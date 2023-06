Des habitants d’une rue de Londres où un homme a semblé lancer une bombe à essence sur une voiture en plein jour ont déclaré que la zone était dévastée par des maisons de crack, des fusillades et des coups de couteau.

Des séquences vidéo sont apparues cette semaine montrant un homme marchant sur Gresham Road dans l’ouest de Londres avec ce qui semblait être une bombe à essence de type cocktail Molotov sous les yeux des familles.

Un homme semble marcher dans la rue avec un cocktail Molotov

Une écolière et une femme regardent avec horreur 1 crédit

La bombe a semblé exploser dans la rue 1 crédit

Une écolière et sa mère ont été vues en train de regarder l’homme passer devant elles avec l’appareil.

Un homme a tenté de lancer l’engin, qui a explosé dans la rue. La police s’est ensuite rendue sur les lieux et un homme a été arrêté.

Un témoin a affirmé que l’incident impliquait un huissier qui était venu retirer une voiture de la zone.

Une femme qui vit en face de la scène de crime avec sa mère et qui ne voulait pas être nommée a déclaré : « Je pense qu’un des voisins s’est un peu fâché avec un huissier qui était venu bloquer une voiture.

« Nous venons d’entendre l’escalade – il avait un bidon d’essence à la main et menaçait pendant un petit moment, puis il a mis quelque chose dans une bouteille et y a mis le feu.

« Il courait sur la route en pourchassant les gens avec – le chauffeur de la camionnette [who was] l’huissier et quelques voisins étaient sortis.

«Il l’a en fait jeté de l’autre côté de la route sur l’un des garçons de l’autre côté de la route, qui l’a presque attrapé mais il est entré dans sa maison juste à temps – il avait une vingtaine d’années, il est sorti pour déplacer sa voiture afin que sa voiture ne ‘ t être remorqué, puis il était juste dans la rue et le gars est juste allé le chercher.

«Il est juste allé pour n’importe qui vraiment. Ce n’était même pas sa voiture, je pense qu’il devait être à l’extérieur car il s’assoit généralement dehors en train de fumer une cigarette, il a peut-être vu l’huissier essayer de bloquer la voiture.

« Il disait principalement ‘pourquoi ne nous laisses-tu pas tranquilles ?’ C’est sorti de nulle part, mais comme je l’ai dit, je pense qu’il a quand même des problèmes de santé mentale.

« Récemment, il y a eu beaucoup de choses comme ça, pas comme des bombardements d’essence, c’était assez extrême ce qu’il a fait, mais il y a eu pas mal d’incidents ici récemment. »

La femme a déclaré que l’attentat à la bombe à essence était le dernier d’une vague d’incidents choquants à ravager la région.

Elle a dit qu’il y avait eu plusieurs coups de couteau dans la rue menant à Gresham Road depuis la North Circular, Woodheyes Road.

La femme a ajouté : « Ma mère est ici depuis 1971, donc la route a radicalement changé au cours des cinq dernières années.

«Une grande partie des logements ont été convertis en logements à occupation multiple (HMO), et beaucoup d’entre eux sont vendus au conseil, donc il y a beaucoup de personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui sont placées ici.

« Il y a certainement bien des gens et des choses à faire, mais la maison où cela s’est produit avait été assez turbulente ces deux dernières années.

« La plupart des gens de ce côté-ci, du côté où vit la personne, sont assez âgés.

«Il y a encore un bon sens de la communauté, les gens se soucient les uns des autres, mais quand des choses comme ça arrivent, c’est vraiment effrayant.

« Notre poste de police le plus proche est Wembley, il y en a un à Harlesden, mais je ne pense pas qu’ils aient des agents en poste là-bas.

« Il a fallu une bonne demi-heure, 40 minutes, aux policiers pour arriver ici car je suis sûr que l’huissier les aurait appelés dès que les choses auraient dégénéré.

«Ils ont mis très longtemps à venir et les pompiers sont également venus. La police fait tout ce qu’elle peut, mais elle continue de fermer toutes les gares, donc il n’y a pas grand-chose qu’elle puisse faire si elle n’est pas à proximité.

Elle a ajouté que les disputes se produisent souvent au sein du HMO mais se répandent dans la rue.

Sa mère, qui ne voulait pas non plus être nommée, a déclaré que deux maisons également « turbulentes » se faisaient face et que les occupants se disputaient constamment.

Elle a dit : « Il y a une vieille dame à côté, elle a peur de sortir. Ils ont peur.

« Ça n’avait rien à voir avec lui. Nous connaissons la propriétaire de la voiture et elle dormait, elle ne le savait même pas.

