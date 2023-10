Nous vivons dans la ville la plus pauvre de Grande-Bretagne... les voisins volent des poubelles pour les fouetter contre une livre et nous vivons dans l'obscurité.

Les RÉSIDENTS de Grimsby, frappée par l’allocation chômage, mangent dans les banques alimentaires et vivent dans l’obscurité alors que la crise du coût de la vie se fait sentir.

On dit que les choses vont tellement mal que les habitants se pincent les poubelles la nuit pour se fouetter pour quelques livres.

Les habitants de Grimsby, frappée par l’allocation chômage, mangent dans les banques alimentaires et vivent dans l’obscurité alors que la crise du coût de la vie se fait sentir. Crédit : John Aron

Les rues sont bordées de boutiques et de maisons fermées Crédit : John Aron

Ivan Love a déclaré qu’il était « sans chauffage central depuis huit ans » Crédit : John Aron

Ceux qui travaillent disent qu’il ne leur reste que cinq dollars pour nourrir leurs enfants pendant une semaine une fois toutes les factures payées.

Les rues sont bordées de boutiques et de maisons fermées, le trafic de drogue est monnaie courante dans le domaine East Marsh de la ville.

Mais de nombreux résidents disent qu’ils aiment toujours cet endroit parce que l’esprit communautaire est sans égal et que les gens s’en sortent en s’unissant.

Cheryl Smith, 44 ans, maman d’un garçon autiste de neuf ans et d’une fille de deux ans, a déclaré : « Les choses vont tellement mal ici qu’ils viennent pincer les poubelles devant votre maison la nuit.

« La plupart d’entre nous n’ont que des poubelles domestiques car toutes celles de recyclage ont été volées et coûtent 25 £ à remplacer. C’est fou.

« C’est tellement dur. Je suis venue chez elle parce que les maisons étaient bon marché. C’était le seul point positif.

« Mais nous n’avons eu ni chaudière, ni électricité, ni gaz pendant six mois.

Désespérée, elle organise ses « courses » sur le tapis en lambeaux de sa maison mitoyenne – des pâtes, des hot-dogs en conserve, une miche de pain, des céréales et un croissant à moitié écrasé – tous ayant dépassé leur date de péremption.

« Je reviens tout juste de la banque alimentaire, explique-t-elle. « Je ne peux pas scolariser mon enfant de neuf ans parce qu’il est autiste.

« S’il pouvait aller à l’école, il pourrait bénéficier de repas scolaires gratuits – et je pourrais trouver un emploi. De nombreuses familles comme moi traversent des moments difficiles parce que leurs enfants souffrent de problèmes de santé et ne sont pas scolarisés.

La maison est jonchée d’objets de jeu d’occasion, notamment un vieux cheval à bascule assemblé par un voisin.

Cheryl a poursuivi : « Je ne peux pas travailler parce que je suis une mère seule. Il n’est plus scolarisé depuis septembre.

« Quand je me plains auprès des autorités éducatives, ils me disent simplement qu’ils doivent suivre les procédures. »

Le voisin d’à côté Ivan Love, 61 ans, a déclaré : « Je viens de faire venir les huissiers. Cela fait huit ans que je suis sans chauffage central.

«Je suis au chômage depuis 16 ans depuis que je souffre d’une hernie. Je vis avec 125 £ par semaine pour tout. Tout ce que je peux faire, c’est essayer de faire la liste des aliments.

« Je vis de plats préparés cuits au micro-ondes principalement parce que je n’ai pas les moyens d’allumer le four. La nuit, je ne peux me permettre de chauffer qu’une seule pièce, alors je m’assois là et regarde la télévision. »

Au bout de la rue, les marchands de journaux condamnés font face aux coiffeurs condamnés. Les ruelles des rangées de terrasses lugubres sont jonchées de verre brisé provenant de bouteilles cassées.

Au milieu de l’abandon, Malcolm Smith, 63 ans, lutte pour maintenir à flot son entreprise de réparation de téléphones portables tout en luttant contre le cancer.

Il venait de rentrer au comptoir presque désert après avoir passé 25 jours à l’infirmerie royale de Hull pour subir une chimiothérapie et une radiothérapie.

Il a déclaré : « On m’a diagnostiqué un cancer de l’intestin il y a un an et neuf mois. Ensuite, ils ont également découvert que le virus s’était propagé à mon foie.

« Nous possédons cet endroit depuis 2006. Il rapportait autrefois de bons bénéfices. Aujourd’hui, il atteint à peine le seuil de rentabilité.

« De nombreux clients viennent nous voir en désespoir de cause après avoir essayé de réparer eux-mêmes leur téléphone sur Google et de l’avoir gâché. »

Les ivrognes parcourent les rues en buvant dans des canettes ouvertes. « Je me suis retrouvé sans abri deux fois et tout le monde s’en soucie », crie un homme mal rasé en colère en secouant une bouteille de bière vide.

« Les maisons sont toutes condamnées. Les trafiquants de drogue ont pris le relais. Ils devraient tirer des bombes partout.

Tanya Francis, 38 ans, s’arrête sur son vélo-poussette pour se rendre à son travail de femme de ménage, un travail qu’elle exerce entre s’occuper de trois enfants à la maison, âgés de 15, 13 et deux ans.

