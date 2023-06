Nous vivons dans le hotspot des fans de Harry Potter – mais nous sommes submergés par des milliers de touristes… voici le pire

Les RÉSIDENTS vivant dans un hotspot de fans de Harry Potter ont déclaré être submergés par des milliers de touristes.

En plus du garçon sorcier, l’émission à succès Outlander évoque également une expérience moins que magique pour les habitants.

Le nombre de visiteurs du viaduc de Glenfinnan a déjà dépassé les niveaux d’avant Covid Crédit : Alamy

Le train à vapeur jacobite présenté dans les films Harry Potter Crédit : Warner Bros.

Le nombre de visiteurs du viaduc de Glenfinnan a déjà dépassé les niveaux d’avant Covid et ne montre aucun signe de ralentissement.

On estime que 500 000 touristes se rendent chaque année dans le village des West Highland.

Une approche de partenariat entre la communauté locale, le National Trust for Scotland et les secteurs public et privé est désormais nécessaire pour faciliter l’augmentation du nombre de visiteurs.

Kate Forbes, MSP pour la circonscription de Skye, Lochaber et Badenoch, a déclaré: « Pour le contexte, la zone locale compte moins de 150 habitants, et avec la meilleure volonté du monde, il est irréaliste de s’attendre à ce que les résidents de Glenfinnan gèrent cela sur leur posséder.

« Lorsque l’équipe d’Harry Potter est venue pour la première fois filmer sur le viaduc, je ne pense pas que quiconque s’attendait à voir une croissance aussi soutenue sur 20 ans.

« C’est formidable que tant de gens viennent et profitent des Highlands, tout en soutenant l’économie locale, mais il est de la responsabilité de s’assurer que le nombre de visiteurs est géré de manière sûre, respectueuse et durable.

« Après le sommet, un certain nombre d’options sont actuellement à l’étude – y compris la collecte de données, les installations sur place, les préparatifs de voyage et la messagerie publique – et j’ai hâte de faire avancer cela avec la communauté et d’autres groupes de parties prenantes. »

Hege Hernæs, un résident de Glenfinnan, a ajouté : « De manière encourageante, nous avons constaté qu’il y avait une volonté claire d’aider parmi les délégués présents. »

Les chemins de fer de la côte ouest exploitent le train à vapeur Jacobite le long du même itinéraire de 41 milles présenté dans les films Harry Potter.

La société a également fourni la machine à vapeur et les voitures pour le « Poudlard Express », comme on le voit dans les films.

Ses deux trajets quotidiens totalisent généralement 700 passagers – mais des hordes affluent pour photographier le train alors qu’il passe sur le viaduc.

La route jacobite entre Fort William et Mallaig sur le spectaculaire viaduc de Glenfinnan est régulièrement élue l’un des plus grands trajets ferroviaires au monde.

Et il est devenu encore plus célèbre lorsque le train à vapeur a joué le rôle du Poudlard Express dans les films Harry Potter.

Mais la police britannique des transports a par le passé averti que les fans risquaient la mort en se promenant sur la voie ferrée pour prendre des photos de The Jacobite.

En 2015, un couple et leur enfant figuraient parmi ceux vus courir sur la voie ferrée.

Le Poudlard Express dans Harry Potter et la chambre des secrets Crédit : Warner Bros.