Nous vivons dans un Travelodge depuis 4 MOIS… nous n’avons pas de cuisine et devons faire 15 minutes de route pour faire la lessive, c’est l’enfer

UNE FAMILLE de quatre personnes a été forcée de vivre dans un Travelodge pendant plus de quatre mois en raison d’un manque de logements abordables.

Charlene Pascoe et ses trois enfants vivent à l’hôtel de St Austell, en Cornouailles, depuis 15 semaines car il n’y a “rien” de disponible dans la gamme de prix qu’ils peuvent se permettre.

La famille a été forcée de vivre à l’hôtel pendant plus de quatre mois 1 crédit

Maman Charlene dit qu’il n’y a pas de propriétés abordables dans la région 1 crédit

Freya, 12 ans, et son frère Kieran, 10 ans, et sa petite sœur Darcy, 1 an, ont dû compter sur leur famille et leurs amis pour jouer loin de la chambre d’hôtel.

Les proches ont également été utilisés pour les repas car la pièce n’a pas de cuisine ni d’équipement de cuisine.

Ils ont une bouilloire et une glacière électrique mais pas de réfrigérateur.

Ils ont été expulsés de leur dernière maison louée parce que le propriétaire a décidé de réemménager.

Charlene a déclaré à ITV News qu’il n’y avait pratiquement aucune propriété à louer à Cornwall et aucune qu’elle puisse se permettre.

“Vous parlez de plus de 1 000 £ par mois pour une maison de trois chambres.

“Je n’ai pas ce genre d’argent.”

Elle a également déclaré qu’elle enchérissait pour des maisons sur le site Web Homechoice du Cornwall Council, mais qu’elle ne se voyait jamais proposer quoi que ce soit dans la région.

La mère n’a pas envie de déménager trop loin car elle ne veut pas que ses enfants aient à changer d’école.

“Pourquoi devraient-ils être punis parce que nous ne pouvons trouver une maison nulle part?”, A-t-elle dit.

Charlene pense que la situation est “ridicule”, en disant: “C’est déchirant de penser que moi et mes enfants sommes assis dans une chambre d’hôtel.”

“Quelqu’un m’a dit au début ‘regarde ça comme des vacances’ – ce ne sont certainement pas des vacances.”

En mai de cette année, la famille n’était que l’un des 665 ménages de Cornwall dans un logement temporaire.

C’est 117 de plus que l’an dernier.

23 173 ménages sont sur la liste d’attente pour une maison, contre 17 443 en mai 2021.

Olly Monk, membre du cabinet du Conseil de Cornwall pour le logement et la planification, a déclaré que cela équivaut à environ 1500 personnes en attente d’un logement.

Beaucoup de ces 1500 personnes sont des enfants.

“De toute évidence, ce n’est pas une bonne situation”, a déclaré M. Monk.

“La hausse que nous avons constatée est principalement due au fait que le secteur locatif privé a quitté ce marché et s’est dirigé vers le marché des vacances plus lucratif ou a simplement vendu.”

Il a également blâmé le fait que la demande dépasse le nombre de propriétés que le conseil peut acheter.

“Jusqu’à ce que le conseil possède de plus en plus de propriétés pour accueillir les gens, nous verrons une demande continue sur ce système.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour augmenter la fourniture d’hébergements temporaires et d’urgence dans les zones où vivent les gens, nous voyons des gens que nous n’avons pas du tout près de vouloir vivre.

“Le Conseil de Cornwall est un peu dans le pétrin, nous ne pouvons pas faire grand-chose avec les ressources dont nous disposons.”

Charlene s’occupe de ses trois enfants Darcy, 1, Freya, 12, et Kieran, 10 1 crédit