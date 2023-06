Nous vivons près du vrai stade Ted Lasso – nous voyons des stars dans notre rue et nous aimons notre petite tranche d’Hollywood… voici pourquoi

Les RÉSIDENTS qui vivent près du vrai stade Ted Lasso ont déclaré qu’ils adoraient leur petite tranche d’Hollywood.

Selhurst Park est surtout connu comme la maison de Crystal Palace, mais le terrain est également partagé avec l’AFC Richmond – l’équipe de football de la série à succès.

Jason Sudeikis est la star de la série à succès « Ted Lasso » Crédit : AP

Les habitants qui vivent près de Selhurst Park ont ​​parlé de leur enthousiasme à l’idée de filmer dans leur rue Crédit : Getty

Ted Lasso, lauréat d’un prix, parle d’un Américain sans aucune connaissance du football qui reprend un club de football anglais parce que le propriétaire veut contrarier son ex-mari.

Et les habitants qui vivent près du célèbre stade ont dit à quel point il était excitant de voir leur rue dans la série populaire.

Hamilton Weekes, 66 ans, vit à côté du stade et dit qu’il était très heureux qu’ils aient choisi de filmer près de chez lui.

Il a déclaré: « Ma sœur regarde l’émission et m’a envoyé un message un jour disant que ma route était dans l’émission, ce qui était cool.

«C’est cool pour la région d’être définitivement dans le spectacle. Je n’ai aucun scrupule avec ça.

« Je les ai vus filmer un peu ici et là. Une fois, je leur ai demandé ce qu’ils filmaient et ils ne m’ont rien dit, mais j’ai deviné que c’était la série.

« Je pense que c’est bon et excitant pour la communauté et si cela amène des touristes, c’est génial. »

Il a ajouté: « Je n’ai vu personne de célèbre mais je ne suis pas une grande célébrité, donc ils auraient pu passer devant moi et je ne l’aurais pas su! »

Malgré l’ampleur de l’émission et sa base de fans, les habitants ont accueilli favorablement le tournage dans leur région.

Et certains ont même prétendu voir des visages célèbres dans leur ville.

Caitlin Efthers, 34 ans, a déclaré : « Il n’y a pas plus de circulation piétonnière que la normale et je ne vois pas de fans de Ted Lasso mais je ne saurais pas à quoi ils ressembleraient !

« Évidemment, cela peut être un inconvénient les jours de match, mais le tournage ne gêne jamais ou quoi que ce soit. »

“Je n’ai vu aucun des tournages car je suis normalement dehors dans la journée, mais mon mari les a vus filmer un peu et a vu certains des acteurs.”

La troisième et dernière saison de Ted Lasso est récemment sortie sur Apple TV et a conquis le cœur de beaucoup depuis sa première diffusion en 2020.

L’émission a été largement saluée et de nombreux habitants ont déclaré que vivre juste à côté du tournage était un « sentiment formidable ».

‘BON SENTIMENTS’

L’acteur Luther Osei, qui vit juste à côté de la nouvelle peinture murale de la star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a déclaré : « C’est un sentiment formidable de vivre à côté de cela, d’autant plus que c’est un si grand spectacle. C’est bien. »

Luther, 24 ans, a ajouté : « Tout va bien pour moi. Cela n’a fait aucune différence – ce n’est pas plus occupé qu’avant.

« Je n’ai pas vu plus de gens se présenter – juste les fans toutes les deux semaines pour le match. »

Alors qu’Usaamah Mahmood vit à l’entrée du stade et n’a pas vu d’augmentation de touristes depuis la diffusion de l’émission.

Le jeune homme de 26 ans, qui travaille dans une banque, a déclaré: « C’est vraiment cool de vivre avec ça car il est présenté dans une si grande émission.

« J’ai été surpris quand je l’ai regardé parce que je l’ai reconnu et j’étais comme woah c’est littéralement là où je vis.

« Je ne remarquerais aucun fan de Ted Lasso car il y a toujours beaucoup de fans de Crystal Palace, surtout les jours de match. »

Depuis que le stade a été choisi comme domicile de l’AFC Richmond, Usaamah n’a subi aucune perturbation réelle.

Il a seulement noté qu’il devait occasionnellement déplacer sa voiture et qu’il était parfois incapable de traverser la route coupée jusqu’au Sainsbury’s local.

Mais ce ne sont que des inconvénients mineurs qui ne perturbent pas sa journée.

Il a ajouté: « Quand ils ont filmé pendant quelques jours pour la saison dernière, la seule chose est que nous ne pouvions pas traverser le stade jusqu’à Sainsbury’s, mais ce n’était pas vraiment un problème.

« Ils nous ont également demandé de déplacer nos voitures une fois, mais ce n’était pas un problème. »

DES HABITANTS HEUREUX

Et certains habitants disent qu’ils n’étaient pas au courant de ce qu’ils filmaient jusqu’à ce que l’émission soit annoncée.

Ashley Charles, 36 ans, a déclaré: «En fait, je ne savais pas ce qu’ils filmaient jusqu’à ce que je le voie annoncé.

« J’ai vu beaucoup de films et de figurants, mais jamais aucun des acteurs principaux. »

Comme les autres résidents, il n’a rencontré aucun problème.

Il a déclaré: «Cela n’a pas été un problème de perturbation. Nous avons l’habitude d’habiter près du stade donc ça ne change rien.

« Je ne vois pas plus de fans que d’habitude. Je pense que c’est génial que ce soit filmé ici. Je ne l’ai pas encore regardé mais j’aimerais bien. »

Après avoir vécu près du stade pendant plusieurs années, Nina Rattray est habituée à la nature occupée qui accompagne la vie près d’un stade de football.

La travailleuse de soutien, au début de la quarantaine, a déclaré : « Je vis ici depuis toujours et c’est toujours fou ici.

« Il n’y a pas eu de changement depuis le début de l’émission. Je ne savais même pas qu’ils filmaient quelque chose ici. Je suis habitué à la folie donc ça va.

Patricia Oliver surplombe le stade et est satisfaite de la présence des spectacles et sent que les équipes de production respectent la zone.

L’enseignant de 62 ans a déclaré: «Je vois des tournages mais cela ne gêne jamais. Je peux toujours passer.“

Cela arrive alors qu’un village rendu célèbre par une émission de télévision populaire cache un secret ennuyeux – bien qu’il soit un endroit convoité pour vivre.

Pendant ce temps, les propriétaires qui vivent dans le village réel de Bridgerton ont parlé de la façon dont ils vont reconstruire leur maison.

Le stade a été utilisé pour filmer des parties importantes de la dernière saison de Ted Lasso Crédit : Apple TV+