Nous vivons dans une zone frontalière de gangs présentée dans une émission télévisée où les rivaux Burger Bar Boys & Johnson Crew se battent… mais nous adorons ça

Les RÉSIDENTS d’une zone frontalière de gangs présentés dans une émission télévisée où des groupes rivaux s’affrontent ont révélé qu’ils aimaient vraiment y vivre.

La région de Lozells à Birmingham est apparue dans l’émission 60 Days on the Estate de Channel 4 alors qu’elle documentait la querelle entre les Burger Bar Boys et le Johnson Crew.

La région de Lozells à Birmingham a été présentée à la télévision comme le site d’une rivalité de gangs vicieuse Crédit : BPM

Mais les habitants, comme Carlos O’Garro, disent que sa mauvaise réputation n’est pas fondée Crédit : BPM

Cependant, malgré la guerre des gangs vicieuse, les habitants ont parlé d’un « sentiment communautaire » et ont déclaré que la réputation de la région n’était pas fondée.

Le balayeur de rue Carlos O’Garro, 66 ans, a déclaré à Birmingham Live: « Je ne dis pas que de mauvaises choses ne se produisent pas ici, mais il y a un véritable sentiment de communauté chez les gens ici.

« Il y a un bon mélange de personnes – tout le monde s’entend bien, j’adore ça.

« Vous avez du bon et du mauvais dans chaque domaine, mais ce domaine a toujours une mauvaise réputation – mais je ne vois pas plus de problèmes ici que partout ailleurs. »

Il a ajouté qu’il se sent en sécurité et fier de travailler à Lozells.

D’autres sections locales ont également suggéré que les problèmes signalés sont exagérés.

Un commerçant, qui n’a pas souhaité être nommé, a admis avoir des problèmes de détritus, de mendicité et de drogue, mais a déclaré que les gangs n’étaient plus un problème depuis quelques années.

Pendant ce temps, Shamsun Choudhury, qui vit à Lozells depuis des décennies, a déclaré qu’elle n’avait jamais pensé à quitter le « grand » quartier.

Elle a expliqué : « Mon mari a toujours voulu déménager mais ce que j’ai ici me manquerait.

« Je vis ici depuis près de 40 ans – mes enfants sont élevés ici – je connais mes voisins, je connais tout le monde dans ma rue, vous n’obtiendrez cela nulle part ailleurs.

« Il y a du crime ici, bien sûr, il y a eu un coup de couteau l’autre jour, mais on passe à côté et on avance.

« Il y a des points négatifs à propos de Lozells mais beaucoup plus de points positifs – je ne bougerais pas. »

Shamsun a dit qu’elle était ennuyée par la quantité de déchets et qu’elle aimerait voir les rues propres, mais dans l’ensemble « aime » vivre à Lozells.

Cela survient après que les habitants d’une autre zone touchée par les gangs, assis à deux pas d’une rangée de millionnaires, ont déclaré qu’ils étaient terrorisés par des criminels alors que la police effrayée refusait d’entrer.

Pendant ce temps, The Sun Online a donné un aperçu du quartier général des gangs les plus notoires de Grande-Bretagne.