Nous vivons dans la ville balnéaire avec la meilleure qualité de vie en Angleterre… nous avons une vie décontractée mais il y a un gros problème

LES RÉSIDENTS d’une ville côtière offrant la meilleure qualité de vie disent que la vie est une plage – à part un petit problème.

Plymouth a été nommée le mois dernier la première ville d’Angleterre à vivre avec les habitants les plus heureux, selon l’indice de qualité de vie Totaljobs.

Il a terminé devant Bristol, Leeds, Birmingham, Liverpool, Belfast, Manchester et Londres, qui se sont tout juste glissés dans le top dix.

Les juges ont fait l’éloge du hotspot du Devon – célèbre pour ses sports nautiques – comme une référence pour les personnes qui recherchent un équilibre travail-vie sain, plus de variété et de flexibilité dans leur vie.

Les habitants de la ville – à deux pas de la beauté préservée du parc national de Dartmoor – ont déclaré qu’ils n’étaient pas du tout choqués de le voir en tête de liste, surtout par temps chaud.

Mais ils ont souligné que le principal inconvénient est le record de précipitations annuelles de la ville, ce qui signifie qu’en dehors des douces journées d’été, ils sont généralement trempés.

La musicienne Maddie Valance, 25 ans, qui a déménagé dans la ville alors qu’elle était enfant, a déclaré au Sun : « C’est tout simplement magnifique de regarder l’eau en été.

« Mais l’hiver, c’est une autre histoire quand il fait sombre et qu’il pleut, c’est juste un peu nul.

« La pluie est tellement pire ici qu’ailleurs, on a l’impression qu’il pleut constamment.

Issy Allen, 22 ans, résident de Plymouth depuis toujours, a accepté, ajoutant: «Je me sens très chanceux d’être de Plymouth, je pense que c’est un endroit formidable où vivre, mais l’hiver semble durer éternellement et cela peut être déprimant quand il n’y a pas grand-chose à faire.

« Certaines boîtes de nuit sont un peu tristes, mais sur le Hoe, c’est le meilleur endroit où être, c’est définitivement une bonne qualité de vie. »

Plymouth est régulièrement nommée parmi les villes les plus humides du Royaume-Uni avec une moyenne de 84 mm par mois et 149 jours de pluie par an – cela est dû à ses hivers doux, son humidité élevée et son ciel souvent nuageux.

Le retraité Chris Ottley, 80 ans, a déclaré: « Tout le monde se plaint de la pluie mais c’est ce qui rend la région si verte, les habitants savent que vous devez toujours emporter un imperméable avec vous, aussi agréable que cela paraisse lorsque vous quittez la maison.

« C’est juste un endroit formidable et convivial et vous n’obtenez pas cela avec les grandes villes. »

Selon l’indice de qualité de vie TotalJobs, 21 % des travailleurs déclarent que le coût de la vie les a rendus plus susceptibles d’envisager de déménager dans une zone plus abordable à l’avenir.

Les propriétés à Plymouth ont une moyenne globale de 241 257 £ selon Rightmove, où la propriété moyenne s’est vendue 284 276 £ au cours de la dernière année à Manchester.

Amanda Nicholson, 58 ans, directrice de magasin à la retraite qui a déménagé à Plymouth depuis le Yorkshire il y a 20 ans pour le travail et n’est jamais partie, dit qu’elle a été immédiatement conquise par le style de vie décontracté.

Elle a déclaré: «Mon entreprise m’a hébergée dans un hôtel surplombant le Hoe et je me souviens d’avoir regardé la vue et d’être tombée amoureuse – et je ne m’en suis jamais lassé, c’est tellement beau.

« Les prix des maisons sont assez corrects, vous en avez beaucoup plus pour votre argent ici que dans les grandes villes. »

Les villes qui offrent les meilleurs temps de trajet, des taux élevés de bonheur local et l’accès à des logements abordables faisaient partie intégrante du classement de la meilleure ville dans l’ensemble.

Mais les habitants disent que même si Plymouth offre aux gens une bonne qualité de vie, elle est à la traîne derrière les principaux hubs comme Londres et Manchester dans ce qui est proposé.

Le scientifique marin Robert Wilson, 40 ans, a déclaré : « C’est un endroit agréable où être en été et profiter d’un barbecue après le travail, mais j’aimerais voir plus de choses à faire toute l’année et des améliorations au centre-ville.

“Cela peut être frustrant si vous aimez la musique live car c’est loin du reste du pays, vous avez rarement de grands groupes qui jouent ici.”

Issy Allen, 22 ans, résidente de Plymouth depuis toujours, a déclaré qu’elle se sentait chanceuse d’être de la ville Crédit : Neil Hope

Le scientifique marin Robert Wilson a déclaré qu’il aimerait voir plus de concerts à grande échelle se dérouler à Plymouth Crédit : Neil Hope

Les copains Issy et Maddie adorent la ville Crédit : Neil Hope

Amanda Nicholson (L) a déclaré qu’elle était conquise par le style de vie décontracté de Plymouth Crédit : Neil Hope

Les résidents ont loué Plymouth comme une ville amicale et accueillante Crédit : Neil Hope

Les habitants disent que même si Plymouth offre aux gens une bonne qualité de vie, elle est à la traîne derrière les principaux hubs comme Londres et Manchester dans ce qui est proposé. Crédit : Neil Hope

