Nous vivons sur l’île la plus isolée du monde, à 6 jours de tout autre endroit – on nous donne 2 moutons et tout le monde porte le même nom

Une maman de deux enfants a partagé son point de vue sur ce que signifie vivre sur l’île la plus désolée du monde – et il y a des avantages surprenants.

Kelly Green vit à Tristan da Cunha, à mi-chemin entre l’Afrique australe et l’Amérique du Sud, avec son partenaire et ses deux jeunes enfants.

Tristan da Cunha est à des milliers de kilomètres de la civilisation Crédit : PA

Sur l’île la plus reculée du monde, chaque résident se voit attribuer deux moutons chacun. Crédit : Getty

Kelly a déménagé sur l’île après avoir vécu en Angleterre et a rencontré son mari après avoir déchargé ses bagages du navire à son arrivée.

Elle est responsable du tourisme sur l’île et partage régulièrement des instantanés de la vie insulaire avec ses 11 000 abonnés TikTok.

Les vidéos incluent des images d’un hélicoptère transportant des matériaux à travers l’île et de moutons curieux errant dans la maison de Kelly.

Dans un autre clip, la mère a expliqué que même si l’Internet est limité, l’absence de réseau téléphonique et les résidents qui doivent commander leurs cadeaux de Noël six mois à l’avance, ce n’est pas si mal.

Chacun des 242 insulaires a droit à deux moutons par personne et une vache par famille, ce qui, selon Kelly, signifie que « les insulaires sont très autosuffisants ».

Il existe également une opportunité de romance entre les résidents, même si certains habitants sont apparentés et qu’il existe une « grande variété de personnes » qui vivent sur l’île.

Cela signifie que les mariages mixtes et le fait d’avoir des enfants n’ont pas posé de problème pour le patrimoine génétique, selon une résidente nommée Iris.

Tous les habitants permanents de l’île portent l’un des neuf noms de famille en raison de la petite population.

Tristan da Cunha est un groupe d’îles volcaniques de l’océan Atlantique Sud et constitue le groupe d’îles habitées le plus isolé de la planète.

Il se trouve à 2 400 kilomètres de la civilisation de Sainte-Hélène et des États-Unis. L’itinéraire le plus réalisable implique un vol de 15 heures jusqu’au Cap suivi d’une promenade en bateau de six jours.

Le terrain de l’île est trop rocheux pour une piste d’atterrissage, ce qui rend la zone accessible uniquement par voie maritime.

Planifier à l’avance est essentiel puisque seulement neuf visites en bateau sont effectuées sur l’île chaque année, ce qui signifie que les résidents doivent s’organiser pour éviter de devoir passer de longues périodes sans certains articles.

Selon une vidéo de Map Nerd, les habitants parlent un dialecte anglais qui est utilisé par le moins de personnes au monde.

L’information, tout comme le rythme de vie, circule à un rythme tranquille sur l’île.

L’agriculture est une activité communautaire et quotidienne pour tous les villageois et la télévision et les informations en direct n’étaient disponibles qu’en 2001.

Kelly a déclaré que le COVID-19 n’avait jamais réussi à atteindre l’île et qu’un enregistrement précis des allées et venues était tenu, le site Web étant mis à jour à chaque fois qu’un navire arrivait ou partait.

Il n’y a pas de journal sur Tristan da Cunha et Conrad Glass, inspecteur de police, a déclaré à Today : « Il y a des ragots locaux qui sont beaucoup plus rapides qu’Internet, mais pas toujours aussi précis ».

Il a ajouté : « L’île compte deux églises et un établissement médical avec quelques médecins permanents et un dentiste invité ».

Selon le site Internet de l’île, les prêtres et certains professionnels de la santé plus spécialisés ne peuvent s’y rendre que quelques semaines ou quelques mois à la fois.

Conrad a déclaré : « Lorsqu’il y a un glissement de terrain, un tremblement de terre ou, Dieu nous en préserve, un volcan, il y aura un coup de gong pour informer les chefs de chaque famille.

« Nous disposons de fournitures d’urgence et de bâtiments d’urgence. »

Kelly a quitté le Royaume-Uni et vit désormais sur l’île avec son mari et ses deux enfants.