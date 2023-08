Nous vivons près d’Alton Towers – la circulation est horrible mais nous aimons les avantages gratuits

Les villageois vivant à proximité du parc à thème Alton Towers affirment que la circulation peut être une nuisance, mais les avantages en valent la peine.

Les habitants d’Alton, dans le Staffordshire, reçoivent 20 billets gratuits par an à échanger pour cette attraction populaire.

Les résidents d’Alton peuvent utiliser jusqu’à 20 billets gratuits chaque année à Alton Towers 1 crédit

Les habitants de cette ville pittoresque ont admis que la circulation peut parfois poser problème. 1 crédit

Le parc à thème est le plus grand du Royaume-Uni et attire 5,6 millions de personnes chaque année.

Les villageois ont la possibilité de se déplacer librement pour explorer les plus de 40 manèges de montagnes russes qui font monter l’adrénaline.

Et même si la circulation routière encombrée peut constituer un problème pour les habitants, ce site emblématique apporte un coup de pouce indispensable à l’économie locale.

Le publicain semi-retraité John Moorhouse, 73 ans, a déclaré : « La circulation peut être très mauvaise, surtout avec les autocars.

« Les routes ne sont pas vraiment conçues pour eux ici.

« Mais dans l’ensemble, c’est formidable pour les entreprises locales ici.

« Il y a tellement d’échanges de passage et nous avons quelques chambres au pub qui sont rapidement réservées.

« Je venais de Brum à Alton Towers quand j’étais enfant, donc je savais que c’était un quartier agréable. J’avais un ami qui vivait dans le village et qui a emménagé ici il y a 38 ans. »

Tom Wilkinson, père de trois enfants, a déclaré que la popularité de l’attraction signifie que les visiteurs et les habitants en profitent toute l’année.

« C’est dans l’ensemble très positif de vivre près d’Alton Towers », a déclaré l’homme de 40 ans.

« Le parc à thème soutient le village pendant les mois d’été avec tout le tourisme afin que les habitants puissent en profiter davantage en hiver.

« Les pubs, les magasins et Airbnb prospèrent tous ici et c’est un quartier très recherché, donc les prix de l’immobilier restent également très sains.

« C’est génial de pouvoir emmener nos enfants et d’avoir CBeebies Land à notre porte. »

Karl Jones, un autre résident, a rejeté les plaintes de ses voisins concernant la circulation, car ceux qui déménagent dans ce village pittoresque devraient savoir à quoi s’attendre.

Il a déclaré : « Quiconque déménage à Alton ne peut pas vraiment se plaindre de la circulation, car vous savez que vous êtes à côté d’un parc à thème.

« Alton Towers doit générer beaucoup d’argent pour le village.

« Nous adorons ça, les billets gratuits sont une excellente idée, nous pouvons y emmener notre fille tout au long de l’année. »

Le parc à thème a déclaré dans un communiqué qu’il prenait les mesures nécessaires pour réduire les problèmes causés par la circulation.

« Nous sommes immensément fiers de notre magnifique terrain et de notre emplacement rural, ainsi que de la communauté qui vit et travaille autour du complexe », indique le communiqué.

« En tant qu’employeur local majeur, nous sommes profondément ancrés dans la communauté. Nos résidents locaux jouent un rôle clé dans la façon dont nous gérons le site et façonnons nos plans futurs.

« Nous continuons de nous engager et de soutenir la communauté locale dans le cadre d’une gamme d’initiatives communautaires et menées sur le site et valorisons le rôle important que nous jouons en tant que complexe hôtelier en tant que bon voisin.

« Nous avons travaillé avec la Highways Agency et les communautés locales pour mener des enquêtes de circulation afin de bien comprendre notre impact et d’identifier les domaines d’opportunité.

« En conséquence, nous avons investi dans une nouvelle signalisation locale pour restreindre l’accès aux non-résidents le long des itinéraires les plus calmes aux heures de pointe et avons mené avec succès une campagne pour abaisser les limites de vitesse sur certaines routes d’accès, ce qui a entraîné une réorientation du trafic par GPS vers des itinéraires alternatifs jugés plus adaptés.

Le résident Tom Wilkinson affirme que les problèmes de circulation ne sont qu’un petit prix à payer pour les grands avantages 1 crédit