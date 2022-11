Nous vivons dans l’une des “ plus grandes horreurs ” du Royaume-Uni avec des ascenseurs cassés emprisonnant les OAP dans leurs appartements – notre propriétaire n’aidera pas

Les RÉSIDENTS d’une tour claquée comme “la plus grande horreur” de leur région disent qu’ils se sentent “coincés” dans le bâtiment en ruine et abandonné.

Les locataires désespérés ont été piégés avec d’anciens ascenseurs qui se cassent constamment et laissent des voisins âgés bloqués dans leurs appartements.

Le bâtiment Briar Hill Court de 24 étages à Pendleton, Manchester a été désigné comme «la plus grande horreur» de la région Crédit : MEN Media

Benjamin Simpson, 37 ans, a déclaré que la plupart des locataires de l’immeuble étaient «sur la ligne de pain» Crédit : MEN Media

Les résidents de l’immeuble de 120 appartements à Pendleton, dans le Grand Manchester, disent que les problèmes avec le bâtiment délabré sont “scandaleux”.

Lors d’une réunion cinglante du conseil en septembre, le conseiller travailliste John Warmisham l’a qualifiée de “plus grande horreur à Salford” et a accusé les propriétaires du bloc de “sous-investissement”.

Bien que de nombreux occupants soient âgés ou handicapés, les locataires affirment que les ascenseurs tombent souvent en panne et mettent des jours à être réparés, laissant beaucoup de personnes coincées dans leurs appartements.

Ils ont ajouté que leurs appartements sont équipés de systèmes de chauffe-eau obsolètes qui font exploser leurs factures.

Un habitant a déclaré à Manchester Evening News: “De nombreux habitants ne peuvent pas se permettre d’avoir un accès constant à l’eau chaude car il est trop coûteux de faire fonctionner la chaudière – ma facture s’élevait à environ 100 £ par semaine.

“Les gens ne peuvent pas mettre le chauffage en marche car c’est cher et peu efficace.

“Les ascenseurs ont environ 40 ans et tombent constamment en panne. L’entreprise est toujours réticente à résoudre les problèmes et ne les remplacera pas.

“Cela signifie que les résidents doivent monter des vols et des escaliers raides, et les personnes handicapées restent coincées dans leurs appartements.”

Un autre résident a également affirmé que l’interphone était en panne depuis au moins trois mois, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas recevoir de colis.

Ils ont ajouté: “Cela signifie également que certains résidents ont raté des visites essentielles d’infirmières de district. La buanderie commune dispose de quatre appareils – deux machines à laver et deux sèche-linge.

“Cependant, une seule laveuse et une seule sécheuse ont fonctionné à un moment donné depuis que je vis ici.”

‘SCANDALEUX’

Mais bien qu’ils prétendent qu’ils sont actuellement obligés de choisir entre “manger ou chauffer”, les locataires se voient imposer une hausse de loyer de 20% la veille de Noël.

Les résidents ont qualifié cette décision de “scandaleuse” après avoir entendu qu’ils verraient bientôt leur loyer mensuel passer de 545 £ à 650 £.

Le locataire de Briar Hill Court, Benjamin Simpson, 37 ans, a déclaré: “Ce sont les prix du centre-ville. Je pense qu’ils essaient de gentrifier le quartier et de chasser les gens.

“C’est un emplacement de choix et si vous regardez ce qu’ils prévoient sur la salle de bingo, vous pouvez voir comment ça se passe. Il y a des gens sympas ici. C’est une très bonne communauté.

“Mais beaucoup de gens ici sont sur le fil du pain. Je ne sais pas où ils trouveront 100 £ de plus par mois.”

Un ami m’a dit l’autre jour c’est “chauffer ou manger”, et c’est exactement ça Benjamin Simpson, 37 ans

“J’ai trois enfants, donc ça va avoir un gros impact sur moi, mais au bout du compte, qu’est-ce que tu vas faire ? C’est dur de trouver un autre endroit et de verser la caution”, a-t-il ajouté.

Martin Dwyer, 56 ans, qui vit dans les appartements depuis cinq ans et demi, a déclaré: “Tout le monde devient fou [about the rent increase].

“Beaucoup de gens se sont plaints, mais leur attitude est la suivante : ‘Si vous n’aimez pas ça, sortez’.

“Beaucoup de gens ici touchent des allocations, mais cela ne couvre pas le montant total, alors ils doivent y mettre de l’argent.

“C’est beaucoup d’argent, surtout de la façon dont les choses sont ces jours-ci. Ce n’est tout simplement pas le cas, c’est vraiment scandaleux.”

Un troisième résident a déclaré: “Nous apprécions que le coût de la vie ait augmenté, mais beaucoup ne pourront pas se permettre cette augmentation de 20%, surtout si des améliorations ne sont pas apportées au bâtiment.

“Je suis vraiment inquiet que de nombreux résidents se retrouvent sans abri et je crains que des gens ne meurent pendant l’hiver en raison de l’état des appartements et de l’augmentation des loyers.”

Cllr Warmisham a été contacté par plusieurs résidents de Briar Hill Court, et il a décrit les conditions dans lesquelles vivent les résidents comme “inacceptables”.

Il a déclaré: “Je ressens vraiment pour ces résidents. Cela ne devrait pas se produire de nos jours – des gens qui ne s’occupent pas des propriétés et qui augmentent ensuite leur loyer.”

Il a dit qu’il demanderait à l’équipe des licences des propriétaires du conseil municipal de Salford d’examiner les problèmes soulevés par les résidents.

Cllr Warmisham a ajouté: “Ils ont le pouvoir de forcer les propriétaires à mettre leurs propriétés à jour.”

Sterling Properties a refusé de commenter.

Les locataires de l’immeuble “horrible” ont réservé l’immeuble Crédit : MEN Media

Un conseiller a accusé ses propriétaires de “sous-investissement” Crédit : MEN Media