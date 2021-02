Dans une scène émotionnellement culminante, un membre d’équipage en suit un autre dans un casier d’équipement pour avouer sa décision. Mais les deux ne discutent pas de ce qui se passe sur Terre, ni pourquoi, ni ce que cela signifierait de se retrouver dans l’espace. Au lieu de cela, ils deviennent philosophiques sur la vie. «J’ai réfléchi», dit le membre d’équipage, les yeux humides. «J’ai beaucoup réfléchi au temps, à la façon dont il est utilisé et pourquoi. Pourquoi une personne vit toute sa vie et une autre n’a que quelques années. »

Ainsi commence «The Midnight Sky», la dernière sortie de George Clooney en tant que réalisateur et star – un succès mondial de Netflix et un artefact révélateur de notre relation avec l’idée de catastrophe. Alors qu’Éther s’approche de la Terre, les astronautes sont confrontés à un choix. Ceux qui montent à bord de l’un des bateaux de débarquement du navire – dans l’espoir, par exemple, de se précipiter aux côtés d’êtres chers encore vivants – retourneront sur Terre pour y mourir. Ceux qui restent dans l’espace y resteront pour le reste de leur vie.

Au début, la vague catastrophe de «The Midnight Sky» ressemble à un ajustement soigné des formules habituelles du film catastrophe, qui attirent l’attention sur l’apocalypse elle-même: soit nous suivons sa lente et terrible progression à travers le premier acte, soit nous le voyons morcelés dans des flashbacks inquiétants. De nos jours, il semble que ces mécanismes peuvent être ignorés. Il est déjà trop facile d’imaginer comment la fin du monde pourrait fonctionner. Chaque jour, les informations et les rapports gouvernementaux nous rappellent que nous vivons une crise planétaire, apportant de nouvelles projections de pires pandémies, de chocs climatiques en continu, de migrations massives qui brisent nos systèmes politiques. «The Midnight Sky» profite de notre imagination saturée d’effroi pour éviter complètement le désastre et réduire directement la pression qu’il exerce sur les personnages individuels.

Mais comme le montre clairement la scène des casiers d’équipement, ce film est plus traditionnel qu’il n’y paraît. L’histoire, en fin de compte, utilise la même vanité dramatique que presque tous les autres films catastrophe: la décimation de la Terre devient une toile de fond qui donne du poids aux choix de quelques individus, qui sont censés indiquer de plus grandes vérités sur l’humanité. Deux copains de travail spéculant sur le temps et la mortalité ressemblent à une pièce de Samuel Beckett, mais deux explorateurs de l’espace parlant du temps et de la mortalité après l’apocalypse, plus quelques scènes d’action, ressemblent à l’or de Netflix. Dépasser la catastrophe ne change pas autant l’équation que la résume à une version plus pure d’elle-même – et, ce faisant, révèle ses insuffisances fondamentales.

La plupart des films catastrophe ne sont pas très intéressés par les catastrophes en elles-mêmes. La catastrophe déclenche l’action et rend sa résolution capitale, mais quand il s’agit de déterminer d’où elle vient – pourquoi elle se déroule dans un sens et pas dans une autre – les choses ont tendance à devenir floues. On voit, peut-être, un montage de reportages, ou un bécher prenant un sinistre déversement dans un laboratoire quelque part. Le désastre semble toujours être attribué non à une cause spécifique, mais à quelque chose de nébuleux et d’universel: «la nature humaine», l’orgueil, les méchants bosses des affaires. On nous offre juste assez d’explications pour nous empêcher de poser des questions.

En optant pour une rapidité maximale en cas de catastrophe, cependant, «The Midnight Sky» rend en fait plus difficile que d’habitude d’ignorer ces questions embêtantes. Quelle histoire humaine a sous-tendu le mystérieux Big Bad Thing qui a tué tout le monde? Quels arrangements collectifs, décisions et échecs ont sous-tendu l’apocalypse et comment ont-ils dicté son déroulement? Je me suis retrouvé à m’attarder sur ces abris souterrains: qui y était? Qui a été exclu? Pourquoi, exactement? Il y a une brève mention d’un «vol de colonie» qui peut ou non avoir réussi à se lancer, transportant des colons dans l’espace. Si c’était le cas, qui était à bord et qui l’a vu s’envoler?