Nous vivons dans le plus bel endroit du Royaume-Uni, mais la nuit, cela devient un mini-Blackpool… les drogués pullulent et nous avons cadenassé nos poubelles.

UNE TOURISTE lève les yeux de son thé à la crème alors qu’un bateau de croisière bondé accoste à une jetée sur les rives du lac Windermere.

Les visiteurs japonais transportant des friandises Peter Rabbit font partie des milliers de touristes et de promeneurs entassés dans la pittoresque station balnéaire de Lake District.

Jusqu'à 40 millions de touristes visitent la région des Lacs chaque année

Les habitants se sont plaints qu'un nombre croissant de groupes d'enterrements de vie de garçon et de fille le transforment en « mini Blackpool »

Mais les habitants, fatigués, affirment que trop de touristes ravagent le pittoresque village de Bowness-on-Windermere, apportant déchets, trafic et comportements antisociaux.

Ils se plaignent du fait que des couches souillées ont été laissées sur la plage et que des sacs de crottes de chien sont suspendus aux arbres, tandis que des voyous ivres urinent dans la rue.

Et The Sun peut révéler que ce ne sont pas seulement les touristes qui affluent vers le village situé au bord du plus grand lac d’Angleterre.

Les trafiquants de drogue de Manchester sont également venus servir des enterrements de vie de garçon et de fille et des soirées Airbnb bruyantes avec de la cocaïne et de l’ecstasy.

Un conseiller a affirmé que Bowness avait été transformé en un « mini-Blackpool ».

Des bagarres nocturnes ont éclaté, avec un homme ivre vêtu d’un costume de Batman récemment vu en train de se bagarrer dans la rue.

La conseillère paroissiale Christine Cook, 67 ans, a déclaré : « C’est comme un mini-Blackpool ces jours-ci avec les poules et les cerfs.

« Ils peuvent faire des excursions en bateau sur le lac et profiter de tous les pubs et de la musique live. Il y a de quoi les divertir.

Christine Cook dit qu'ils ont un réel problème avec les gens qui campent et jettent leurs déchets

Un carton de fish and chips jeté à Bowness Crédit : Dave Nelson

« Mais Blackpool est tout préparé pour cela et nous ne le sommes pas.

« J’ai récemment vu un groupe de filles toutes habillées de robes noires et de perruques violettes – et ensuite vous les habillez toutes avec des costumes de mariée et de fée.

« Ça a l’air drôle en début de soirée mais ça se transforme en autre chose le soir. »

Le fonctionnaire à la retraite a ajouté : « Nous avons eu un vrai problème de camping sauvage cet été.

« Les gens campent quelques jours au bord du lac et abandonnent ensuite leurs barbecues, leurs bouteilles et même leurs tentes. »

L’ancien maire de Bowness, Adrian Legge, a déclaré : « Il y a des affrontements entre hommes et femmes rivaux la nuit.

« Le comportement épouvantable d’une petite minorité ruine la situation de tout le monde.

« C’est devenu un véritable lieu de fête, rempli de pubs et de bars qui sont tout simplement trop nombreux pour un petit endroit. »

Le vétéran de la guerre des Malouines a ajouté : « Nous aimons les visiteurs, mais nous avons demandé à maintes reprises au conseil d’obtenir plus de poubelles et d’arrêter de distribuer des permis d’alcool.

« Nous avons besoin de meilleures infrastructures pour le nombre de personnes qui viennent nous rendre visite. »

L'ancien maire de Bowness, Adrian Legge, déclare que « le comportement épouvantable d'une petite minorité ruine la situation de tout le monde ».

En été, les villages autour du lac Windermere regorgent de touristes.

Plus haut sur le lac, des plaintes similaires surviennent dans le village d’Ambleside.

L’ancienne star de MasterChef, Ryan Blackburn, 43 ans, y dirige l’Old Stamp House, étoilée au Michelin, et admet qu’il a dû installer des cadenas sur ses poubelles car les gens jetaient des ordures.

Le père de deux enfants a déclaré que ses jeunes employés « subissent de nombreux abus » de la part de personnes qui urinent dans l’arrière-cour de son restaurant.

Pendant ce temps, il ne peut plus se permettre de vivre dans les Lacs en raison de la hausse des prix d’Airbnb.

