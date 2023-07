Nous vivons dans la ville la plus dangereuse du Royaume-Uni – nous avons constamment peur et perdons des milliers de livres

Les victimes de CRIME vivant dans la ville la plus dangereuse du Royaume-Uni perdent des milliers de livres à cause des cambrioleurs.

Les habitants de Blackpool, dans le Lancashire, disent qu’ils craignent constamment les cambriolages.

Blackpool a été révélée comme la pire ville de Grande-Bretagne pour les cambriolages Crédit : Getty

Les victimes incluent un retraité qui a subi ce qu’il a décrit comme un « cauchemar », poignardé par un cambrioleur qui a volé 1 000 £ qu’il avait économisé dans l’espoir de déménager dans une zone plus sûre.

La station balnéaire compte le plus grand nombre de cambriolages en dehors de la capitale anglaise Londres et des grandes villes – avec un taux de 78,44 pour 100 000 habitants, selon les experts en sécurité Hiatt Hardware.

La police du Lancashire a maintenant lancé une opération spécialisée pour tenter de réprimer l’épidémie de criminalité de la ville côtière.

Les agents ont découvert un grand-père frêle tremblant après avoir été tiré de son lit et poignardé aux deux oreilles par un intrus masqué.

Le retraité a déclaré à la police qu’il s’agissait d’un « cauchemar vivant ».

Son agresseur Nicholas Walsh a été emprisonné pendant 15 ans en mai dernier pour le cambriolage, mais les cicatrices physiques et mentales de sa victime demeurent, a maintenant rapporté LancsLive.

La victime a du mal à dormir et ressent le besoin de vérifier régulièrement ses serrures tout au long de la nuit.

Les 1 000 £ qui lui ont été retirés provenaient de ses économies destinées à un déménagement dans une zone plus sûre.

Les statistiques officielles classent Blackpool au huitième rang national pour les délits de cambriolage, de vol qualifié et de vol.

La police du Lancashire a maintenant lancé Op Defender, qu’elle attribue déjà à plus de 1 000 arrestations pour cambriolages et vols.

Parmi les personnes capturées se trouve Ferenc Horvath, 31 ans, qui ciblait des propriétés à Blackpool, St Annes et Bispham.

Il est maintenant emprisonné depuis 21 mois après avoir plaidé coupable à trois cambriolages résidentiels, une tentative de cambriolage et quatre chefs de fraude, a indiqué la force.

Les hôtels, les chambres d’hôtes et les propriétés résidentielles de la station ont également été ciblés par Terry Ward, qui serait un cambrioleur de carrière depuis l’âge de 12 ans.

Il transportait un kit de cambriolage dans son sac à dos comprenant des pinces, des tournevis et un demi-jeu de ciseaux.

Les chiffres de Hiatt Hardware suggèrent que Blackpool subit 21,28 vols, 78,44 cambriolages et 88,16 vols de véhicules pour 100 000 personnes.

Les chiffres placent la ville derrière les arrondissements londoniens de Westminster, Kensington et Chelsea, Camden, Islington et Hammersmith et Fulham, et les villes du nord de Manchester et Middlesbrough.

La police du Lancashire a insisté sur le fait qu’elle adoptait une « approche robuste et proactive » face aux cambriolages domestiques.

Le surintendant Derry Crorken, chef de la force pour l’Op Defender, a déclaré : « Nous savons que le cambriolage est un crime incroyablement personnel et invasif qui peut briser la confiance et le sentiment de sécurité.

« Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité et d’être en sécurité dans sa maison et personne ne devrait jamais avoir à subir un cambriolage.

« C’est pourquoi nous nous engageons à faire en sorte que les victimes obtiennent le meilleur service possible, y compris un agent se rendant à leur adresse. »

Et la police et commissaire au crime du Lancashire, Andrew Snowden, a déclaré: « Réprimer les cambriolages et les vols, et veiller à ce que les gens se sentent en sécurité chez eux, est une priorité dans mon plan de lutte contre le crime.

« J’ai financé l’Op Defender pour renforcer les efforts de la gendarmerie visant à cibler de manière proactive les délinquants prolifiques et à garantir que toute personne reconnue coupable de ce type de crime ressente toute la force de la loi.

« En garantissant que tous les cambriolages résidentiels sont assistés par un agent, nous envoyons un message clair aux victimes et au grand public que nous comprenons l’impact durable de ce type de crime.

« Il est également juste que nous travaillions avec nos communautés pour aider les résidents à mieux se protéger et à éviter de donner aux criminels la possibilité d’en profiter. »

Le Grand Manchester voisin a déjà été surnommé la « capitale du cambriolage de l’Angleterre », suivi de Cleveland et du South Yorkshire.

Les West Midlands ont été identifiés cette année comme la pire région du pays pour les crimes au couteau.

Parmi les autres villes où les habitants se sont inquiétés de la hausse de la criminalité, citons la station balnéaire de Cornwall Newquay, Walsall dans les West Midlands, Gravesend dans le Kent et Barry dans le sud du Pays de Galles.

Les propriétés résidentielles ont été régulièrement ciblées, ainsi que les hôtels et les chambres d’hôtes Crédit : Getty