Elle reçoit également des prestations pour compléter son faible revenu, mais affirme que ce n’est toujours pas suffisant et qu’elle a dû recourir aux banques alimentaires. « Je fais du vélo partout parce que la voiture n’est pas sur la route », a-t-elle ajouté.

« Nous ne pouvions pas nous permettre de le faire fonctionner à cause du prix du carburant. Les prix des denrées alimentaires sont également ridicules en ce moment. Chaque fois que vous entrez dans le magasin, quelque chose a augmenté depuis la veille.

Marc Jepson, 31 ans, travaille comme portier pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux enfants âgés de 13 et 2 ans. Il dit : « Cet endroit est une merde. Cela devient de pire en pire.

«Je viens d’être payé aujourd’hui et après avoir payé toutes les factures, il ne nous restait plus que 5 £ pour nourrir les enfants pendant une semaine.

« Nous sommes toujours à la banque alimentaire et c’est aussi mon travail. Tout mon argent va au loyer et aux factures.

Becca Baker, 43 ans, est née et a grandi à Grimsby et, malgré sa pauvreté, affirme qu’elle ne vivrait jamais ailleurs.

« Nous sommes peut-être maigres, mais vous ne trouverez nulle part ailleurs un tel esprit de communauté. Si vous avez besoin de quelque chose, vous frappez à la porte d’un voisin et c’est comme ça que nous nous en sortons », a-t-elle déclaré.

Elle travaille à temps plein dans la communauté. Elle a déclaré : « J’ai des clients qui n’ont pas les moyens d’allumer la lumière la nuit.

« Dans le même temps, les sociétés énergétiques se vantent de réaliser des milliards de bénéfices. Ils pourraient se permettre de fournir de l’énergie gratuite à tout le pays et ils devraient le faire.

« Ensuite, vous avez des politiciens riches comme le Premier ministre qui nous disent de nous serrer la ceinture et de nous serrer les coudes. C’est une insulte.

« Ils devraient venir ici et essayer de vivre de ce dont nous avons besoin. Ils allaient bientôt pleurer.

Elle estime que tous les meubles de la maison étaient soit un cadeau, soit achetés dans un magasin de charité pour une somme dérisoire.

Malgré une maladie pulmonaire, cette mère de trois enfants a également élevé trois enfants, aujourd’hui âgés de 16, 18 et 25 ans, dont deux sont encore scolarisés à temps plein.

Elle parvient à joindre les deux bouts en cuisinant par lots de la viande hachée et des oignons et en réutilisant les restes. Le thé est servi sur une table sauvée d’une benne pour 1 £ à la lumière d’une lampe qui coûte 30 pence dans un magasin caritatif.

« Nous n’avons jamais eu besoin d’aller à la banque alimentaire, mais nous y sommes parvenus presque », admet-elle.

Elle doit allumer le chauffage central à cause de son problème pulmonaire. Mais même l’utilisation la plus économe des radiateurs coûte environ 9 £ par jour.

Elle frémit à ce prix multiplié par sept jours par semaine. Cependant, elle se considère comme une des chanceuses, car elle a un emploi stable.

Elle a ajouté : « L’autre jour, je conduisais entre deux travaux lorsque j’ai vidé le carburant de ma voiture qui était tombé à zéro alors que je devais encore terminer mon quart de travail.

« Mais je connais beaucoup d’autres personnes qui ont deux fois plus de mal. »

Lee Williams, 31 ans, un autre père de famille local, acquiesce, déclare : « Ce avec quoi je ne suis pas d’accord, c’est que les coûts de tous les produits de base augmentent, comme le pain et le lait.

« Pourquoi ne peuvent-ils pas au moins fournir gratuitement de la nourriture pour bébé aux familles en difficulté ? Mes enfants n’ont que deux ou trois ans. Je subvient à leurs besoins, mais uniquement parce que je travaille encore.

Cette semaine, les chiffres de l’Office for National Statistics ont montré que le quartier de Grimsby East Marsh & Port a le revenu annuel moyen des ménages le plus bas d’Angleterre et du Pays de Galles, soit seulement 22 200 £, soit plus de 10 000 £ de moins que la moyenne nationale.

Cllr Stephen Harness, membre du cabinet chargé des finances du North East Lincolnshire Council, a déclaré : « Comme dans de nombreuses autres régions d’Angleterre, nous avons des résidents qui, nous le savons, ont du mal à payer leurs factures.

« Il y a beaucoup d’informations utiles sur notre site Web, et particulièrement dans le marais de l’Est, plusieurs groupes communautaires locaux peuvent vous aider.

« En tant que conseil, nous pouvons offrir toute une gamme de soutien ainsi que des conseils sur d’autres endroits qui peuvent offrir de l’aide.

« Nous continuons d’accorder la subvention gouvernementale de soutien aux ménages aux résidents les plus dans le besoin, et nous exhortons les résidents confrontés à des décisions difficiles comme celles mises en évidence dans cet article à nous contacter pour voir comment nous pouvons les aider.

Les habitants disent que leur argent sert à payer leurs factures et qu’ils ne peuvent rien se permettre d’autre. Crédit : John Aron