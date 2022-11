Nous vivons dans “la rue la plus bruyante du Royaume-Uni” avec des chiens qui aboient 1 600 fois en 20 minutes – une action drastique est nécessaire

Les RÉSIDENTS de la «rue la plus bruyante du Royaume-Uni» crient à l’action alors que les chiens d’un voisin aboient des milliers de fois par jour.

Les propriétaires de Widnes, dans le Cheshire, ont subi l’un des pires cas de nuisances sonores de tous les temps, selon les responsables de la santé environnementale.

Un incident a vu les chiens aboyer 1 645 en seulement 20 minutes Crédit : Google

Tout en surveillant le problème, les responsables ont enregistré que les chiens de John Peter Laveric ont aboyé 1 645 fois en seulement 20 minutes en une seule journée de mars.

Les autres perturbations majeures comprenaient 514 aboiements en 13 minutes et 1 293 en 47 minutes.

Les voisins se sont plaints pour la première fois du bruit incroyable en mai 2017 à une adresse précédente.

Ils ont indiqué que la perturbation avait eu un impact sur leur santé mentale et leur qualité de vie.

Le conseil d’arrondissement de Halton l’a poursuivi l’année suivante dans ce qu’un porte-parole a décrit comme l’une des pires plaintes de bruit qu’ils aient jamais traitées.

Un tribunal lui a délivré une ordonnance de comportement criminel (CBO) qui l’a obligé à retirer tous les chiens de son domicile.

Cependant, il a ensuite déménagé dans une autre rue et les plaintes ont recommencé.

Le conseil l’a de nouveau poursuivi en justice mais une deuxième demande de CBO a été ajournée et le bruit a persisté.

Une porte-parole a déclaré au Liverpool Echo que 11 propriétés se sont plaintes du bruit au cours des trois années écoulées depuis le début de l’affaire.

Enfin, le 8 novembre, la demande du CBO a été accordée, empêchant Laveric de garder des chiens à n’importe quelle adresse de l’arrondissement.

La commande durera cinq ans.

Le propriétaire du chien perturbateur a également été condamné à payer 500 £ de frais.

Se félicitant de la décision, la conseillère Martha Lloyd Jones a déclaré: “Il s’agit de l’un des pires cas de nuisances sonores que l’équipe de santé environnementale a traités et a impliqué des nuisances considérables affectant la qualité de vie d’un certain nombre de voisins de M. Laveric sur une période de cinq ans. période d’un an dans deux propriétés différentes.

“Nous espérons que cette affaire enverra le message que nous n’hésiterons pas à poursuivre des mesures coercitives énergiques contre les pires contrevenants afin de protéger la santé et le bien-être de nos résidents.

“Le conseil tient à reconnaître la patience et la résilience dont ont fait preuve les résidents au cours de la longue procédure judiciaire et le courage de ceux qui ont comparu devant le tribunal pour témoigner.

“Je salue également le professionnalisme et la diligence de l’enquêteur et de notre équipe juridique qui ont poursuivi cette affaire devant les tribunaux pour obtenir justice pour les résidents locaux.”