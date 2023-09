Nous vivons dans la ville « la plus malsaine » du Royaume-Uni : elle regorge de gros gens et de magasins de plats à emporter… mais ce n’est pas le pire.

Une VILLE célèbre pour sa cathédrale a été classée parmi les endroits les plus insalubres où vivre au Royaume-Uni.

La superbe cathédrale normande de Peterborough et sa campagne de rêve attirent des touristes de tout le pays.

Mais derrière le charme et la riche histoire de la ville se cache un problème croissant.

Il vient d’être classé comme l’endroit le plus malsain où vivre en Grande-Bretagne, après analyse des données de l’Office for National Statistics.

Mesuré selon 12 critères distincts : qualité de l’air, taux de tabagisme chez les adultes, abus d’alcool, prévalence du cancer, diabète, abus de drogues, habitudes alimentaires saines, hypertension artérielle, maladies rénales et hépatiques, adultes ayant des problèmes de santé mentale, taux d’obésité et activité physique. niveaux, il a obtenu un misérable 40 sur 100.

En revanche, la région la plus saine de Grande-Bretagne, South Hams dans le Devon, en comptait 80.

Barry Rhodes, 41 ans, rendant visite à ses parents après avoir déménagé de Peterborough à Sydney en Australie il y a plus de dix ans, avait du mal à croire que c’était vrai.

« Il y a vraiment d’excellentes installations ici », a-t-il déclaré.

« Il y a des pistes cyclables partout dans la ville, des salles de sport partout, des parcours de golf incroyables, je ne comprends tout simplement pas.

« Est-ce simplement que Peterborough est le dernier fouet des médias ? »

En vérité, Peterborough a l’embarras du choix en matière de gymnases, avec 20 d’entre eux dans la région, mais 60,7 pour cent de la population est classée comme obèse et son taux de tabagisme de plus de 29 pour cent est parmi les plus élevés du pays.

Richard, 66 ans, qui n’a pas voulu donner son nom de famille, a déclaré : « Cet endroit a connu un déclin incroyable.

« Il y a des sans-abri partout, des étrangers occupent tous les logements, des pubs ferment, des banques ferment, des fast-foods partout et la seule idée de nos politiciens est de réduire les émissions de carbone avec des villes à 15 minutes. Cet endroit est une blague. »

Jenny Wright, 70 ans, responsable des comptes à la retraite, a déclaré : « Cela ne me surprend pas. Peterborough a très mal vécu. Il suffit de regarder autour de vous, tant de gens sont en surpoids.

« Les jeunes vont à Milton Keynes pour les boutiques de créateurs et nous nous retrouvons avec des tas de Burger Kings et d’autres fast-foods et des magasins vides. Il n’y a que très peu de raisons de venir ici. »

Ce n’est pas non plus une surprise pour le marchand de légumes Steve Wetherill, 51 ans, qui possède un stand dans le centre-ville.

Il a déclaré : « Je vois tout ici. À 6 heures du matin, un type, défoncé, a attrapé un régime de bananes et s’est enfui.

« Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, je vois des gens qui fument du crack, qui vendent de la drogue et les vols à l’étalage, c’est comme une pandémie.

« Il ne se passe jamais rien lorsqu’ils sont arrêtés car ils sont toujours malades mentaux, mais cela coupe tout espoir d’amélioration.

« Les gens aiment les magasins indépendants, mais aucun indépendant ne pourrait survivre ici avec les pertes que ces entreprises subissent à cause du vol à l’étalage. Cela se chiffre en dizaines de milliers par an.

« Je sais que certaines personnes veulent manger sainement, mais pour y parvenir, il faut faire des sacrifices financiers. Manger mieux coûte plus cher et les gens ont vraiment du mal.

En mangeant une pâtisserie et en buvant une canette de coca, Maria Angelo, 62 ans, a déclaré : « Je n’ai pas entendu dire que Peterborough était en mauvaise santé. Je suppose que ce que je mange n’est pas le meilleur, mais c’est rapide et facile. »

Deborah Search, 59 ans, une employée de magasin qui survit temporairement grâce au crédit universel en raison d’un problème à la cheville, a déclaré : « Certaines parties de Peterborough sont vraiment sales et la circulation est mauvaise.

