Nous vivons dans la rangée des millionnaires d’une ville balnéaire – l’extension du «conteneur maritime» de notre voisin bloquera la vue et ruinera la zone.

Les habitants FUMANTS de « Millionaire’s Row » vivent dans la peur que leur ville balnéaire chic ne soit ruinée par l’extension « obscène » d’un voisin.

Le « conteneur maritime » est sur le point de devenir une horreur qui gâche le paysage pittoresque, ont affirmé les habitants de Thatcher Avenue à Torquay, dans le Devon.

Les voisins, le Dr John et Mme Angela Speake, s’inquiètent de l’extension du « conteneur maritime » Crédit : SWNS

Thatcher Avenue a été surnommée « Millionaire’s Row » dans le Devon Crédit : SWNS

Les propriétaires furieux affirment que la structure indésirable bloquera les magnifiques vues sur la mer et donnera directement sur leur maison, détruisant ainsi la zone et leur intimité.

Thatcher Avenue est connue sous le nom de Torquay’s Millionnaires’ Row, et les prix des logements s’élèvent en moyenne à 1,7 million de livres sterling.

Les habitants sont tellement déterminés à faire échouer les projets qu’ils ont déboursé plus de 3 000 £ pour une maquette à montrer au conseil de Torbay et ont menacé de déposer une plainte auprès du médiateur.

David Wilson, 65 ans, qui vit dans la région depuis 25 ans, a déclaré au Sun Online : « Il [the extension] ressemble à un conteneur maritime planté sur le toit.

« Cela semble tout simplement obscène d’après les documents de planification. Le service de planification ne semble pas avoir eu une vue d’ensemble complète ou n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. »

Le résident concerné a affirmé que la structure comporterait quatre fenêtres offrant une vue directe sur ses chambres du rez-de-chaussée.

« Je perdrai une partie de ma vue sur la mer lorsque cela augmentera, mais un voisin perdra complètement la sienne, ce qui, je pense, entraînera des dommages financiers », a-t-il ajouté.

David a en outre affirmé qu’un de ses voisins perdrait également beaucoup de lumière.

De son côté, Clive Jones, 80 ans, qui vit dans la rue depuis 36 ans, a affirmé : « Nous allons perdre 80 pour cent de notre vue sur la mer. Si elle n’était que de 10 à 15 pour cent, je ne m’y opposerais pas, mais c’est énorme.

« C’est comme un conteneur coincé sur le toit d’un bungalow, ça nous a causé tellement de stress. »

La demande controversée de planification, figurant dans la base de données publique de Torbay, a recueilli 19 plaintes émanant de 12 personnes différentes et a déjà été rejetée une fois en raison de la taille de la « salle d’observation ».

DÉVELOPPEMENT « OPPRESSIF »

Mais il a maintenant été approuvé après que les planificateurs ont réduit la taille, en amincissant les sols et les plafonds.

Le voisin Kevin Salter a ajouté : « L’agrandissement entraînera une perte importante de lumière dans notre chambre et notre couloir.

Il [the extension] ressemble à un conteneur maritime planté sur le toit. » David Wilson

« Avoir une terrasse si près de la fenêtre de notre chambre envahira également notre intimité et les occupants pourront voir à travers notre chambre, notre couloir et notre salle de bain principale.

« Les élévations latérales et arrière affecteront également notre santé, notre bien-être et notre intimité en raison de la nature oppressive que le développement aura sur notre petit jardin arrière. »

D’AUTRES MESURES

De plus en plus de résidents indignés par ces projets, le médecin généraliste à la retraite, le Dr John Speake, et son épouse Angela, menacent d’aller plus loin.

John a déclaré : « Nous envisageons d’aller plus loin, nous pouvons faire appel au médiateur ou demander un contrôle judiciaire. Nous pensons avoir un dossier. »

Bien que la décision d’urbanisme ait suscité l’indignation de la communauté, le couple a insisté sur le fait que les voisins ne sont pas en colère contre les planificateurs, ils veulent simplement que leurs inquiétudes concernant la perte de lumière et d’intimité soient entendues.

Dans une objection écrite en matière de planification, le Dr Speake a écrit : « Le grand volume et la masse de l’étage supplémentaire domineraient notre propriété.

« Cet effet accablant serait exacerbé par la très grande proximité de nos habitations.

« J’admets que l’ajout d’un balcon au niveau supérieur donnerait une vue imprenable sur Torbay.

« Du côté est, cela donnerait également une vue imprenable sur notre salon.

« Les effets de l’augmentation du bruit ainsi que de la perte d’intimité et de lumière naturelle auraient sans aucun doute un impact sur notre santé mentale et notre bien-être. »

Nous perdrons 80 pour cent de notre vue sur la mer, si ce n’était que de 10 à 15 pour cent, je n’y serais pas opposé mais c’est énorme. » Clive Jones

Mme Speake a ajouté : « Ils vont avoir un deck qui nous regardera directement.

« C’est une région charmante, nous vivons ici depuis 15 ans. Les maisons ici ont une belle vue, je suppose que c’est pour cela que vous payez.

« Nous avons fait valoir nos objections, mais il semble que le conseil n’ait pas tenu compte de tout cela. »

Les demandeurs n’ont pas pu être contactés pour commenter, mais dans leur candidature, ils ont déclaré : « L’échelle globale de la proposition est conforme à la masse générale des propriétés voisines.

« La hauteur de l’avant-toit du balcon proposé est inférieure à celle de l’habitation voisine.

« En outre, la hauteur du bâtiment est nettement inférieure à la hauteur du faîte de l'(autre) voisin.

« Le balcon du premier étage donnera sur l’avant de la propriété et n’aura donc aucune possibilité de donner sur les jardins arrière.

« À l’arrière, il y a une grande séparation d’au moins 15 mètres entre les fenêtres arrière de l’extension du premier étage jusqu’à la limite arrière et d’un total de 26 mètres jusqu’à l’habitation située à l’arrière.

« De plus, cette limite est fortement végétalisée, ce qui offre un bon niveau d’écran et il n’y a donc aucun vis-à-vis vers l’arrière. »

Le Conseil de Torbay a été contacté pour commentaires.

Les planificateurs nient toute atteinte à la vie privée Crédit : SWNS