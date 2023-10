Nous vivons sur l’île la plus isolée de Grande-Bretagne… il n’y a pas de routes, de magasins ou de pubs et nous pouvons être bloqués pendant des semaines.

IL nous a fallu trois semaines pour trouver une fenêtre météo pour atteindre Calf of Man, une île accidentée et balayée par les tempêtes au large de la pointe sud de l’île de Man.

Imaginez donc vivre et travailler là-bas, avec la menace d’être abandonné pendant des jours, voire des semaines, lorsque la mer d’Irlande, impitoyable, empêche les bateaux d’apporter de la nourriture et des fournitures.

Le Calf of Man est une île accidentée de 600 acres, souvent frappée par les tempêtes, au large de la pointe sud de l’île de Man. Crédit : Patrimoine national de Manx

Le directeur Aron Sapsford (à droite) et le bénévole Mike Haigh (à gauche) travaillent sur le veau de Man Crédit : Simon Richardson

Ce n’est pas une vie facile, mais l’un de ses directeurs à plein temps, Aron Sapsford, ne voudrait pas changer.

« Chaque jour est différent, même maintenant, il y a une véritable excitation », a-t-il déclaré au Sun lors de notre visite par un lundi humide et brumeux.

« Les stocks peuvent être un peu bas lorsque les bateaux ne peuvent pas entrer, mais nous nous en sortons. »

La pittoresque Calf, d’une superficie de 2,5 kilomètres carrés – en norrois signifiant « petite île » – est l’une des réserves ornithologiques les plus importantes des îles britanniques, abritant des espèces rares et menacées, notamment le puffin des îles, les macareux et les craves.

Ils partagent l’espace avec Aron et un autre gardien, Ben, ainsi que des bénévoles non rémunérés comme l’ornithologue Mike Haigh qui soutiennent leur travail à l’Observatoire des oiseaux et s’y rendent pendant des semaines.

Vivre la vie d’un naufragé, tout en étant suffisamment proche du « continent » et doté de tous les équipements de la vie moderne, peut jouer avec votre esprit, surtout lorsqu’il s’agit de nourriture.

Juste de l’autre côté de l’étendue d’eau étroite et périlleuse d’un demi-mile de large appelée Calf Sound, où le choc de deux courants opposés crée une frénésie sans fin de vagues mousseuses, se trouve un café populaire sur le promontoire.

« Nous avons discuté de la possibilité d’acquérir un drone que le café pourrait charger avec des gâteaux ou des pizzas et revenir vers nous », plaisante Aron.

Le Calf est coupé du continent par une étendue d’eau étroite et périlleuse d’un demi-mile de large appelée Calf Sound. Crédit : Getty

Il n’est accessible que par bateau – avec des horaires très dépendants de la météo imprévisible. Crédit : Simon Richardson

Le fait de vivre avec des rations assez basiques apportées par bateau est probablement le seul signe réel de difficultés que ressent Aron – qui est là depuis plus de 11 ans.

«Je me souviens avoir eu envie de fromage Stilton, mais ils n’en ont jamais apporté», se souvient-il.

« C’était comme si toute l’île de Man était épuisée. »

Les commandes de nourriture lorsqu’elles arrivent, comme l’explique Mike, se perdent souvent dans la traduction.

« Une fois, nous avons demandé quatre pizzas au fromage, mais nous avons obtenu une pizza à quatre fromages », dit-il.

« Et puis il y a eu la boîte de lait. Nous pensions avoir demandé un seul carton, mais nous avons obtenu une boîte contenant environ un an !

La maison des gardiens est une ancienne ferme mannoise construite à la fin des années 1700 – et à l’intérieur, peu de choses ont changé.

La maison des gardiens est une ancienne ferme mannoise construite à la fin des années 1700. Crédit : Simon Richardson

La maison – qui n’a pas d’eau courante, d’électricité ou de gaz – est assez basique à l’intérieur. Crédit : Simon Richardson

Il n’y a pas d’eau courante, d’électricité ou de gaz, et le confort est assez rare.

Un vieux générateur diesel soutenu par de puissantes batteries constitue la seule source d’énergie.

Il y a des chambres pour les gardiens et trois autres pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, une douche et des toilettes simples et des équipements de cuisine de base.

Un clin d’œil récent à la modernité a été l’arrivée de l’accès Internet.

Aron déclare : « Le signal téléphonique n’est pas génial, mais avec Internet, nous pouvons poursuivre le processus de transfert de plus de 60 ans de registres quotidiens d’oiseaux manuscrits vers un format électronique. C’est un gros travail.