« Je sais juste que c’était une voiture rouge, elle conduit une voiture rouge. Mais nous ne la connaissons pas, car depuis cinq ans nous ne connaissons plus personne.

«Avant tout le monde connaissait tout le monde, maintenant les gens viennent pour trois mois, six mois, ils repartent. Tout le monde reste pour soi. »

La femme qui travaille dans la région a déclaré que ces incidents étaient très typiques et a déclaré avoir vu un voleur à l’étalage tirer un couteau sur un agent de sécurité de Lidl alors qu’elle prenait son petit-déjeuner au supermarché local juste une heure avant l’attentat à la bombe incendiaire.

Elle a déclaré: «J’ai essayé de rejoindre ma voiture mais les pompiers m’ont bloqué le passage.

« Un des voisins m’a dit que quelqu’un était venu remorquer une voiture et le gars est évidemment sorti et est évidemment allé lui lancer un cocktail Molotov.

« Ce matin-là, je suis allé prendre le petit déjeuner à Lidl et il y avait un voleur à l’étalage et il battait un agent de sécurité, et il est sorti avec un couteau. J’étais comme d’accord, ce drame est terminé, puis je suis venu ici et je n’ai pas pu prendre ma voiture parce que c’est arrivé.

« Littéralement, c’est comme ça ici, c’est tellement mauvais. Ce truc arrive tout le temps ici.

« Il n’y a que des maisons de crack ici, une maison autour de là est fermée parce que l’année dernière, il a été assassiné – il a été battu très sévèrement, puis ils sont revenus le chercher et l’ont fait entrer, donc tout est condamné.

« Il y avait une sécurité privée à l’extérieur pour s’assurer que personne n’entrait sur la scène du crime, la prochaine chose que le gars est descendu et a essayé de poignarder les gars de la sécurité avec un couteau.

« Il y a eu des coups de feu récemment. Restez ici une semaine ou deux, tout s’effondre.

« J’ai peur quand je marche vers ma voiture. Les gens fument ouvertement du crack ici pendant la journée. Il y a comme quatre maisons de crack juste ici où l’attaque par le feu s’est produite.

« Ce n’est qu’un extrait, une route à Neasden, elles sont toutes comme ça. Ce n’était pas comme ça avant, évidemment il n’y a pas vraiment de police dans les parages parce que tout se fait à découvert.

Décrivant certains des événements étranges désormais communs à Gresham Road, elle a pointé du doigt un homme en costume bleu et a déclaré qu’il se promenait en se faisant passer pour un médecin.

Elle a dit: « Il fait semblant d’être médecin, il me dit que tu ne devrais pas fumer, ce n’est pas bon pour toi, puis je pose le mégot de pédé par terre et le ramasse et commence à le fumer, il va juste haut et bas. »

Un autre résident qui vit sur Gresham Road depuis 40 ans a déclaré que la rue était en proie aux cris et à la consommation de drogue.

L’homme, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré: « Ils sont venus soulever la voiture, il y avait un gros camion sur la route là-bas. Ils sont venus prendre la voiture parce qu’elle n’avait pas de permis.

« Il y avait les pompiers, la police, la route a pris feu là où il y a du sable.

«Ils avaient un homme noir par terre à l’extérieur de la maison, ils ont dû le taser parce qu’il y avait plein de policiers avec des pistolets taser.

« Je regardais la télévision et je n’ai rien entendu jusqu’à ce que je sorte, je ne pouvais pas croire ce que je voyais, toute la police et les pompiers et plus de policiers arrivaient avec des sirènes hurlantes. Ils sont restés ici jusqu’à 13 heures environ.

Décrivant la maison en face de celle de l’incendiaire présumé, qui serait également utilisée pour le trafic de drogue, il a déclaré : « Il se passe toutes sortes de choses ici.

« Les gens sont ici à trois, quatre, cinq heures du matin pendant que j’essaie de dormir, cela arrive constamment. Vous ne vous sentez pas à l’aise.

« Il y a beaucoup de gens qui entrent et sortent de la maison. C’est de la drogue, je viens ici tout le temps y’a des gens bizarres.

« Ils se présentent à la fenêtre à toute heure du matin. Tout le monde sait ce qui se passe.

« Il y a environ un an, j’ai regardé par la fenêtre dans la nuit et j’ai vu qu’il y avait une demi-douzaine de policiers à l’extérieur avec des armes à feu. »

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: « La police a été appelée à 8 h 15 le mercredi 14 juin à Gresham Road, NW10.

Un homme aurait jeté de l’essence sur une voiture avant d’essayer d’y mettre le feu.

« Un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’incendie criminel dans l’intention de mettre sa vie en danger et d’avoir agressé un secouriste. Aucun blessé n’a été signalé. Des enquêtes sont en cours. »