Ryan a déclaré au Sun : « Un certain nombre de problèmes très spécifiques tels que la mauvaise infrastructure de transport, le manque de parking, de toilettes publiques, de poubelles publiques et les routes mal entretenues nuisent à l’expérience des résidents et des visiteurs.

« Tant que nous n’aurons pas commencé à résoudre ces problèmes, nous ne pourrons pas célébrer les nombreux avantages positifs que le tourisme peut apporter et apporte effectivement à la région. »

Jusqu’à 40 millions de touristes visitent chaque année la région des lacs, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les touristes chinois et japonais viennent visiter la maison et le musée de l’auteure de Peter Rabbit, Beatrix Potter.

Ryan Blackburn, ancienne star de TV MasterChef, dit qu'il a dû cadenasser ses poubelles et que son personnel est maltraité par des idiots ivres qui urinent dans son jardin

Les habitants affirment que les poubelles débordent

Bowness lui-même est l’un des principaux centres touristiques regorgeant de salons de thé, de restaurants et de pubs.

D’autres Airbnb se sont ouverts pour répondre à la demande, mais cela a posé des problèmes de logement aux habitants.

La barmaid Fiona Wilkinson, 50 ans, travaille au pub Hole in t’Wall qui remonte à 1612, où le célèbre auteur Charles Dickens a dégusté une pinte.

Elle a déclaré : « Les travailleurs locaux ne peuvent pas se permettre de venir louer ici car les prix ont augmenté à cause d’Airbnb.

« Une de nos collaboratrices a dû prendre une voiture car elle vient de Barrow.

« Notre village pittoresque ne peut pas faire face à autant de touristes – il se transforme en ville quand nous en avons autant.

« Le conseil a augmenté le coût d’utilisation des toilettes publiques de 50 pence à 1 £, donc lorsque les gens sont ivres, ils utilisent le parc ou les rues secondaires.

« Le système d’égouts ne peut pas faire face à autant de visiteurs et ils sont pompés dans le lac. »

La barmaid Fiona Wilkinson affirme que le nombre croissant d'Airbnb destinés à accueillir tous les visiteurs fait grimper les prix de location pour les locaux.

Davantage de déchets qui, selon les habitants, ruinent l'environnement local

Le soudeur Colin Babb, 62 ans, était l’un de ces visiteurs ce week-end après avoir amené sa famille d’Ellesmere Port, Cheshire.

En regardant autour de lui, Colin a déclaré : « Nous disions simplement qu’il y a trop de touristes ici.

« Vous ne pouvez pas bouger car il semble y en avoir plus que les autres fois où nous sommes allés. Mais je fais partie de ces touristes donc je ne peux pas vraiment me plaindre.

« C’est une belle région avec le lac – nous reviendrons. »

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la qualité de l’eau du lac Windermere.

La star d’Alan Partridge, Steve Coogan, ainsi que ses collègues comiques de télévision Paul Whitehouse et Lee Mack, ont récemment rejoint une campagne de protestation contre la pollution du lac Windermere.

L’année dernière, les eaux usées ont été déversées dans le lac à cause des débordements de tempête pendant 246 jours.

Le lac est utilisé par des nageurs sauvages, des marins et des légions de paddle boarders.

Des détritus et des bouteilles en plastique jetées étaient clairement visibles sur le rivage lors de la visite du Sun, ainsi qu’un gros rat à quelques mètres des touristes.

Le lac est utilisé par des nageurs sauvages, des marins et des légions de paddle boarders.

De nombreuses manifestations ont eu lieu contre la pollution du lac Windermere.

Un porte-parole du Conseil de Westmorland et Furness a déclaré que le conseil « est très fier que nos communautés soient populaires auprès des visiteurs et travaille dur pour équilibrer l’accueil des visiteurs de manière sûre et durable avec le bien-être des résidents ».

Ils ont ajouté : « Notre objectif est toujours de travailler avec les résidents et les entreprises pour faire de Westmorland et Furness un endroit idéal où vivre, travailler et prospérer.

« Lorsque le nombre de visiteurs a augmenté après le premier confinement dû au Covid, nous avons augmenté la fréquence de vidage des poubelles dans les lieux touristiques jusqu’à six fois par jour, et avons également installé des poubelles supplémentaires dans les zones très fréquentées.

« Nous encourageons les visiteurs à assumer leurs responsabilités personnelles et à se comporter avec respect envers les communautés locales. »