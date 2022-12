Nous vivons dans la “ville la plus malheureuse du Royaume-Uni” – c’est un trou du cul total et le conseil s’en fiche… ils n’installeront même pas les lumières de Noël

Les RÉSIDENTS vivant dans ce qui a été surnommé la ville la plus malheureuse du Royaume-Uni disent que c’est un trou de merde total – et leur conseil s’en moque.

Les habitants de Boston, dans le Lincolnshire, disent que c’est tellement mauvais cette année que leur conseil n’accrochera même pas les lumières de Noël pour essayer d’égayer la ville.

Les habitants ont dénoncé leur autorité locale “méchante” pour ne pas avoir aidé à ramener l’éclat – éclaboussant sur un arbre de Noël en plastique “gaspillé” de 20 000 £ au lieu de lumières pour la ville.

Boston a récemment été classée la ville la plus malheureuse dans une enquête portant sur plus de 300 villes à travers l’Angleterre, la liste étant basée sur des facteurs tels que les longues heures de travail et les bas salaires, ainsi que le manque d’espaces verts.

Charlotte Heaton, employée du magasin Chippy, a déclaré: «Boston est un trou du cul.

“J’aimerais partir mais je ne peux pas partir parce que ma famille est ici.”

La maman de cinq enfants était entièrement d’accord avec l’enquête, en disant : « Qui serait heureux de vivre ici ?

« Il n’y a rien à faire pour les enfants et le seul parc de la ville regorge d’équipements de jeu cassés.

“Cela peut être un endroit intimidant et effrayant.”

Charlotte, qui travaille au célèbre restaurant de poisson-frites Captain Cod, a déclaré: «Les jours de congé, il n’y a nulle part où aller, rien à faire, alors nous finissons par aller passer des jours de friandises à Nottingham.

“J’ai vécu ici toute ma vie et la seule raison pour laquelle je reste est que mes parents sont toujours là.”

Pendant ce temps, Mark Pearce, qui dirige le Norwegian Cafe Noglish, a déclaré qu’il “aime” Boston – en disant que cela ressemble plus à vivre dans “un petit village plutôt qu’une ville”.

Mais il fait partie des habitants qui ont dénoncé le conseil pour ne pas avoir installé les lumières de Noël.

DANS LE NOIR

Le conseil avait choisi de dépenser 20 000 £ pour un arbre de Noël artificiel au lieu d’utiliser de l’argent qui aurait servi à des lumières festives.

M. Pearce a déclaré: «Il y a eu beaucoup de plaintes contre le conseil pour ne pas l’avoir fait.

“Les compagnies d’électricité ont proposé de faire don de nouvelles lumières et les magasins ont dit qu’ils participeraient pour aider à payer l’électricité, mais c’était toujours non, non, non.

« Les gens sont vraiment déçus.

«Ils ont dépensé plus de 20 000 £ pour un arbre en plastique, ce qui représente une énorme somme d’argent.

“Oui, il peut être réutilisé, mais ce n’est pas vraiment un arbre.

“Le conseil ne parvient pas à réaliser les choses qu’il devrait réaliser, et ils se sont comportés comme Scrooge cette année sur l’arbre.”

Sa mère Sonia Chapman a ajouté: «Le conseil est très coincé dans ses habitudes et les gens ici sont coincés dans une ornière.

“Les gens se plaignent de l’endroit et ne l’aiment pas mais ils ne savent pas pourquoi.

“Boston a besoin d’une attitude plus positive de la part des plus jeunes.”

Pendant ce temps, Kaye Brown a gémi que les lumières du nouvel arbre de Noël ne semblaient même pas être allumées la moitié du temps – le couronnant une « honte ».

Elle soupira : “C’est un mauvais spectacle, ça n’attire pas les gens dans la ville et ça ne met personne dans l’esprit de Noël.

« Où en est-on cette année ? C’est comme une ville fantôme. Ce n’est plus comme avant. C’est très triste.”

Une autre résidente, Helen Wright, 59 ans, a déclaré: “Une nuit de shopping, j’ai entendu une petite fille pleurer en disant” où sont les lumières de Noël?

“Si Spalding et d’autres endroits peuvent faire l’effort, pourquoi pas nous ? L’arbre a l’air nul.”

L’arbre très critiqué se dresse sur Market Place parmi les étals à l’ombre de l’emblématique église St Botolph de la ville, affectueusement connue sous le nom de Boston Stump.

Les récentes recherches menées par Guardian Carers ont classé Boston comme l’endroit le plus malheureux en termes de niveau de bien-être et de revenu.

Il aurait le quatrième revenu médian le plus bas d’Angleterre à 24 655 £, ce qui est inférieur à la moyenne nationale, les salaires restant stagnants.

La ville a également le douzième plus grand nombre d’heures de travail.

Le conseil de l’arrondissement de Boston a imputé le manque de lumière aux réductions de financement, la conseillère municipale du maire Anne Dorrian déclarant que la situation était “une pagaille complète et totale”.

Elle a déclaré que l’arbre artificiel de 8 pieds de haut coûtera aux contribuables un total de 22 290 £ sur deux ans.

Le conseiller principal Paul Skinner a déclaré: “Nous apprécions et reconnaissons que le manque de lumières de Noël a attiré les critiques d’un certain nombre de personnes dans la ville.

“Un tout nouvel arbre de Noël entièrement éclairé et décoré sera plutôt acheté pour le centre-ville, qui pourra être utilisé dans les années à venir.”

