Nous vivons dans l’un des quartiers les plus chics du Royaume-Uni entouré de multimillionnaires… mais il cache un sombre secret

Un quartier chic de Londres abrite un certain nombre de multimillionnaires, mais il cache un sombre secret.

Le quartier verdoyant de Pimlico se situe entre Vauxhall et Victoria et n’est pas trop loin du Parlement et était autrefois la résidence de Sir Winston Churchill.

La vicaire Liz Goddard dit que Pimlico a une atmosphère amicale et villageoise Crédit : BPM

L’église St James the Less se trouve juste à côté de Vauxhall Bridge Road Crédit : BPM

Molly Cockram vit à Pimlico depuis plus de neuf ans et aime les espaces verts Crédit : BPM

Le prix moyen des maisons dans la région est de 1 315 709 £, selon Rightmove.

C’est 600 000 £ de plus que la moyenne londonienne de 714 823 £.

Malgré un prix moyen de l’immobilier aussi élevé, la région compte également de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté et un taux élevé de sans-abrisme.

Les habitants ont des points de vue différents sur la question.

Liz Goddard a été vicaire à l’église St James the Less, qui se trouve juste à côté de Vauxhall Bridge Road pendant 13 ans.

Elle a décrit la région comme « un bel endroit où vivre, avec une belle architecture ».

Elle a déclaré: « C’est plein de gens vraiment, vraiment adorables, des gens vraiment sympathiques. Les gens se parlent et se sourient dans la rue. Il y a aussi une vraie diversité de personnes.

“C’est juste une communauté très unie, donc ça a une vraie sensation de village.”

Le vicaire a décrit les divers événements communautaires qui se produisent, comme ceux entourant le couronnement du roi Charles III. Elle a ajouté que « c’est une zone très mixte ». Elle a déclaré: « Vous avez des gens très riches et des gens très peu riches, des sans-abri et des personnes ayant des problèmes de santé mentale. »

Liz aime aussi à quel point la région est «verte». « Il y a beaucoup de beaux endroits pour s’asseoir et il y a des arbres et ça partout », a-t-elle déclaré. « Même sur ce domaine, qui entoure l’église, il obtient chaque année un drapeau vert, ce qui est vraiment impressionnant pour un domaine communal ».

Cependant, le vicaire reconnaît également que la région n’est pas sans problèmes.

Elle a déclaré : « Pimlico est un endroit où il y a beaucoup de personnes vulnérables. Cela ressemble à un endroit vraiment riche, mais il y a cette sous-culture qui ne l’est pas. »

Selon elle, une partie de la raison du taux élevé est que Pimlico est «un centre de voyage clé».

Elle a dit: «Vous avez des gens qui voyagent, c’est la clé, car nous avons la gare et la gare routière. Donc si les gens voyagent ici, c’est ici qu’ils arrivent, donc c’est là qu’ils resteront.

“Ensuite, lié à cela, nous avons beaucoup d’auberges à proximité, je pense qu’à distance de marche d’ici, il y a cinq ou six auberges, ce qui est bien car il est vraiment important qu’elles existent.”

Liz a ajouté que les gens affluent également vers Westminster parce que « parce qu’ils pensent que c’est le centre du gouvernement, ils vont obtenir de l’aide ».

« Ça ne marche pas comme ça, et ça crée toutes sortes de problèmes. Cependant, s’attaquer au problème dans la région ne sera pas facile, reconnaît le vicaire, car la plupart des gens sont sans abri sans faute de leur part ».

Selon elle, une façon d’aider à résoudre le problème consiste à améliorer la qualité des services de santé mentale.

Elle a détaillé le cas déchirant d’un ancien membre de l’église décédé depuis, qui était dans la rue depuis 30 ans.

Et parce qu’elle souffrait de « schizophrénie sévère et de bipolarité sévère », chaque fois que les choses commençaient à fonctionner, dès qu’elle avait un épisode psychotique, elle revenait en fait au début.

Mais une autre raison pour laquelle le problème est si grave est qu’il n’y a tout simplement pas assez de logements à Westminster.

Liz a également décrit comment la nature du sans-abrisme dans la région a énormément changé, en particulier après le Brexit.

Elle a expliqué comment, avant le Brexit, vous aviez beaucoup de sans-abri d’Europe de l’Est, mais maintenant « ils sont presque tous partis ».

« La plupart d’entre eux ont choisi de partir car ils ne pouvaient pas être ici et ils ne pouvaient pas travailler. » Cependant, le vicaire a clairement indiqué que la communauté locale des sans-abri se gardait d’elle-même, car des problèmes ont tendance à survenir lorsque des drogues sont impliquées.

Liz espère cependant que les problèmes locaux seront résolus et, en tant que dirigeante de l’Église, elle a «l’espoir» et la «foi». Elle a dit: « Je pense que Dieu apporte de l’espoir dans les endroits les plus brisés. »

Axel Patel, 25 ans, est le directeur du magasin Retail 24, qui se trouve au coin de Warwick Way et Belgrave Road.

