Nous vivons dans le «village le plus TOXIQUE» du Royaume-Uni – nous sommes empoisonnés et tombons malades avec des maladies mystérieuses… c’est un cauchemar

Les RÉSIDENTS du village « le plus contaminé » du Royaume-Uni ont affirmé qu’ils étaient empoisonnés et développaient des maladies mystérieuses en raison de leur environnement.

Les habitants de Somercotes, dans le Derbyshire, ont allégué que des travaux de construction à proximité de trois décharges de déchets toxiques à proximité leur avaient laissé des symptômes ressemblant à des accidents vasculaires cérébraux.

Les habitants de Somercotes, Derbyshire, disent qu’ils sont empoisonnés par un lotissement à proximité 1 crédit

Hannah Tomlinson, 53 ans, a été hospitalisée pour des symptômes d’AVC 1 crédit

Elle s’est également plainte de cloques et d’éruptions cutanées 1 crédit

Des plans pour 630 nouvelles maisons dans la région ont été approuvés malgré une opposition locale féroce.

Le développement se trouve sur le site d’une ancienne carrière et mine de charbon, qui a été transformée en décharge pour des centaines de milliers de tonnes de déchets industriels dans les années 60 et 70.

Depuis que les bulldozers sont arrivés, les villageois disent avoir été frappés par de mystérieux problèmes de santé.

Hannah Tomlinson, 53 ans, a été hospitalisée avec des symptômes similaires à ceux des victimes d’AVC.

Elle a déclaré: « Si cela continue, nous devrons probablement déménager.

« Je ne peux pas vivre en étant précipitée dans et hors de l’hôpital et ma famille ne voulant pas venir, à cause de ce qui pourrait s’y trouver.

« J’avais mal à la tête et au cou et j’étais vraiment léthargique. Ensuite, j’ai eu des troubles de l’élocution et j’ai commencé à avoir des tremblements incontrôlables dans la main. »

Hannah a déclaré qu’elle était à l’hôpital pendant neuf jours, avec des tests révélant un nombre élevé de globules blancs, ce qui indique une infection.

Les médecins lui ont dit de porter un masque à l’extérieur, mais elle pense que les travaux de construction sont le problème.

Elle a ajouté : « Depuis que les développeurs sont arrivés sur le site, j’ai eu des maux de tête, des douleurs au cou, des tremblements, des étourdissements et je suis tout le temps fatiguée.

« Je crois que ce qui est à blâmer, c’est ce qui sort des champs. »

D’autres habitants se sont plaints de convulsions, de cloques sur la peau et de vilaines éruptions cutanées.

Le voisin d’Hannah, Allan Smith, 67 ans, a qualifié le site de « bombe à retardement toxique ».

Le conseiller paroissial Jason Parker a déclaré: « J’ai vu Hannah pire et elle avait des engourdissements dans les mains et elle pouvait à peine enchaîner une phrase.

« C’est de la folie absolue de s’appuyer sur ces conseils. Toute la région est l’un des sites les plus contaminés du Royaume-Uni. »

Un porte-parole du conseil de district d’Amber Valley a déclaré: « La santé et la sécurité de tous les résidents de l’arrondissement restent primordiales, nous prenons donc les plaintes très au sérieux.

« Nos enquêtes sur les sites de développement proposés, y compris les contacts avec les promoteurs, ont confirmé qu’aucun travail de construction n’a eu lieu et que la seule machinerie sur place à ce jour a été spécifiquement requise pour les enquêtes au sol.

« Les travaux en cours nécessitent le décapage de la couche de surface pour inspecter tous les travaux miniers historiques, y compris les premiers puits de cloche et les puits de mine. Il s’agit d’une condition stricte de la demande de planification.

« À ce jour, rien n’indique qu’il existe des contaminants dans le sol à des niveaux qui seraient jugés dangereux pour le développement. »

Avant homes, qui est l’un des trois promoteurs impliqués dans le projet, a déclaré que le site proposé ne comportait « aucune zone d’enfouissement connue ».

Un porte-parole a expliqué: « À son point le plus proche, le site se trouve également à environ 250 mètres de l’ancien site d’enfouissement le plus proche, situé dans une petite vallée.

« Les analyses de sol ont confirmé l’absence de toute concentration significative de contamination organique ou inorganique sur notre site. »

Pendant ce temps, Future’s Housing Group a nié tout lien entre le site et les maladies des habitants.

Un porte-parole a déclaré: « Nous sommes désolés d’apprendre que certaines personnes à Somercotes ont des problèmes de santé et leur souhaitons bonne chance.

« Des enquêtes approfondies et expertes sur le site dans le cadre des préparations standard de pré-développement n’ont trouvé aucune contamination significative ou inhabituelle.

« Si de nouvelles preuves sont révélées qui relient directement l’un des problèmes de santé nouvellement signalés au site de la rue Stanley, nous prendrons bien sûr toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. »

David Wilson Homes, le troisième développeur, a été contacté pour commentaires.

La zone abrite trois anciennes décharges de déchets toxiques 1 crédit