Nous vivons dans notre vieille voiture cabossée depuis un an… nous survivons avec 500 £ par mois, mais nous avons quand même décidé de nous marier

Un couple SANS-ABRI s’est marié malgré le fait qu’il ait vécu dans sa voiture pendant un an et qu’il ait survécu avec 500 £ par mois.

Les nouveaux mariés Paul et Ingrid Stannard vivaient dans leur Ford Focus en mauvais état et dépensaient leur argent mensuel de crédit universel en essence et en produits essentiels.

Paul et Ingrid se sont mariés en investissant 500 £ par mois dans l’essence 1 crédit

Bien qu’ils aient appelé la voiture à la maison pendant un an, ils ont décidé de se faire attacher à un bureau d’enregistrement et ont passé leur nuit de noces dans un hôtel payé par un parent.

Le lendemain, ils sont retournés à leur pétard de 20 ans.

Paul, 53 ans, et Ingrid, 32 ans, ont économisé pendant des mois pour se préparer à leur grand jour, dépensant 60 £ sur une robe de mariée et 13 £ sur deux bagues.

Ingrid a déclaré à l’Eastern Daily Press: « Vous pensez que lorsque vous vous mariez, les choses vont s’améliorer pour vous. »

Ils ont connu des moments difficiles après la vente de leur appartement loué et un sort de surf sur canapé avec des copains a pris fin.

Depuis l’année dernière, le couple kipping principalement dans les parkings des supermarchés – mais doit faire attention aux gardiens de parking.

Ils vivent avec des paiements mensuels de 500 £ de crédit universel, qu’ils utilisent pour l’essence et les produits de première nécessité comme la nourriture et les vêtements.

Avant de se coucher sur les sièges avant, Paul et Ingrid font le tour de la ville pour entretenir le chauffage et réchauffer leur voiture.

Parfois, ils allument l’autoradio pour la compagnie, mais l’éteignent bientôt pour économiser la batterie de la voiture.

Le couple, de Kings Lynn, Norfolk, affirme que les patrons du logement ont ignoré leurs appels pour une maison et ont déclaré qu’ils n’étaient pas une priorité.

Suite à une série de demandes adressées au West Norfolk Council, le couple de chômeurs s’est maintenant vu proposer un logement temporaire dans un B&B.

Ingrid a déclaré: « Il était temps car avec notre anxiété, notre dépression, tout a explosé.

« Nous ne savons pas encore où nous serons.

« Ils vont nous mettre en contact avec Shelter, qui est une organisation caritative pour les sans-abri, pour nous mettre dans un logement temporaire jusqu’à ce que nous puissions nous remettre sur pied et obtenir un logement convenable pour nous-mêmes en tant que couple marié heureux ou semi-heureux. . »

Paul et Ingrid se connaissent depuis sept ans et se sont mariés en septembre 2021 malgré leur malchance.

Ils souffrent tous les deux de problèmes de santé mentale, notamment d’anxiété et de dépression.

Bien qu’ils passent toutes les nuits dans la voiture, ils reçoivent de la nourriture, de la lessive et des douches chaudes par l’association caritative locale Purfleet Trust.

Mais ce qu’ils ont toujours voulu, c’est un toit au-dessus de leur tête.

Paul a déclaré: « J’ai des problèmes de santé mentale, ma femme a des problèmes de santé mentale.

« On se soutient et on s’en sort comme on peut.

« Je me sens heureux maintenant parce qu’ils font maintenant quelque chose à ce sujet. »

Un porte-parole du West Norfolk Council a déclaré: «Nous évaluons les besoins en fonction de la législation gouvernementale et des informations que les gens fournissent lorsqu’ils nous demandent de l’aide.

« A la suite de cette évaluation, si les candidats ont des informations supplémentaires qu’ils souhaitent fournir concernant leur situation, ils doivent nous contacter. »