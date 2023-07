Nous vivons dans la pire ville balnéaire du Royaume-Uni où l’émission de télévision est filmée – il y a un côté sinistre mais les critiques ont tout faux

Les RÉSIDENTS qui vivent dans une ville balnéaire qui a été nommée l’une des pires du Royaume-Uni disent que s’il y a un côté obscur, les critiques ont tout faux.

Morecambe, dans le Lancashire, est en déclin depuis des décennies car il a souffert de la fermeture du Super Swimming Stadium en 1975, de la croissance des vacances bon marché à l’étranger et d’endroits comme Blackpool et Southport donnant à la ville une course pour son argent.

Les plages de Morecambe ont été classées comme « bonnes » par le Defra Crédit : Alamy

La ville du Lancashire est le décor du drame policier d’ITV, The Bay, qui aurait contribué à raviver sa fortune 1 crédit

Après avoir été en déclin pendant des décennies, les habitants disent maintenant que la ville est en hausse Crédit : Getty

Elle a même été désignée comme l’une des pires villes balnéaires du Royaume-Uni dans un Which ? enquête qui a demandé à 3 000 visiteurs d’évaluer les plages, les attractions, les paysages et le rapport qualité-prix de plus de 100 villes et villages balnéaires britanniques.

Cependant, les perspectives de la ville ne sont pas toutes sombres et elle semble maintenant se battre pour revenir dans l’espoir de pouvoir éventuellement rivaliser avec les points chauds touristiques tels que les Cornouailles.

Sa notoriété, en partie, a été aidée en étant le décor du drame policier graveleux d’ITV The Bay.

La ville a vu un afflux de touristes désireux de profiter du magnifique paysage de la baie de Morecambe grâce à l’émission télévisée à succès.

Les espoirs de renouveau de la ville reposent également sur la construction de l’Eden Project North.

Le complexe de conservation, d’un coût de 50 millions de livres sterling, sera situé près de l’hôtel Midland et des jardins d’hiver et ressemblera aux célèbres bâtiments en forme de dôme du projet Eden original à Cornwall.

Ray, qui dirige Edmonson’s Fresh Fish et vit dans la ville depuis 74 ans, affirme que le développement sera « bon pour la communauté locale ».

Juste en bas de la rue se trouve le glacier familial Brucciani’s qui a servi la fille de Winston Churchill, Bob Hope et le roi Charles III au fil des ans.

Le magasin est à deux pas des jardins d’hiver historiques de la ville qui ont rouvert en 2022 après 40 ans de fermeture.

Au cours de ses 125 ans d’histoire, le bâtiment classé Grade II a vu des personnalités telles que les Who, les Rolling Stones et Vera Lynn honorer sa scène.

Paulo Brucciani, qui dirige actuellement le glacier, pense que la ville a connu un «revirement» ces dernières années, en partie à cause de l’introduction de festivals qui ont apporté de la musique live dans la ville.

On sent que Morecambe a un second souffle. Nous ne sommes peut-être pas une destination de séjour, mais les excursionnistes viennent ici maintenant Paulo Brucciani

Il a dit qu’Eden serait la « cerise sur le gâteau » pour la ville.

Paulo a déclaré: « Nous pensons que Morecambe a un second souffle. Nous ne sommes peut-être pas une destination de séjour, mais les excursionnistes viennent ici maintenant. Nous ne sommes pas Blackpool.

« Je veux dire par là que ce ne sont pas que des fêtes foraines, des chapeaux et des machines à sous. J’aime penser que c’est un peu plus sophistiqué. »

Bien que Morecambe soit en hausse, il reste encore du chemin à parcourir.

La drogue fait des ravages dans la ville.

Des enveloppes d’héroïne sont vendues pour seulement 10 £, avec de la kétamine, du crack et du cannabis également vendus dans les rues délabrées du West End de la ville, selon un ancien toxicomane avec lequel The Sun s’est entretenu lors d’une visite en mars.

LA DROGUE « PARTOUT »

La femme de ménage Jennifer Allan, 64 ans, a précédemment déclaré: «La drogue est partout ici. Vous voyez des gens s’y promener tout le temps.

« Mais c’est comme beaucoup de villes balnéaires. »

Une mère de deux enfants a déclaré à l’époque: «Ma fille s’est laissée prendre par tout cela et a pris beaucoup de kétamine.

« Vous voyez des trafics de drogue se dérouler dans la rue.

«Et il y a beaucoup de sans-abri et d’ivrognes dans les quartiers délabrés.

« Vous avez aussi pas mal de vols. »

Bernie, qui travaille chez Atkinson’s Fish & Chips depuis 20 ans, aime l’atmosphère détendue et amicale de la ville et « ne vivrait nulle part ailleurs ».

La femme de 50 ans a admis que la promenade était un peu « délabrée » quand elle grandissait, mais elle garde de bons souvenirs d’avoir grandi et passé du temps à la fête foraine un vendredi soir.

Elle aussi espère que le projet Eden revitalisera la ville et la remettra « sur la carte ».

‘ABSOLUMENT MAGNIFIQUE’

L’autorité locale a également fait des efforts pour nettoyer le front de mer et la plage, qui, selon Bernie, sont « absolument magnifiques ».

Des défenses maritimes ont été construites en 2018 et les chiens sont désormais interdits sur deux plages de baignade, Defra ayant qualifié les eaux de « bonnes » l’année dernière.

Les rapports indiquent qu’il existe des plans en place pour améliorer le score à « excellent ».

Les transports ont également été améliorés avec l’ajout du Bay Gateway, qui relie Heysham à la M6, créant une route directe permettant aux touristes de visiter Morecambe, sans avoir à passer par Lancaster.

L’ornithologue passionné Tony Vettese, propriétaire de The Old Pier Bookshop, affirme que la ville a gagné plus de visiteurs ces dernières années.

Il a déclaré au Mirror : « Au cours des 15 dernières années, Morecambe est devenue de plus en plus occupée d’année en année. Mon entreprise s’est améliorée, et je sais que les entreprises d’autres personnes se sont également améliorées. »

Tony espère également que le nouveau projet Eden aura un impact positif sur la ville.

Il a ajouté: « Nous attendons cela depuis longtemps. […] Cela changera complètement Morecambe. Pas seulement une ville saisonnière mais douze mois par an. »

Eden Project North devrait ouvrir partiellement fin 2025.