Nous vivons dans un mauvais rêve et nous nous souvenons du bon vieux temps: Manav Kaul | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur de Bollywood Manav Kaul s’est rendu dimanche sur les réseaux sociaux pour exprimer son opinion sur ce qu’il ressentait de vivre au milieu d’une pandémie et sur la façon dont le fait de voir des gens essayer d’aider les autres de manière désintéressée le rend heureux.

Manav a partagé une photo de lui-même avec des montagnes formant un arrière-plan pittoresque. Sur la photo, l’acteur peut être vu en train de regarder les montagnes.

Partageant la photo sur Instagram, l’acteur a écrit en hindi: « C’était seulement l’année dernière, mais j’ai l’impression de ne pas me souvenir de la dernière fois que j’ai visité les montagnes. À quand remonte la dernière fois que j’ai ri ou étreint quelqu’un après L’année dernière, j’ai pensé que j’oublierais ça comme un mauvais rêve, mais maintenant nous vivons dans ce mauvais rêve et continuons à nous souvenir de notre bon vieux temps.

Révélant son observation du comportement des gens à l’heure de la crise, l’acteur a en outre écrit: «Mais c’est aussi vrai que nous ne nous sommes jamais autant rapprochés les uns des autres dans le passé. Nous sommes en cage mais de l’intérieur de ces cages nous tendons la main avec l’intention d’aider les autres. Nous sommes confinés chez nous mais nous nous battons toujours. Je me sens si heureux quand je vois que chacun fait de son mieux pour aider les autres, sans même savoir quel est le nom de famille de la personne qu’ils essaient d’aider. Mon amour pour tous ces petits et grands soldats. «

«S’il vous plaît, prenez bien soin de vous et restez à la maison. #Maskup #stayhome #staysafe et faites-vous vacciner dès que possible. #Getvaccienated», suggéra-t-il.

Sur le plan du travail, Manav est prêt à figurer aux côtés de Madhuri Dixit Nene dans la prochaine série à suspense « Finding Anamika ». Le spectacle présente également Sanjay Kapoor.