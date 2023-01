Nous vivons dans l’un des villages les plus chics du Royaume-Uni – mais nous ne sommes pas des snobs… nous aimons nos maisons mais il manque une caractéristique cruciale

Les habitants de DEFIANT vivant dans l’un des villages les plus chics du Royaume-Uni ont insisté: “Nous ne sommes pas des snobs”.

Newtown Linford, dans le Leicestershire, a récemment été nommé l’un des villages les plus chics de Grande-Bretagne.

Newtown Linford a été élu l'un des villages les plus chics du Royaume-Uni

Le magnifique village de boîtes de chocolat regorge de millionnaires et de somptueuses demeures fermées.

Parmi les résidents les plus riches figurent le milliardaire britannique Sir Bill Adderley, fondateur de Dunelm, et Jon Jorgensen, patron de l’une des plus grandes sociétés de logiciels du pays.

L’ancien manager de Leicester City, Brendan Rodgers, est également un ancien résident.

Mais les habitants disent que malgré les vues pittoresques et les maisons de luxe, il manque une chose au village.

Scott McGarry, dont la femme enseigne le Pilates à la salle des fêtes, a déclaré à The Sun Online : “La seule chose qui manque au village, c’est un magasin du coin.”

Mais il a ajouté : “C’est un endroit vraiment agréable à vivre et nous n’avons pas trop d’idiots de village, voire aucun, ici !

« C’est plein d’entrepreneurs qui se sont très bien débrouillés mais qui ne dépensent pas d’argent et qui ont les pieds sur terre.

“Il peut y avoir un élément de snobisme éloigné mais nous ne le voyons pas ici.”

Alors que Kerry Walton, qui dirige un groupe d’art à l’église All Saints, a déclaré que le seul inconvénient est le fait “vous ne pouvez pas acheter une bouteille de lait” car il n’y a pas de magasins.

Elle a également expliqué à quel point le service de bus est “un problème”, avec seulement trois bus par jour qui se rendent dans la ville de Leicester.

Mais Kerry a fait l’éloge des nombreuses activités du village – y compris une chorale d’église, des groupes de jeu, des cours d’exercice et du sport.

Elle a également ri des suggestions selon lesquelles le village est le plus chic du pays, en disant: “Définissez chic!”

Kerry a poursuivi: “Posh donne l’impression d’être snob, mais ce n’est certainement pas le cas.

“Vous ne pouvez pas obtenir une maison pour bien moins d’un million, mais il n’y a pas de division de classe ici.”

Newtown Linford a été désignée comme l’un des villages les plus chics du Royaume-Uni en 2023 par le Daily Telegraph.

Le prix moyen de l’immobilier dans la région est de 692 157 £ avec son “attrait chic” accordé grâce à un club privé et à proximité de Bradgate Park.

Il y a aussi une boîte de police rare qui est l’une des seules boîtes survivantes au Royaume-Uni.

Les habitants disent que le village est “idyllique” avec une communauté amicale toujours prête à s’arrêter et à discuter ou à donner un coup de main.

Un résident de longue date a déclaré : « Le village est parfait, tout le monde vit en harmonie.

“Oui, il y a beaucoup d’argent ici et on a parfois l’impression d’être sur une piste de course Porsche, mais le village a un cœur et une âme.”

Alors que la bibliothécaire à la retraite Maggie a déclaré: “C’est un village très chic et les prix sont horriblement chers pour les East Midlands.”

Mais l’homme de 63 ans a poursuivi : « Je ne suis pas surpris qu’il ait été élu village le plus chic du pays.

“C’est un endroit charmant et a un charme facile à vivre.”

