Nous vivons près du Creamfields Festival : la circulation recule sur 18 km et nos magasins vendent de l’alcool.

Les habitants du FED ont fustigé le « cauchemar » de l’arrivée de 70 000 ravers pour le plus grand festival de danse de Grande-Bretagne, ce qui entraînerait 18 kilomètres de circulation et viderait les magasins d’alcool.

Les fans de musique ont provoqué des kilomètres de bouchons de circulation lorsque les portes se sont ouvertes à Creamfields North à Daresbury, Cheshire, jeudi.

Quelque 70 000 fêtards sont descendus dans le Cheshire pour Creamfields North

De nombreux propriétaires ont fui la zone pour éviter le chaos et le « trafic épouvantable », avec plus de 18 kilomètres de files d’attente sur la M56 et les routes principales menant au site.

Les organisateurs du festival fournissent même des gardes de sécurité dans les maisons voisines afin que les fans ne s’introduisent pas par effraction pendant l’absence des propriétaires.

Et les habitants se plaignent que le supermarché local soit toujours à court d’alcool pendant les jours fériés du mois d’août alors que les festivaliers s’approvisionnent.

Il y a également de nombreuses fermetures de routes dans les villages entourant le festival de danse de quatre jours mettant en vedette la Swedish House Mafia, le DJ écossais Calvin Harris, David Guetta et Pete Tong.

Mais les habitants ont dénoncé les perturbations ainsi que la musique de danse forte du site.

Lors de son ouverture jeudi, jusqu’à huit kilomètres de circulation ont été bloqués sur la route principale A56 pour accéder au site, des adolescents transportant du matériel de camping sur des kilomètres.

La promeneuse de chiens Emma Hill, 53 ans, a déclaré : « C’est un cauchemar avec la circulation.

« Il y a d’énormes embouteillages sur des kilomètres à la ronde – on ne peut aller nulle part car toutes les routes autour de l’endroit sont tout simplement obstruées.

« Beaucoup de gens détestent ça à cause des perturbations et on peut entendre un ‘boum, boum’ constant de la musique si le vent souffle du site.

« Le conseil paroissial s’est opposé au festival lorsqu’il a eu lieu ici il y a environ dix ans, car il savait que presque personne n’en voulait.

« Toutes les routes autour du site sont bloquées sur des kilomètres.

« Je suis allé chez le vétérinaire et un pauvre chien attendait près de deux propriétaires car son propriétaire était coincé dans la circulation. »

Kate Derrick, 42 ​​ans, mère de deux enfants, vit à seulement 800 mètres du site.

En promenant son chien Eric, l’architecte a déclaré : « Beaucoup de gens se plaignent de la circulation et du bruit.

« Vous l’entendez, surtout si le vent souffle du site.

« Cela ne me dérange pas, mais beaucoup de gens partent le week-end pour s’évader.

« Les organisateurs du festival envoient même des agents de sécurité dans certaines maisons.

« C’est assez drôle quand on voit toutes les filles en mini-shorts trimballer leurs bagages ou leurs tentes jusqu’au festival.

« Je n’y suis pas allé car ce n’est pas vraiment mon truc, mais j’ai participé à d’autres festivals à proximité.

« Parfois, c’est fort et on peut même chanter en même temps que les paroles. »

PARTIR

Un homme d’affaires, qui habite à proximité du site mais n’a pas donné son nom, a déclaré : « Je pars habituellement le week-end pour m’évader.

« La circulation est épouvantable et tout cela est tellement ennuyeux.

« Il s’agit d’un groupe très spécialisé dans la drogue, mais pour être honnête, c’est très bien organisé et nous ne voyons aucun détritus ou mauvais comportement dans le village. »

Stephen Lawrence, 67 ans, ouvrier d’usine à la retraite, a déclaré : « La circulation est vraiment mauvaise.

« Toutes les routes sont bouchées mais je pense que c’est une bonne chose d’avoir un festival de danse.

« J’allais à la discothèque Creamfields à Liverpool il y a plus de 30 ans et j’adorais ça. Attention, mes jours de danse sont bien derrière moi maintenant. »

La police du Cheshire a averti les festivaliers que toute personne surprise en possession de drogue ou d’armes serait poursuivie.

Un chef d’hôtel a été emprisonné en juin pour avoir tenté d’introduire clandestinement 2 300 £ de drogues festives dans le festival de musique.

Catarina Melo, 23 ans, avait de la MDMA, du mcat et de la kétamine à donner à un dealer en échange d’argent pour financer son week-end.

Mais la sous-chef de l’hôtel cinq étoiles Intercontinental London Park Lane, qui gagne 40 000 £ par an, a été arrêtée lorsque son butin a été détecté par des chiens renifleurs.

Le même jour du festival, Lucy George, 25 ans, de Neath, dans le sud du Pays de Galles, a pris une pilule d’ecstasy qui a entraîné sa mort suite à une défaillance de plusieurs organes.

Le Leeds and Reading Festival aura également lieu ce week-end.

Les habitants vivant à proximité du site de Leeds à Bramham, dans le West Yorkshire, ont parlé d’avantages tels que des billets à prix réduit, mais aussi du « chaos » ivre.

Les propriétaires en face des scènes de Reading dans le Berkshire ont célébré la façon dont ils peuvent profiter de l’événement sans avoir à payer.

Les experts météo ont partagé leurs prévisions sur ce à quoi peuvent s’attendre les participants aux différents festivals aujourd’hui et demain.

Les habitants sont furieux des embouteillages autour du festival.

Kate Derrick, résidente de Daresbury, déclare que de nombreux habitants se plaignent de la circulation et du bruit

Stephen Lawrence, qui vit également à proximité, a qualifié la congestion de « vraiment mauvaise ».

Les fêtards du week-end férié sont arrivés pour le festival de musique dance

Les jeunes transportent du matériel et des fournitures de camping à Daresbury