Une journée typique pour Aron et l’équipe les voit se lever à 5h30 et travailler jusqu’à 16 heures avant de retourner à la ferme pour manger, puis se coucher.

« Nous avons une télévision, même si je ne me souviens pas de la dernière fois que je l’ai regardée », admet Aron. « Nous sommes généralement trop fatigués. »

Le travail d’Aron, qui s’occupe des oiseaux, lui fait passer des semaines loin de sa femme Karen. Crédit : Simon Richardson

Le Calf of Man abrite une grande variété d’oiseaux rares, notamment Manx Clough (photo) Crédit : Simon Richardson

Le travail d’Aron lui permet de passer des semaines loin de sa femme Karen. Il y a trois ans, elle a quitté l’Angleterre pour s’installer sur l’île de Man afin qu’ils puissent être plus proches, et elle rend visite au veau chaque fois qu’elle le peut.

Elle est arrivée en même temps que The Sun pour passer quelques semaines dans la solitude qu’offre le Veau, pour travailler sur son Master.

Deux ingénieurs de l’île de Man étaient également présents pour installer de nouvelles batteries et un onduleur afin de alléger la charge de travail du générateur de la ferme.

Ils avaient prévu de terminer le travail en une journée, mais avec des prévisions météorologiques qui se détérioraient, ils ont été contraints d’abandonner l’installation et de revenir plus tôt sur les conseils du capitaine du bateau Tom, qui exploite Boat Trips Isle of Man.

Ils espèrent revenir dans quelques jours.

Il y avait aussi une équipe de compteurs de phoques ; le veau possède une grande population de phoques gris et c’est actuellement la saison de la mise bas.

«Nous effectuons un décompte détaillé chaque année», explique le Dr Lare Howe, officier maritime du Manx Wildlife Trust.

« Nous avons identifié des phoques qui ont été marqués à Cornwall, ce qui montre les distances qu’ils parcourent.

« Nos recherches nous donnent des informations sur les taux de mortalité et les mouvements de la population. »

Les gardiens de veaux sont employés par l’association caritative Manx Wildlife Trust. Ce filet est utilisé pour piéger les oiseaux afin qu’ils puissent être enregistrés Crédit : Simon Richardson

Lara Howe (à gauche), officier maritime du Manx Wildlife Trust, rendait visite au veau avec le chercheur bénévole Duncan Kenny et l’étudiante Beth Begbie. Crédit : Simon Richardson

Les gardiens de veaux sont employés par l’association caritative Manx Wildlife Trust.

Il travaille en étroite collaboration avec Manx National Heritage (MNH) qui, en tant que gardien du Calf de 600 acres, gère ses actifs paysagers et structurels, y compris deux phares désaffectés, dont un construit par Robert Stevenson en 1818.

Le MNH s’assure que l’observatoire dispose d’une trousse médicale bien approvisionnée et que les directeurs et les chercheurs sont tenus d’enregistrer chaque matin leur programme de travail prévu et leur emplacement.

Mais des accidents peuvent survenir.

Il y a quelques années, alors qu’il vérifiait un nid dans l’un des phares, Aron a glissé et est tombé, se fracturant la jambe.

Heureusement, il avait son téléphone et pouvait appeler à l’aide, mais en raison de l’accès limité au continent, la seule option était une évacuation médicale d’urgence par hélicoptère.

Même cela était semé d’embûches ; À leur arrivée, l’équipage de l’hélicoptère s’est rendu compte qu’il aurait besoin d’aide pour sortir Aron d’un endroit difficile et a dû faire appel au personnel de secours des garde-côtes de l’île de Man.

Quelques heures plus tard, Aron a finalement pu recevoir l’aide médicale dont il avait besoin à l’hôpital Nobles – à environ 20 miles de là – et il est maintenant complètement rétabli et de retour avec son équipe pour faire le travail qu’il aime.

C’était un sombre rappel que la vie dans un endroit éloigné peut réserver des surprises inattendues et indésirables.

L’un des phares du Veau de Man Crédit : Simon Richardson

Un autre phare se trouve au large de « Chicken Rock » Crédit : Patrimoine national de Manx

Il n’y a pas de magasins, de routes ou de pubs sur le Calf Crédit : Simon Richardson

Il y a plus de soixante-dix ans, alors que la ferme était exploitée par une famille résidente, un drame d’un genre différent s’est produit lorsque la femme enceinte du fermier a commencé à accoucher prématurément.

