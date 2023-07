Nous vivons dans une ville balnéaire britannique pittoresque avec des règles strictes – le conseil interdit « tout »… c’est comme remonter dans le temps

Les RÉSIDENTS vivant dans une ville balnéaire pittoresque disent que leur conseil a tout «interdit».

Il n’y a pas de vendeurs de glaces le long de la plage de Frinton-on-Sea dans l’Essex car le conseil ne les autorise pas.

Les vendeurs de glaces sont interdits de plage Crédit : BPM

Maxine Collins a déclaré que l’atmosphère à l’ancienne de la ville faisait partie de son attrait Crédit : BPM

Frinton attire maintenant une foule plus jeune de visiteurs de Londres en raison de son charme Crédit : BPM

Le premier magasin de fish and chips a été autorisé à ouvrir en 1992 lorsque le conseil municipal de Frinton et Walton a finalement cédé aux vents du changement.

Lorsque le Lock and Barrell a ouvert ses portes en 2000, c’était le tout premier pub de la ville côtière.

La pandémie de Covid a conduit le conseil à autoriser un deuxième chippy. Pier One Fish and Chips a été autorisé à ouvrir un restaurant à emporter pour compléter son restaurant.

La propriétaire de Pier One, Maxine Collins, 52 ans, a déclaré que le conseil était notoirement strict quant aux entreprises qui pourraient ouvrir dans la ville.

Elle a déclaré à Essex Live: « Le conseil a paniqué à propos de Sainsbury’s parce qu’il y a un panneau orange. Sainsbury’s ne pouvait pas venir ici tant qu’il n’avait pas changé de signe. »

Les documents de planification de 2014 montrent le niveau de contrôle du conseil municipal de Frinton sur le bâtiment.

Une condition stipule : « Aucun développement ne doit être commencé tant que des échantillons de tuiles et de briques (…) n’ont pas été soumis et acceptés, par écrit, par l’autorité locale d’aménagement. »

Maxine a dit que les gens qui reviennent dans la ville après l’avoir visitée 30 ou 40 ans auparavant quand ils étaient enfants et la trouvent quand même. « Évidemment, il y a différents magasins, mais la rue principale n’a pas radicalement changé.

« Le green est le même, la plage est exactement la même, les cabines de plage sont les mêmes », a-t-elle déclaré.

Elle a dit que la politique du conseil avait rendu la ville populaire auprès d’une jeune génération de visiteurs qui viennent de Londres pour la journée.

Elle a déclaré: « Certes, lorsque vous vous promenez dans la ville, il est impossible de ne pas le remarquer – par une journée chaude et ensoleillée, il y a toujours plusieurs groupes de personnes à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine qui discutent et se détendent sur le green ou parcourent les magasins dans la rue principale. »

Jon Howell, 53 ans, qui dirige le magasin caritatif MIND dans la rue principale, a déclaré que le refus de la ville de changer avec le temps faisait partie de son attrait.

Il a déclaré: « La ville est encore assez démodée et je pense que beaucoup d’efforts ont été déployés pour qu’elle reste ainsi. »

« Le conseil est très désireux de ne pas le changer, ce qui fait partie de l’appel », dit John, « c’est pourquoi la plupart des gens viennent ici. Je pense que les résidents tiennent également à ce que cela reste ainsi.

« Ils sont très désireux de garder les choses telles qu’elles étaient quand ils ont grandi. »

En réponse aux affirmations formulées dans cet article, le conseiller Paul Clifton a déclaré: « Les autorités de planification, le conseil de district de Tendring et le conseil du comté d’Essex, invitent le conseil municipal à » commenter « les demandes de planification qui leur sont soumises.

« Le conseil municipal de Frinton & Walton est un » consultant statutaire « pour les demandes d’aménagement soumises aux autorités locales d’aménagement, et non l’autorité qui prend la décision.

Le conseil municipal essaie de s’assurer que nous maintenons et gardons les caractéristiques de la ville. »