« On voit beaucoup de personnes en surpoids, plus que jamais ces jours-ci et tout coûte très cher.

« Je fume mais je suis en assez bonne santé. J’essaie d’abandonner les chips et de privilégier les œufs brouillés et j’aime bien les salades.

« Je pense qu’il devrait y avoir davantage de campagnes gouvernementales comme celles menées avec Keep Britain Tidy. Les gens ont besoin d’être encouragés. »

L’homme d’affaires Paul Smith, 56 ans, a déclaré : « Les choses ont tellement changé. Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de McDonald’s, nous faisions du vélo partout, nous mangions la nourriture de saison et vous preniez un sandwich à la betterave quand vous aviez faim.

« Maintenant, les enfants sont conduits et déposés partout et 30 pour cent d’entre eux sont obèses.

« Mais une alimentation bonne et saine coûte cher. Nous devons apprendre aux enfants à cuisiner dans les écoles et essayer de changer la culture. »

Le conseiller en assurances Martin Nielsen, 30 ans, se maintient en très bonne forme mais, travaillant dans le centre-ville, il n’est pas très surpris par le classement de Peterborough.

Il a déclaré : « Je ne savais pas à quel point Peterborough était classé bas, mais c’est une région assez pauvre.

« C’est un secteur très industriel. La plupart des emplois se trouvent dans des usines et des entrepôts, donc la vie est un combat et trouver de l’argent pour acheter une alimentation saine et s’abonner à une salle de sport n’est pas facile.

« Le NHS ne connaît pas les meilleurs moments, donc je suppose que je ne suis pas si surpris. »

Anne Bailey, 61 ans, souffre d’un cancer de la moelle osseuse en phase terminale et utilise un fauteuil roulant.

Elle a déclaré : « Je pense que nous avons vraiment du mal en ce moment. Je suis allée à l’hôpital aujourd’hui pour des analyses de sang et des injections et l’infirmière était en congé de maladie, donc maintenant je dois faire cinq voyages séparés pour faire les mêmes choses.

« Ma mère a 90 ans et vit à Huntingdon qui n’est pas loin mais là-bas ils reçoivent des soins exceptionnels.

« Ici, vous appelez pour voir le médecin généraliste et vous êtes 27ème dans la file d’attente. Ils me regardent comme si j’étais une somme d’argent, pas une personne.

« Il y a des quartiers de la ville qui sont vraiment ignorés. Vous voyez des poubelles débordantes, des détritus partout et si je n’avais pas de fauteuil roulant du NHS, j’aurais toujours des crevaisons.

« Les propriétaires profitent horriblement des personnes vulnérables. Les privations sont visibles partout. »

Mais tout le monde n’en souffrait pas. Stephen Richardson, 67 ans, jardinier, a déclaré : « Je ne suis pas d’accord avec le fait que Peterborough soit l’endroit le plus malsain.

« Il y a des parties de cet endroit qui sont vraiment en mauvais état. Nous avons accueilli beaucoup de réfugiés dans ces zones et il y a beaucoup de déversements de mouches, mais certaines personnes essaient de rester en bonne santé. »

Et le marchand de légumes Sarfraz Ahmed, 48 ans, a déclaré : « Je ne crois tout simplement pas que Peterborough puisse être si mauvais. C’est une belle ville, un endroit agréable où vivre.

« J’ai vu Sheffield, j’ai vu Nottingham et vous ne pouvez pas me dire que Peterborough est en moins bonne santé qu’eux.

« Je sais que les gens sont en difficulté. Ils paient des allocations mensuellement maintenant, et non plus chaque semaine, et notre stand n’est plus aussi fréquenté qu’avant, mais étant donné que la facture d’électricité peut vous anéantir ces jours-ci, nous nous en sortons bien pour survivre. »

