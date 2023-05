Nous vivons dans la ville la plus MISERABLE du Royaume-Uni – les gens disent que nous sommes fous de rester ici

UNE ville ANGLAISE a été nommée l’endroit le plus sombre du Royaume-Uni – et les gens pensent que les habitants sont fous d’y rester.

Bradford, dans le West Yorkshire, s’est révélé être le plus misérable du Royaume-Uni, car il compte parmi les moins ensoleillés du Royaume-Uni.

L’hôtel de ville historique de la ville de Bradford, dans le West Yorkshire, en Angleterre, a été nommé l’endroit le moins ensoleillé du Royaume-Uni Crédit : Getty

Les endroits qui reçoivent le moins de soleil se trouvent tous dans le nord de la Grande-Bretagne.

La première place a été prise par Bradford dans le West Yorkshire – qui a été nommée la ville la plus trouble du Royaume-Uni.

La recherche a pris en compte la température annuelle moyenne, les précipitations, le vent et la proximité d’une plage.

Bradford a gratté un minuscule 11,7 points sur 70.

Les deuxième et troisième places ont été prises respectivement par Blackpool et Aberdeen.

L’office du tourisme du Yorkshire a défendu Bradford et a souligné la valeur culturelle de la région.

Welcome to Yorkshire a déclaré à l’Express: « La vitalité de Bradford est difficile à ignorer. Les lumières vives du théâtre Alhambra invitent les visiteurs à voir des spectacles de renommée internationale tels que Hamilton. »

Mais les gens sur TripAdvisor ont des critiques mitigées.

Un utilisateur a déclaré: « Le site du patrimoine mondial de l’UNESCO de Saltaire, qui est un village de Bradford, est une destination fantastique à visiter.

« Mais il existe de nombreuses zones de dénuement urbain comme il y en a dans de nombreux endroits. »

Un autre a déclaré: « J’y ai vécu pendant plus de 30 ans et je l’ai vu croître et décroître, mais il est maintenant définitivement en hausse! »

« Van Gogh Live a récemment fait une tournée à Bradford, apportant le magnifique spectacle d’art et de lumière à des milliers de visiteurs. »

Cela survient alors que Bradford a été révélé comme le vainqueur de la ville de la culture britannique 2025.

Blackpool n’a marqué que 12,4 sur 70, juste devant Bradford sur la liste des endroits les plus ensoleillés du Royaume-Uni.

Il s’est avéré que c’était la ville la plus pluvieuse du pays – avec une moyenne de 1 324 mm par an.

Cela vient après la publication d’un sondage montrant les 50 pires endroits où vivre en Angleterre.

Les habitants ont manifesté leur soutien à leur ville natale qui a récemment été qualifiée de pire endroit où vivre au monde.

L’année dernière, les villes les plus heureuses et les plus malheureuses de Grande-Bretagne ont été révélées.

Bradford a été désignée comme la ville la plus sombre du Royaume-Uni Crédit : Alamy