Nous vivons dans la « PIRE » ville balnéaire du Royaume-Uni et maintenant cela devient encore plus insupportable grâce à la hausse des coûts du conseil.

LES RÉSIDENTS vivant dans une ville balnéaire décrite comme l’une des « pires » du Royaume-Uni disent qu’ils en ont assez de la hausse des prix du stationnement dans la région.

Les frais de stationnement à Great Yarmouth, dans le Norfolk, ont augmenté cette année, laissant les habitants furieux, certains affirmant que cela devrait être gratuit.

Les frais de stationnement ont augmenté sur le front de mer de Great Yarmouth, dans le Norfolk Crédit : Jason Bye

Anita et Mark Hadlow photographiés avec leurs petits-enfants Crédit : Jason Bye

Les vacanciers se disent également contrariés par cette augmentation.

Les retraités Eugene et Glenda Toner passent une semaine dans un hôtel à proximité de Gorleston mais ont été stupéfaits de voir les prix du parking.

Eugene, 72 ans, a déclaré : « C’est absolument choquant. Ces nouveaux tarifs ne feront que faire fuir les gens – une famille doit pouvoir se garer près de la plage. »

Les Toners ont trouvé leur propre solution : dans un parking à 8 £ par jour plus loin sur la côte.

Les nouvelles accusations sont appuyées par une menace de pénalité pouvant aller jusqu’à 70 £ d’amende.

Une autre visiteuse, Kelly Powley, 42 ans, accompagnée de deux jeunes enfants âgés de sept et quatre ans, s’est plainte : « C’est tout simplement trop – vraiment très cher.

« Les parents de Yarmouth n’ont peut-être pas les moyens d’acheter ces glaces pour leurs enfants.

« Il existe également de nombreuses options moins chères dans la région – un voyage au zoo de Banham coûte dix livres le billet – et comprend un parking gratuit. »

Un autre visiteur de Yarmouth Pierre Beale, du Suffolk, a déclaré : « Les prix sont extraordinairement élevés ici – et les amendes peuvent atteindre 70 £.

« Je ne sais pas comment la municipalité peut justifier cela. Ils devraient essayer d’attirer les gens et les jeunes familles dans la ville, mais au lieu de cela, ils les chassent avec des frais de stationnement exorbitants. »

Le conseil local a déclaré que le stationnement dans un parking longue durée en bord de mer a désormais augmenté de 12,9 pour cent, passant de 9,30 £ à 10,50 £ pour le stationnement toute la journée, de 8h00 à 21h00.

Les autres parkings de courte durée en bord de mer ont augmenté de 13 pour cent, passant de 22,60 £ à 25,60 £ pour un séjour de huit heures.

Pendant ce temps, un parking au Marina Leisure Centre – une attraction locale populaire face à la mer – a connu une augmentation de 5,2 pour cent, passant de 27,50 £ à 28,90 £ pour un séjour de huit heures.

Le porte-parole de la commune a déclaré : « Il est à noter que ce parking est majoritairement destiné aux usagers du Marina Center qui peuvent y stationner gratuitement jusqu’à trois heures. »

Les retraités Eugene et Glenda Toner passent une semaine dans un hôtel à Gorleston Crédit : Jason Bye

Certains ont trouvé un moyen de contourner le problème en payant plus qu’ils ne le souhaiteraient pour le stationnement.

Wayne Talman gère un parking privé pour deux douzaines de voitures, avec vue sur la mer, où les conducteurs ne paient que 8 £ pour une journée de stationnement et 15 £ pour un séjour de 24 heures.

Il a déclaré : « Je sais que les frais de stationnement municipaux sont très élevés – mais ce n’est pas juste pour les familles ordinaires qui cherchent à offrir à leurs enfants une journée au bord de la mer. »

Théâtre Le propriétaire et habitant de Great Yarmouth, Peter Jay, affirme que le stationnement dans la région devrait être gratuit.

Il a déclaré : « Je suis totalement opposé à ce qu’ils augmentent les charges – en fait, ils devraient les réduire et non les augmenter.

« Nous nous battons toujours pour attirer les gens à Yarmouth et lorsqu’ils viennent ici, beaucoup de gens se plaignent du coût du stationnement.

« Parfois, ils doivent course au point culminant de notre spectacle pour mettre plus d’argent dans le compteur. C’est une politique à très courte vue.

« Le secteur du divertissement et de l’hôtellerie et les foules qu’il attire sont à peu près les seules choses qui leur rapportent de l’argent et, à la fin, ils le tueront.

« Nous devons faciliter la vie des gens et le stationnement devrait vraiment être gratuit. »

Great Yarmouth a été nommée la sixième pire ville balnéaire du Royaume-Uni par Which? cette année.