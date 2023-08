Nous vivons dans la ville «la plus anarchique» du Royaume-Uni – nous devons nous surveiller parce que les flics sont si mauvais… nous sommes expulsés

Les LOCAUX d’une ville « sans loi » disent qu’ils doivent faire la police eux-mêmes parce que les flics ne sont pas dans les rues.

Ealing Council décrit Hanwell dans l’ouest de Londres comme un « joyau caché » avec un « très bon esprit communautaire ».

Un toxicomane présumé à l’intérieur d’une cabine téléphonique Crédit : BPM

Moniker Solinska au Big Bites Cafe a déclaré que la zone était désormais « dangereuse et effrayante » Crédit : BPM

Abdul avec son collègue de Hanwell Halal Butchers Crédit : BPM

Mais maintenant, les habitants et les propriétaires d’entreprises ont déclaré que la région avait été ruinée par la drogue. Il y a des allégations de toxicomanes déféquant dans la rue et criant des abus ignobles aux enfants.

La police a lancé une riposte, faisant des descentes dans les tanières de drogue et ciblant les trafiquants. Mais les habitants pensent que beaucoup plus pourrait être fait pour sauver leur ville.

Deux femmes locales ont lancé une ressource en ligne nommée Help for Hanwell pour mettre en évidence les problèmes de la région. Les amis publient régulièrement des photos de toxicomanes et de repaires présumés de drogue.

Ils estiment maintenant qu’il revient aux habitants partageant les mêmes idées de s’attaquer aux problèmes dans les rues, car la police ne semble pas être présente.

S’adressant à My London, les femmes ont déclaré qu’elles avaient toutes deux été menacées. L’un d’eux a déclaré: « Il n’y a aucun signe visible d’une police de proximité dans ce domaine. »

Les femmes ont déclaré que leur région s’était dégradée au cours des 30 dernières années en raison de problèmes liés à la drogue et à la criminalité.

L’un d’eux a déclaré : « Cela fait 30 ans que je vis ici et ce n’était pas comme ça quand j’ai emménagé et ça commence à me faire peur de sortir, parce qu’ils deviennent violents.

« Nous avons besoin de plus de présence policière, nous avons besoin de plus de moyens de dissuasion, il ne faudrait pas que la police n’agisse que lorsque quelqu’un est menacé avec un couteau ou un club de golf. »

L’un d’eux a déclaré: « J’ai eu ma fille de 9 ans qui a crié au visage d’une junkie qu’elle allait la tuer dans son sommeil. »

Ils ont fait l’éloge de certains membres de l’équipe de police locale, mais ont fait valoir que davantage pourrait être fait pour aider les habitants.

L’un d’eux a dit : « Il y a un PCSO et il s’appelle Josh et il est absolument incroyable. En fait, il communique avec moi et vient quand je l’appelle, mais il est tout seul. »

Les commerçants de la région ont également exprimé leurs inquiétudes. Raj, qui dirige un atelier de réparation d’ordinateurs dans la ville, a déclaré: « Je suis tellement ennuyé, les gens entrent et sortent, crient, frappent [the] porte. J’ai dû appeler la police tant de fois, peut-être 20 fois déjà. »

Moniker Solinska, qui travaille au Big Bites Cafe près de Hanwell Clocktower, a déclaré: « J’ai vu des gens s’arrêter à l’extérieur [the flats] et criant aux fenêtres [for drugs].

« Vous voyez des gens monter et descendre en essayant de voler aux arrêts, vous le voyez tous les jours. Ce n’est pas comme Hanwell avant, maintenant, chaque fois que vous quittez la maison, vous devez surveiller votre sac.

« Je me rends au travail à 7h du matin et je marche normalement tout seul et c’est parfois effrayant, surtout en hiver. »

Elle a ajouté: « Je ne suis pas heureuse ici. Je déménage. C’est trop dangereux, il y a des agressions, il y a des trafiquants de drogue. Nous ne nous sentons pas en sécurité. »

Une lettre conjointe signée par Cllr Polly Knewstub, Cllr Yoel Gordon et Cllr Monica Hamidi a également été envoyée récemment aux résidents disant qu’il n’y a « pas de solution rapide » pour améliorer la zone de Hanwell Broadway.

Dans la lettre, ils écrivaient : « Nous comprenons la détresse causée par un comportement antisocial et nous voulons que tout le monde se sente en sécurité à Hanwell.

« Il n’y a pas de solution miracle aux problèmes de consommation d’alcool dans la rue, d’itinérance et de dépendance.

« Ce n’est qu’en apportant aux gens le soutien dont ils ont besoin (ainsi qu’en déployant les sanctions à la disposition de la police) que nous ferons vraiment une différence pour tous nos résidents. »

Le Met a reconnu la « préoccupation particulière » entourant la consommation d’alcool dans la rue et les comportements antisociaux dans la région, ajoutant que « des mesures d’application de la loi sont en cours et ont conduit à de nombreuses arrestations, à l’émission d’amendes fixes pour diverses infractions allant de l’ivresse et des troubles à l’ordre public, des infractions à l’ordre public à la violation des ordonnances de comportement criminel ».

Un porte-parole a ajouté: « Des avertissements du programme d’intervention précoce, des avertissements d’avis de protection communautaire et des avis de protection communautaire sont régulièrement émis aux buveurs de rue persistants provoquant un comportement antisocial.

« Travail régulier en partenariat avec les équipes de proximité pour mener des évaluations des besoins des individus dans le but d’apporter un accompagnement adapté au logement, [and] le soutien pour aider à lutter contre les dépendances à l’alcool est également essentiel à notre plan, à notre vision et à notre travail communautaire continu. »

Le Met fait valoir que son plan de police locale pour Hanwell consiste en une « vision à la fois à court et à moyen terme ».

Les mesures à court terme comprennent des patrouilles à haute visibilité tandis qu’à moyen et long terme, le Met vise à « examiner les locaux agréés dans la région pour s’assurer qu’ils sont conformes aux objectifs de prévention du crime et du désordre »

L’inspecteur Leigh Ballard du volet de l’équipe Ealing Safer Neighborhoods dans la zone ouest, a déclaré: «Mon équipe de policiers et le personnel de l’équipe Safer Neighborhoods à Hanwell travaillent sans relâche pour soutenir et livrer la communauté locale et tous les résidents.

« Nous travaillons en partenariat avec le conseil d’Ealing et avons récemment présenté des résultats très positifs sur les réseaux sociaux, mais nous prenons en compte qu’il y a encore des inquiétudes et qu’il reste du travail à faire. Je m’efforce de fournir des résultats pour Hanwell. »

L’entrée de l’atelier de réparation d’ordinateurs de Raj où il dit que les gens prennent parfois de la drogue et dorment Crédit : BPM