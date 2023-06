Nous vivons dans l’une des maisons les plus hautes du Royaume-Uni – nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement

UNE FAMILLE qui vit dans l’une des plus hautes maisons du Royaume-Uni dit qu’elle ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

Eira Morris, 49 ans, a emménagé dans la ferme de Yr Wyddfa, l’une des montagnes les plus célèbres du Pays de Galles, avec son défunt mari Geraint en 2002.

Eira Morris, 49 ans, vit avec sa famille dans l’une des plus hautes maisons du Royaume-Uni 1 crédit

Ils vivent dans une propriété de plus de 3000 pieds sur une célèbre montagne galloise 1 crédit

Debout à mi-hauteur du sommet de 3 569 pieds, la maison qu’elle partage avec trois de ses quatre enfants se trouve en plein cœur d’un parc national.

Ils vivent hors réseau et alimentent tous leurs appareils avec un générateur.

Eira, employée du conseil, a déclaré à Wales Online: « J’ai rencontré Geraint alors que je travaillais pour son père.

« Il avait une camionnette de restauration qui vendait des glaces près de Yr Wyddfa et c’est comme ça que je l’ai rencontré.

« Personne n’habitait la maison et elle était vide depuis 50 ans avant que nous décidions de la reprendre et de la restaurer petit à petit en quelques années.

« L’idée de déménager dans un endroit comme celui-ci ne m’a jamais préoccupé. J’ai toujours aimé l’idée de vivre dans une maison individuelle et de vivre dans un endroit aussi unique – il n’y a pas d’autre endroit comme ça.

« Nous avons emménagé en 2002 et nous vivons ici depuis. »

Malheureusement, Geraint est décédé d’une leucémie en 2012, à seulement 40 ans, mais Eira a déclaré que la maison « signifiait le monde pour lui ».

La famille y vit depuis plus de 20 ans et l’aîné des enfants est le seul à avoir déménagé.

Eira a ajouté : « Beaucoup de choses ont changé au fil des ans. La région environnante est devenue beaucoup plus animée.

« Il y a quelques années, ils ne venaient ici qu’en été, mais maintenant ils viennent ici en été et en hiver. Une fois qu’il neige, les gens veulent voir cet endroit.

« Parfois, au milieu de la nuit ou tôt le matin, vous entendez les chiens aboyer et vous savez que quelqu’un est là. Parfois, je dois les aider. »

Elle a expliqué qu’elle était plus qu’heureuse d’aider les touristes perdus, mais a admis qu’elle était frustrée lorsque les gens se dirigeaient vers la maison en pensant que c’était le chemin de la montagne malgré les panneaux de signalisation sur la route.

Eira a expliqué que le seul inconvénient est que lorsque le temps se gâte, l’eau peut geler et la route vers les magasins est coupée, ce qui signifie que la famille a dû emménager temporairement avec ses parents à quelques reprises.

Cependant, les choses s’améliorent car Openreach a annoncé l’année dernière qu’ils avaient commencé à travailler sur l’extension du haut débit dans la région.

Eira a déclaré: « Avant l’année dernière, nous pouvions avoir le haut débit en collant un téléphone à l’extérieur de la fenêtre, puis cela transporterait le haut débit vers l’ordinateur portable.

« Chaque fois que quelqu’un essayait de nous appeler, vous deviez rester près de la fenêtre et y rester tout le temps.

« Dites qu’il y avait du brouillard, vous n’auriez pas le meilleur signal. Mais maintenant, le haut débit nous a rendu la vie tellement plus facile.

« La perspective la plus excitante pour nous en tant que famille était d’essayer Netflix. Maintenant, je peux passer un appel téléphonique via le wifi et je peux le faire n’importe où dans la maison. »