C’était pendant une longue période de temps orageux durant laquelle aucun bateau ne pouvait accéder au Calf.

Désespéré d’avoir de l’aide, il a couru vers l’un des phares armé de papier et de bois de chauffage et a allumé un feu dans l’espoir que le gardien du phare voisin de Chicken Rock, au large de la côte sud du Calf, le verrait et donnerait l’alarme.

Le feu s’étant éteint plusieurs fois, il est retourné à la ferme et est revenu avec un pinceau et un pot de peinture blanche, avec lesquels il a écrit le mot « bébé » sur le mur du phare.

Heureusement, il a été repéré et l’information a été relayée de Chicken Rock à Édimbourg puis au Pays de Galles, et un hélicoptère a été envoyé au Calf.

Cela s’est terminé dans la joie avec la naissance d’une petite fille. Depuis, maman et fille sont venues lui rendre visite et, après la mort de maman, ses cendres y ont été répandues.

Phare de Chicken Rock – qui était autrefois habité Crédit : Capitaine Tom – Excursions en bateau sur l’île de Man

Pour le bénévole Mike, qui vit au Pays de Galles, être loin de son partenaire est le prix qu’il doit payer pour son dévouement à sa profession.

«Je pense qu’elle aime quand je suis ici», plaisante-t-il.

Les bénévoles non rémunérés, généralement au nombre de quatre, passent jusqu’à neuf semaines d’affilée à aider le veau, ne recevant qu’une petite allocation de subsistance.

Pendant l’été, le Calf est ouvert aux visiteurs (jusqu’à huit à la fois) qui peuvent réserver des séjours à l’Observatoire via Manx National Heritage. Elle accueille chaque année entre 3 000 et 5 000 personnes.

Il y a trois chambres pour ceux qui restent, même si c’est loin d’être un cinq étoiles. Chaque invité doit apporter sa propre nourriture et cinq litres d’eau fraîche, les sanitaires sont communs et seuls les gardiens peuvent prendre des douches en raison des stocks limités.

Certains ne viennent que pour une journée, mais il arrive parfois qu’un changement rapide de la météo les oblige à rester plus longtemps que prévu.

«Nous aimons les visiteurs qui viennent», dit Mike. «Ils apportent de la nourriture et nous laissent souvent toutes sortes de friandises.»

Pendant que nous discutons avec Mike et Aron, les deux hommes retirent délicatement les petits oiseaux des sacs en coton pour les baguer, les peser et les faire vieillir avant de les envoyer vers des rivages aussi éloignés que l’Afrique et le sud de l’Europe.

Mike enregistrant l’un des petits oiseaux

La vue de la ferme à pied du port Crédit : Patrimoine national de Manx

«Tout ce que nous faisons est axé sur le bien-être des oiseaux», explique Mike, ses grandes mains calleuses appliquant délicatement un petit anneau sur la queue d’un jeune pinson.

« Celui-ci a environ cinq mois », estime-t-il. « Nous aimons ce que nous faisons. La solitude, la paix et l’autosuffisance font partie de l’attrait.

« Je trouve cela un peu écrasant de retourner au Royaume-Uni avec tout le trafic et les gens. »

Le dangereux tronçon de mer de Calf Sound – un haut lieu de la faune sauvage, notamment des requins pèlerins, des dauphins et des baleines – a eu raison de nombreux marins au fil des siècles.

En 1852, le brick « Lily » – à destination de l’Afrique depuis Liverpool transportant une cargaison de poudre à canon, d’armes à feu et de rhum – fit naufrage sur Kitterland, un petit affleurement rocheux entre le Calf et le continent.

Cinq des 13 membres de l’équipage ont été tués en tentant de s’échapper de l’épave.

Le lendemain, alors que des habitants de la ville voisine de Port St Mary tentaient de récupérer la cargaison, la poudre à canon s’est enflammée et 29 hommes du village sont morts dans l’explosion, entendue à 18 miles de là.

Heureusement, le capitaine Tom a habilement négocié l’approche rocheuse de Cow Harbor pour venir nous chercher pour notre voyage de retour – tandis que des dizaines de phoques gris surveillaient chacun de nos mouvements.

Merci à Manx National Heritage (Dr Erica Spencer et Shaun Murphy), au Manx Wildlife Trust, aux gardiens du Calf Observatory et à l’équipage de Boat Trips Isle of Man.

Les phoques nous surveillent alors que nous quittons le veau Crédit : Simon Richardson

Le Veau de Man reçoit jusqu’à 6 000 visiteurs par an Crédit : Simon Richardson