Il a dit que l’une de ses choses préférées dans la région est l’esprit «familial». « Les gens entrent parfois dans le magasin et disent que votre « problème est mon problème » si j’ai affaire à un problème personnel.

Il a ajouté cela lorsqu’il est arrivé au Royaume-Uni il y a un an et neuf mois en provenance d’Inde.

Mais lui aussi voit parfois les problèmes d’itinérance, car parfois la communauté « vole » le magasin.

« Parfois, j’ai peur de travailler ici car [homeless] les gens peuvent être agressifs », a-t-il déclaré.

Molly Cockram, 29 ans, est une styliste événementielle qui vit juste à côté de Rochester Row à Pimlico depuis neuf ans et demi.

Elle a dit que l’un de ses aspects préférés de la région est l’emplacement car « il est vraiment très facile d’aller absolument n’importe où car j’ai de la famille dans tout le pays, et la ligne Victoria me permet de me rendre à la gare d’Euston et à King’s Cross ».

« C’est juste un endroit parfait et il y a aussi beaucoup de verdure et de parcs », a-t-elle déclaré. « Vous avez Hyde Park, vous avez du St James’s Park et d’autres. Il y a tellement de choses dans un tel secteur d’entreprise que vous pouvez faire en famille.

Cependant, la femme de 29 ans a déclaré avoir remarqué « une énorme augmentation du nombre de sans-abrisme » dans la région, ce qui est dommage ».

Elle a ajouté: « Je pense que c’est effrayant d’élever des enfants, car si vos enfants ont l’âge de se rendre seuls à l’école, vous avez naturellement une légère appréhension lorsqu’ils sont seuls dans la rue.

« Mais je pense qu’en même temps, c’est une de ces choses malheureuses qui, je pense également, est peut-être une bonne chose que vos enfants voient parfois ce côté de la vie. »

Molly a également déclaré que le fait que la zone soit si petite peut parfois être un obstacle car cela signifie que les gens ont tendance à se connaître les uns les autres, ce qu’elle préférerait ne pas arriver.

Elle a décrit comment si une famille restait dans la région, les écoliers pourraient se faire dire que « vous êtes la fille d’untel » et qu’en raison de la nature de la région « ce n’est pas vraiment une zone où vous vous arrêtez ».

Le père Hugh Mackenzie est aumônier à la cathédrale de Westminster – à Victoria, à quelques pas de Pimlico – depuis 2020. Lui aussi est un fan de l’esthétique de la région, comme la Tate Britain, le Parlement et Vincent Square – qui sont tous à Pimlico ou à distance de marche.

Cependant, lui aussi est très conscient du problème des sans-abri dans la région. « Nous le voyons concentré dans le quartier de la place [outside the Church’s main entrance]de gens qui dorment toujours là-haut la nuit.

La mairie nous demande parfois d’organiser une semaine pour permettre à une douzaine de personnes de dormir dans le hall, surtout lorsqu’il fait très froid », a-t-il déclaré.

Il pense qu’une partie des raisons pour lesquelles le sans-abrisme est en hausse est due à l’introduction du crédit universel.

Le père Mackenzie a déclaré que lorsque le système a changé, « le simple transfert, je pense, était un problème pour beaucoup de gens et il semble avoir laissé certaines personnes dehors ».

Il a ajouté: « De toute évidence, ils essayaient de le normaliser (le système d’avantages sociaux) et ont cessé de permettre aux gens d’obtenir plusieurs types. Mais en même temps, il y aurait des gens qui avaient des besoins très particuliers, qui n’étaient peut-être pas tellement pris en charge.

Il a un message à la fois pour la communauté locale des sans-abri – et pour la communauté plus large également – et c’est que « les choses ne doivent pas nécessairement être ainsi ». L’aumônier a déclaré: «Le conseil a des groupes de personnes qui sortent et essaient de contacter les sans-abri, je pense pour voir dans quelle catégorie ils tombent et s’ils peuvent arriver à les encourager à accéder à cette aide de manière constructive.

« Il est possible d’avoir un toit au-dessus de la tête et de se promener et de manger. »

Un porte-parole du conseil municipal de Westminster a déclaré: «Nous constatons des fluctuations du nombre de personnes dormant dans la rue tout au long de l’année, y compris dans des régions telles que Victoria et Pimlico.

« Lorsque cela se produit, nous travaillons en partenariat avec un large éventail d’agences et nous concentrons sur l’offre de services pour soutenir les personnes avec une offre d’hébergement, ou une autre sortie de la rue.

« Westminster est en première ligne pour faire face à un problème national, et parfois international, de sommeil dans la rue et nous consacrons une quantité importante de ressources à fournir des services pour résoudre ces problèmes. »

