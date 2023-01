Nous vivons dans la rue la plus escarpée du monde sur le bord de mer britannique – nous refusons de croire qu’une autre colline à 10 000 miles est plus escarpée

Les résidents ANGRY refusent de laisser leur panneau de « rue la plus escarpée » être retiré alors qu’il s’agit d’un mensonge.

Ceux de Harlech, dans le nord du Pays de Galles, ont bloqué un panneau indiquant “La rue la plus raide du monde”, même si la vraie se trouve à 10 000 miles.

Ffordd Pen Llech attire les touristes toute l’année, même s’il n’est classé que comme la deuxième colline la plus escarpée 1 crédit

Une course de 6 km se déroule sur la pente et environ 500 personnes se sont déjà inscrites 1 crédit

La rue la plus raide du monde est en fait Baldwin Street à Dunedin, en Nouvelle-Zélande 1 crédit

La route a reçu son titre après avoir été classée dans le livre Guinness des records du monde, mais malheureusement, sa couronne a été prise par un endroit en Nouvelle-Zélande.

Mais les fiers habitants de la ville balnéaire britannique organiseront un événement de course sur la colline nommé “The World’s Steepest Street Run” – si Baldwin Street à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, ne les bat pas.

Dans le passé, des courses ont eu lieu sur Ffordd Pen Llech et certaines parties de la piste présentent des pentes avec une pente de plus de 35 %.

Environ 500 personnes ont été attirées par le hotspot de course et doivent participer à la course de 6 km en mars de l’année prochaine.

Bien que Ffordd Pen Llech ne soit pas encore la rue la plus escarpée du monde, elle est classée deuxième de Baldwin Steet en Nouvelle-Zélande.

Alors que la colline galloise a une pente de 28,6 %, Baldwin Street en mesure une de 34,8 %.

Myfanwy Jones, qui vit dans la rue depuis plus de 40 ans, a défendu de garder le signe malgré la perte du titre.

Elle a déclaré : “Le panneau en haut de la rue a été installé il y a quelques années, mais les habitants de Dunedin en Nouvelle-Zélande sont venus le mesurer par eux-mêmes et le titre leur est revenu.

“Maintenant, c’est probablement la rue la plus raide de l’hémisphère nord.

« Le panneau lui-même semble attirer les gens dans la rue. Avant qu’il ne monte, il n’était pas particulièrement connu.

« Vivre ici me permet définitivement de rester en forme. Je monte et descends parfois la rue jusqu’au magasin plusieurs fois par jour. Il est populaire auprès des marathoniens et je comprends pourquoi, les motards aiment aussi le parcourir.

“Le paysage est évidemment magnifique – je vis ici depuis plus de 40 ans maintenant et je ne vivrais nulle part ailleurs.”

Les cyclistes et les marathoniens utilisent fréquemment la colline galloise 1 crédit

Les habitants de Harlech, dans le nord du Pays de Galles, refusent de renoncer à leur titre de “rue la plus raide du monde” 1 crédit