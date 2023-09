Nous vivons dans le village le plus « malodorant » du Royaume-Uni : il pue depuis 20 ans et personne ne le réparera… nous ne pouvons pas vendre nos maisons.

Les habitants du village le plus « malodorant » du Royaume-Uni disent que cela pue depuis 20 ans, mais personne ne va réparer cette puanteur.

L’odeur est si nauséabonde que les propriétaires de Gelligaer, Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, disent avoir du mal à vendre leur maison.

Sherry Spencer dit que le pong lui fait penser qu’il y a « des toilettes publiques dans votre jardin » Crédit : Media Wales

Mark Roberts dit que le village est désormais cruellement surnommé « Gelligaer malodorant » Crédit : Media Wales

La source de l’odeur émane d’une usine d’élimination des déchets durables à proximité Crédit : Media Wales

Sherry Spencer, qui a vécu dans le village toute sa vie, a déclaré que le pong peut vous faire penser qu’il y a « des toilettes publiques dans votre jardin ».

L’homme de 72 ans a ajouté : « L’odeur est maintenant aussi mauvaise que jamais. C’est absolument dégoûtant.

« Vous pouvez téléphoner et téléphoner, mais rien n’est fait. Après 20 ans de plaintes, nous n’avons plus un pouce. »

La source de l’odeur émane d’une usine d’élimination des déchets durables située à proximité.

Le site géré par BrynGroup traite également de grandes quantités de lisier de vache et traite les déchets alimentaires provenant de Caerphilly.

Mais les propriétaires insistent sur le fait que la puanteur n’est que du biofertilisant répandu sur les champs où l’on cultive de l’ensilage pour les vaches.

Mark Roberts, 62 ans, a déclaré à WalesOnline que le village est désormais cruellement surnommé « Gelligaer malodorant » avec une « puanteur constante 365 jours par an ».

Et par temps chaud, les odeurs – décrites comme « sulfureuses » et « comme si de l’acide vous montait dans le nez » – s’aggravent, empêchant Mark d’ouvrir ses portes.

La situation était si grave que Sherry a été obligée de former un groupe de liaison pour trouver des solutions avec BrynGroup.

Mais elle dit que cela n’a rien donné, elle a donc abandonné son rôle après deux décennies.

Lorsque Sherry s’est blessée en tombant d’un escalier, elle a voulu réduire ses effectifs et a cherché à vendre sa maison.

Mais lorsque le nez de « chaque » acheteur potentiel a commencé à se froncer, elle a dû avouer la puanteur, la laissant incapable de vendre.

Et ce n’est pas le seul problème auquel le village est confronté.

Sherry dit que les explosions et les forages dans une carrière sur le site de la ferme ont laissé sa maison fissurée et son chien « terrifié ».

Un porte-parole du groupe Bryn a déclaré que la carrière était dynamitée environ 15 fois par an et que cela n’endommagerait pas les propriétés.

Ils ont ajouté : « Nous avons pris des mesures importantes pour gérer le lisier du bétail, telles que l’amélioration de la gestion de l’eau de pluie. Cela permet de séparer l’eau de pluie propre du lisier afin de réduire le volume global de lisier produit par la ferme.

« Nous savons que les odeurs et l’activité associées à notre ferme laitière sont souvent attribuées à tort à l’installation de recyclage et au digesteur anaérobie que nous avons sur place.

« L’opération de recyclage des aliments n’a jamais fait l’objet d’aucune sorte de mise en demeure et, en tant que système scellé, n’émet aucune odeur à partir du moment où la nourriture est livrée jusqu’à ce que le produit final, appelé digestat, soit répandu sur les terres agricoles et les champs locaux. biofertilisant.

« Même dans ce cas, les recherches montrent que le biofertilisant digestat a un profil d’odeur plus faible que le lisier brut de bétail et que l’odeur se dissipe beaucoup plus rapidement. »

Un porte-parole du conseil de Caerphilly a déclaré : « Les différentes opérations sur ce site sont soumises à une surveillance continue de la part du conseil, de NRW et d’autres agences partenaires.

« Nous sommes conscients des préoccupations de la communauté environnante et un groupe de liaison a été créé pour améliorer l’engagement local et fournir une plate-forme permettant aux représentants de la communauté de soulever et de discuter de ces questions.

« Toutes les plaintes reçues par le conseil sont enregistrées et enregistrées afin que les agents de la section concernée puissent enquêter le cas échéant.

« Nous continuerons à travailler avec l’opérateur, la communauté et nos agences partenaires pour répondre à toutes les préoccupations à mesure qu’elles surviennent. »