domicile sur l’île.

Ils vivent dans le même village, sur la seule ferme de l’île.

L’île est accessible par la mer, mais uniquement par temps clair et calme, même si un hélicoptère assure les déplacements trois jours par semaine.

Si vous devez monter et descendre de l’île, un service d’hélicoptère spécial viendra vous chercher et vous déposera le mercredi, vendredi et samedi.

Le point culminant de l’île mesure 1 295 pieds et a une superficie de 1,02 miles carrés.

Mais pour Eva, qui fait partie des sept membres de l’île et vit avec sa famille, elle avoue ne jamais se sentir seule.

« Je ne me sens pas seule ici, non », a-t-elle déclaré Renaissance verte.

« Je suppose que c’est parce que je me sens lié à ceux qui sont ici. La nature, les animaux, les gens.

« Je l’ai partout autour de moi. »

Eva et sa famille tirent la majorité de leur argent des moutons de l’île.

Chez Stora Dimun page Web officiellela famille utilise « presque tout » le mouton, la partie la plus précieuse de l’animal étant sa viande.

Les moutons de Storma Dimun ne sont « pas parmi les plus gros des îles Féroé, mais ils ont un goût prononcé, une viande très riche et sont très recherchés ».

Eva révèle également qu’ils passent leur temps à s’occuper des moutons au printemps, la saison de l’agnelage, avant de les dresser ainsi que les chiens en été.

En septembre, on commence par l’abattage des bovins, avant de passer aux moutons à la moitié du mois.

Sur une période de six semaines, entre 400 et 450 moutons sont abattus en moyenne sur l’île.

Mais les habitants de l’île gagnent également de l’argent grâce au tourisme, les gens visitant souvent l’île pendant les mois d’été.

Ils participent principalement à des excursions d’une journée en bateau, au cours desquelles Eva et sa famille descendent généralement jusqu’au rivage pour les accueillir et les guider jusqu’à l’île, où des rafraîchissements leur sont servis.

Il n’y a qu’un seul chemin pour monter et le même pour descendre sur cette île, et il peut être dangereux de se lancer dans cette promenade si vous ne savez pas où vous allez.

Et même si Eva affirme ne jamais se sentir seule, elle admet qu’elle aime rencontrer de nouvelles personnes qui viennent sur l’île.

Elle a déclaré : « L’une des meilleures choses est que je rencontre tant de bonnes personnes. »

Et les touristes peuvent même rester sur l’île, avec un tout nouveau cottage de 60 mètres carrés à gagner entre la mi-juin et la mi-août.

Le reste de l’année, l’une des pièces du chalet sert de salle de classe pour les deux enfants qui vivent sur l’île.

Quoi qu’il en soit, il peut accueillir six à huit personnes et dispose d’une cuisine entièrement équipée et d’une salle de bain avec douche.

Le chalet dispose également de la télévision par satellite et d’une connexion Wi-Fi.

En plus de cela, Eva et sa famille vous proposeront une visite guidée de l’île.

Cependant, il vous en coûtera 117 £ pour la maison et par nuit, ainsi que les frais pour les adultes (11 £) et les enfants (6 £).

Ailleurs, l’île isolée de Tristan da Cunha, au large des côtes sud-africaines, représente également l’espoir d’une petite population.

De la même manière, un Britannique est le dirigeant d’une île isolée au milieu de l’océan et prétend que c’est le plus petit pays du monde.

