Nous vivons dans la rue la plus festive de Grande-Bretagne – les lumières de Noël sont allumées jusqu’à 22h et le stationnement est un cauchemar, nous détestons ça

Les RÉSIDENTS de la rue la plus festive de Grande-Bretagne ont critiqué l’éblouissant spectacle de lumières de Noël – affirmant qu’il s’agissait d’une “nuisance sanglante”.

Les habitants fumants ont déclaré que le pays des merveilles hivernales sur Byron Road, New Milton, Hants, provoquait le “chaos” dans les semaines précédant Noël.

Chaque année, Byron Road à New Milton, Hants se transforme en un paradis hivernal 1 crédit

La rue festive recueille des fonds pour la charité avec son affichage annuel 1 crédit

Mais tout le monde ne ressent pas l’esprit de Noël, comme l’a dit l’un d’eux, c’est une « nuisance sanglante » 1 crédit

L’exposition annuelle voit les maisons mitoyennes ornées de plus de 80 000 lumières 1 crédit

Un Scrooge s’est rebellé et a quitté sa maison dans le noir 1 crédit

Surnommée “la rue la plus festive de Grande-Bretagne”, l’exposition de Noël est devenue une attraction locale renommée.

La rue qui aime Noël recueille des fonds chaque année pour des œuvres caritatives, les bénéfices de cette année étant reversés au NHS.

C’est une tradition pour la rue de barbouiller leurs maisons de lumières scintillantes chaque année, alors que les familles affluent pour voir l’affichage éblouissant.

Mais certains habitants ne ressentent pas l’esprit de Noël, avec un propriétaire qui se rebelle une fois de plus en laissant sa maison dans le noir.

Aujourd’hui, dans la maison sombre, personne n’a répondu à la porte d’un journaliste, les volets ont été baissés et il n’y avait aucun signe de vie à l’intérieur.

Et les habitants ont déclaré que si l’événement caritatif est positif, l’exposition annuelle est devenue un “cauchemar” car elle provoque un “chaos de stationnement”.

Chris, un résident de Byron Road, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, a critiqué le chaos annuel du stationnement.

Il a déclaré au Sun : “Je suis pris entre le diable et le bleu profond ici.

“Les gens deviennent un peu ignorants et un peu arrogants.”

Malgré le fait que des panneaux soient affichés aux deux extrémités de la route avertissant les visiteurs qu’il n’y a pas de parking disponible, Chris dit que les gens se garent tout le long de la route et que les résidents locaux n’ont nulle part où aller.

“J’ai eu deux contraventions de stationnement ces dernières années parce que j’ai été obligé de me garer sur les lignes jaunes pour me rendre n’importe où près de chez moi”, a-t-il ajouté.

“Les gens ignorent les panneaux et se garent quand même ici.

“Il y a beaucoup de places de parking ailleurs, et les gens pourraient simplement marcher pour voir les lumières.”

‘NUISANCE SANGLANTE’

Le pays des merveilles hivernales prend plus de deux mois à mettre en place et est organisé depuis 15 ans par le duo père-fils Ged Hollyoake et Jason Dean.

Ged orne personnellement les maisons de plus de 80 000 lumières de Noël, le quartier présentant également des crèches scintillantes, des animaux illuminés grandeur nature et des pères Noël gonflables géants.

Mais alors que Ged débourse également 250 £ pour payer la facture d’électricité qui en résulte, sa joie festive ne s’est pas propagée à tous ses voisins.

Un habitant de la rue, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré que les lumières étaient “une nuisance sanglante”.

Ils ont poursuivi: “Le stationnement était déjà assez mauvais ici, puis quelqu’un va mettre des lumières sanglantes que tout le monde veut venir voir.

“Beaucoup de gens ici ont des garages mais ils ne peuvent pas les utiliser pour leurs voitures car ils ne sont pas conçus pour les voitures modernes.

“C’est super quoi [Ged’s] faire mais c’est un cauchemar de se garer en décembre.

“Si quelqu’un sort de la maison pour une raison quelconque, l’espace se remplira immédiatement.”

Je pense que c’est super ce qu’il fait pour la charité mais ça devient un peu un cirque ici Résident local Chris

Un autre résident a ajouté: “Certains d’entre nous doivent partir travailler tôt le matin et s’il y a des gens ici qui regardent les lumières jusqu’à 22 heures, cela peut affecter votre sommeil.

“C’est mieux maintenant que les lumières soient éteintes à 21h mais vous ne pouvez toujours pas vous garer.

“Quelques [visitors] semblent oublier que les gens vivent réellement ici.”

Un autre voisin mécontent a déclaré: “Parfois, je vais chercher mes enfants à l’école et au moment où je suis de retour, ma place a été prise et il n’y a nulle part où se garer.

“Nous devons trouver quelque part sur une autre route et cela peut prendre des heures.”

Certains résidents pensent que l’énorme exposition de Noël, qui figurait sur la publicité de Noël de Cadbury il y a six ans, est également devenue une vache à lait pour les autorités locales.

Un propriétaire a déclaré: “Je pense que les agents de stationnement du conseil profitent de la situation et essaient de gagner autant d’argent que possible.

“J’ai eu plusieurs contraventions depuis que j’ai déménagé ici il y a quelques années parce que je ne trouve pas de place pour me garer.”

Un autre habitant qui vit en face de l’écran éblouissant a déclaré que c’était “une bonne chose” que la rue collecte des fonds pour des œuvres caritatives.

“Mais il faut peser les deux côtés, ça peut être un cauchemar pour ceux qui vivent à côté”, ont-ils ajouté.