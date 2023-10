Nous vivons dans « le pire quartier du Royaume-Uni » : les toxicomanes et les criminels nous terrorisent… nous nous sentons piégés dans nos propres maisons

Les résidents qui souffrent depuis LONGTEMPS disent qu’ils vivent dans le « pire » quartier du Royaume-Uni, entourés de toxicomanes et de criminels – mais ils refusent de déménager.

Les habitants de Grahame Park Estate, au nord de Londres, déclarent vivre dans des conditions cauchemardesques depuis des décennies.

Georgina, 55 ans, vit à Grahame Park Estate depuis plus de 20 ans Crédit : Andrew Styczynski

Leila Siringeul, 44 ans, a installé une vidéosurveillance pour empêcher les gens de se droguer à sa porte. Crédit : Andrew Styczynski

Les résidents de Grahame Park Estate ont vu 160 arrestations en deux mois Crédit : Andrew Styczynski

Le Conseil de Barnet a été critiqué pour avoir négligé la région pendant des années Crédit : Andrew Styczynski

Grahame Park, situé à Barnet, est le plus grand lotissement de la région.

Il a été construit dans les années 1970 pour offrir « une vie abordable et de haute qualité ».

Cependant, avec plus de 150 arrestations effectuées récemment en seulement deux mois, la vie dans la cité est tout sauf « de haute qualité ».

La voisine Georgina, qui vit dans le domaine depuis plus de deux décennies, se sent « piégée » dans sa propre maison et aurait tout vu.

L’homme de 55 ans a déclaré : « C’est dur dans ce quartier. Il y a de la drogue et de l’alcoolisme. Tout est ici.

« Vous n’avez même pas besoin de quitter votre domicile, vous pouvez vous faire livrer. »

La mère de deux enfants, qui souffre d’anxiété et d’asthme, a affirmé avoir trop peur pour sortir.

« Mon anxiété s’est aggravée avec les années. Je passe tout mon temps à en pleurer.

« J’ai l’impression d’être enfermée depuis des années », a-t-elle déclaré.

ZONE INTERDIT

Quelques pas À l’écart, l’immeuble au centre du domaine est considéré par les habitants comme un haut lieu de la drogue et des activités criminelles.

Des voisins effrayés ont déclaré que le quartier était une zone interdite et qu’ils avaient même peur de marcher dans la rue.

Leila Siringeul, une résidente de 44 ans, a décidé d’installer des caméras de surveillance après que des toxicomanes aient utilisé sa porte d’entrée comme point de rendez-vous pour se droguer.

Elle a déclaré : « À minuit, nous avons des gens assis juste devant nos portes. fumeurboire et faire du bruit.

« Et il y a un mois, j’ai dû appeler la police parce qu’une femme dormait devant notre porte. J’aimerais pouvoir déménager ailleurs. »

Son fils, Yohan Siringeul, 20 ans, ajoute : « Il y a beaucoup de drogués. Suivant Dans les blocs, il y a toujours des gens qui causent des ennuis. »

De l’autre côté du domaine vit Victoria Riche, 34 ans, avec sa petite fille.

La mère dévastée a déclaré que sa vie était devenue un enfer et qu’elle avait peur pour la sécurité de sa fille.

Elle a déclaré : « Les trafiquants de drogue sont en train de ruiner notre région. La dernière fois, ma fille jouait dans mon jardin et elle a failli tomber sur une aiguille. »

LAISSÉ À POURRIR

Plus tôt cette année, le conseil de Barnet a approuvé des projets de construction de plus de 300 maisons dans la région dans le cadre de son programme de développement.

Mais les habitants ont le sentiment d’avoir été « laissés pourrir » par le conseil.

Un habitant a déclaré : « Ils ont envoyé des lettres à tout le monde pour dire que tout le domaine était en cours de reconstruction, mais ils ne nous ont pas dit où nous allions déménager.

« Je ne sais même pas où je vais aller. Nous avons été laissés pourrir ici. »

Malgré les troubles, certains résidents fidèles de Grahame Park souhaitent rester.

L’ancien officier de poste Brian Hendon, 82 ans, a déclaré qu’il n’ira nulle part et qu’il adore vivre dans le domaine.

Brian a expliqué : « J’ai transformé la propriété avec mon propre argent. Il y avait des trous dans le mur et de la moisissure, j’ai posé tous les tapis et peint les murs.

« J’aime ma maison. Je ne déménage nulle part. Ce quartier est tout ce que je connais. »

Le conseiller local Barry Rawlings a déclaré : « Les immeubles sont équipés de nouveaux systèmes d’entrée sécurisés et de nombreuses vidéosurveillance sont en cours d’installation.

« Étaient investir 32 millions de livres sterling dans des travaux d’amélioration des maisons de Grahame Park, fournissant de nouvelles cuisines, salles de bains, fenêtres et portes, ainsi que d’importants travaux de sécurité incendie dans les espaces publics.

« Nous investissons également 2 millions de livres sterling pour lutter contre l’humidité et la moisissure dans les logements sociaux de l’arrondissement de Barnet, y compris Grahame Park.

« Nous savons cependant qu’il reste encore du chemin à parcourir. C’est pourquoi veiller à ce que les résidents de Grahame Park puissent profiter du domaine sûr, propre et heureux qu’ils méritent est une priorité pour nous et nous continuerons de promouvoir le changement jusqu’à ce que le travail soit terminé.

Brian Hendon, 82 ans, ne veut pas déménager parce que le domaine est « tout ce qu’il connaît » Crédit : Andrew Styczynski

Le Barnet Council prévoit de développer 300 logements dans la région Crédit : Andrew Styczynski