Nous vivons dans la rue la plus colorée du Royaume-Uni – nous l’aimons ici et ne changerions rien

UNE ARTISTE qui crée certaines des rues les plus colorées du Royaume-Uni a fait grimper les prix de l’immobilier jusqu’à 30 % – et les résidents l’adorent.

Tash Frootko crée des maisons arc-en-ciel et injecte « de l’amour, du plaisir et du rire » dans les rues de Gloucester depuis 2018.

Tasha Frootko et son partenaire Stuart Doust ont transformé Gloucester en peignant les maisons de couleurs vives 1 crédit

Des maisons bleues, vertes, roses et orange vibrantes se distinguent parmi les propriétés de briques brunes banales intactes 1 crédit

La créativité de la femme de 44 ans a vu des places entières transformées, et son dernier projet avec son partenaire Stuart Doust est la régénération de 63 maisons multicolores sur Hopewell Street, Gloucester.

Ses maisons bleues, vertes, roses et orange vibrantes se distinguent parmi les propriétés de briques brunes banales intactes.

Et les résidents locaux préfèrent de loin ces ajouts colorés – en particulier dans les moments difficiles qui affectent de nombreux habitants du pays.

Rob Wilks, qui vit dans la rue depuis 63 ans, a déclaré : « C’était comme si Tash était apparu de nulle part et avait transformé notre rue en une œuvre d’art.

« Le travail inlassable qu’elle fait dans les coulisses pour résoudre les problèmes des rues avant d’ajouter ses couleurs de signature est admirable.

« Elle a acheté l’amour, le plaisir, la couleur et le rire dans la rue et nous ne pourrons jamais assez la remercier pour cela. »

Une autre résidente impressionnée, Brigitte Wurfel-Mathurin, qui vit sur la rue Barton depuis 37 ans, a déclaré : « Il n’y a pas de fin à la capacité de cette dame à améliorer l’apparence de notre ville.

»Sa vision et son dynamisme remarquables sont phénoménaux et elle emmène la communauté dans l’aventure avec elle.

« Avoir Tash venue dans notre rue et faire ce qu’elle a fait a changé ma vie et me rend si fière de dire que je vis à Barton et Tredworth.

« Elle a créé ici un chef-d’œuvre kaléidoscopique et un autre point de repère pour Gloucester. »

Jusqu’à présent, Tash a transformé 134 maisons en cinq ans et a traversé plus de 1300 litres de peinture.

L’artiste talentueux a expliqué : »Cela montre ce qu’un individu avec une vision peut réaliser.

»J’ai commencé ces transformations car il y avait un moral tellement négatif sur l’apparence de la ville.

»La toile de fond a été là tout le temps, il fallait juste un esprit créatif et une énorme injection de couleur pour la décorer.

Elle a apporté l’amour, le plaisir, la couleur et le rire dans la rue et nous ne pourrons jamais assez la remercier pour cela. » Rob Wilk

»Mes projets deviennent chaque fois plus excitants et j’ai l’impression d’avoir un modèle et une formule qui fonctionnent.

« La réponse de la communauté, de ses écoles et des visiteurs de la rue a été extrêmement positive. »

Tash a ajouté: » Je suis ravi que mes projets 2023 et 2024 aient été partiellement financés par le programme Leveling Up Together du Gloucestershire County Council, car jusqu’à présent, je les ai autofinancés.

»Je continuerai à travailler entièrement bénévolement afin que chaque centime de financement serve à faire briller la région. »

Cela survient alors que d’autres personnes de toute la Grande-Bretagne prétendent vivre dans les rues les plus animées.

Les résidents d’Elm Street à Cardiff, au Pays de Galles, possèdent des maisons violettes, jaunes et vertes, dont certaines sont couvertes de peintures murales.

Les habitants disent que les dessins joyeux, y compris un hommage massif à la Seconde Guerre mondiale et une peinture murale sur la plage des Caraïbes, remontent le moral dans la communauté.

Ailleurs au Pays de Galles, les propriétaires de Tenby disent adorer leur ville balnéaire colorée.

Pendant ce temps, un village a été élu le plus beau du Royaume-Uni – et il n’est qu’à deux heures de train de Londres.

De plus, les habitants du « meilleur village » du pays disent qu’ils ne vivraient nulle part ailleurs grâce aux habitants sympathiques et aux maisons bon marché.

Le dernier projet de l’homme de 44 ans avec son partenaire Stuart Doust est la régénération de 63 maisons multicolores sur Hopewell Street 1 crédit