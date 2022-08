Nous vivons dans la “pire rue” de Grande-Bretagne : elle est creusée toutes les deux semaines – nous n’avons jamais d’eau, c’est inacceptable

Les RÉSIDENTS vivant dans la “pire rue” de Grande-Bretagne ont affirmé qu’ils n’avaient jamais d’eau parce qu’elle était creusée toutes les deux semaines.

London Road à Swanscombe, dans le Kent, a fait l’objet de 73 permis pour des travaux de construction au cours des quatre dernières années et demie.

Pendant cette période, il y a également eu 18 réparations de conduites d’eau sur un tronçon de cinq milles de la rue, laissant les résidents frustrés.

Les habitants des environs disent souffrir régulièrement d’une faible pression d’eau car les vieux tuyaux en fonte ont tendance à éclater.

Ils ont également signalé s’être réveillés sans eau du tout pendant le week-end de la canicule de cet été.

En raison des problèmes, les résidents demandent maintenant à Thames Water d’améliorer leur service, rapporte Kent Online.

La conseillère de Swanscombe, Emma Ben Moussa, a lancé la pétition et a déclaré que les problèmes d’eau étaient constants depuis deux ans, mais encore assez sporadiques jusqu’à il y a trois semaines.

Cllr Moussa a déclaré qu’en une seule semaine, il y a eu quatre nouvelles fuites dans quatre rues distinctes, entraînant une interruption de l’approvisionnement en eau des maisons.

Un homme, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré: “Cela va toujours être frustrant lorsqu’il y a une panne d’eau pendant la canicule, mais je pense que cela a été rendu plus frustrant par le fait que les mises à jour promises par la compagnie des eaux sur le site Web, mais le direct le suivi n’avait aucune trace de l’incident dans notre région.”

Et Moussa elle-même a été touchée, affirmant qu’elle a dû se rendre chez sa mère lorsqu’elle s’est retrouvée sans ravitaillement.

Elle a déclaré: “Les gens luttaient vraiment sans eau à certaines des températures les plus chaudes jamais enregistrées.

“C’est inacceptable pour les résidents, et une performance inacceptable de Thames Water.

“C’est un gaspillage d’eau criminel lorsque les mêmes entreprises nous disent que nous devons nous préparer à des conditions de sécheresse.

“S’ils ne peuvent pas fournir le service, ils ne devraient pas avoir le monopole de l’eau. J’ai perdu confiance en Thames Water et Swanscombe n’a plus de patience.”

C’est une bataille constante, semble-t-il. La pression de l’eau peut chuter, ce qui fait chuter la pression de ma douche, ai-je remarqué. Liz Edgard

Liz Edgar, résidente de Charles Street, a déclaré qu’elle avait signalé la fuite sur sa route vers Thames Water à deux reprises au cours des deux derniers mois et qu’elle n’avait reçu aucune réponse.

La grand-mère de quatre enfants a ajouté: “C’est une bataille constante, semble-t-il. La pression de l’eau peut chuter, ce qui fait chuter la pression de ma douche, j’ai remarqué.”

Et le directeur de bureau à la retraite a décrit une autre fuite sur London Road comme “absolument choquante, jaillissant sur la route, causant plus de ravages”.

Un porte-parole de Thames Water a déclaré à propos des derniers problèmes : “Suite à des informations faisant état d’une fuite, nos ingénieurs se sont rendus sur le site le 6 juin pour enquêter.

“Ils ont localisé une vanne d’arrêt de Thames Water qu’ils ont essayé de réparer ce jour-là.

“Cependant, ils ont constaté qu’ils devaient creuser et creuser plus loin dans la zone afin de pouvoir accéder aux canalisations nécessaires pour arrêter l’écoulement de l’eau et réparer la fuite. Ces travaux seront programmés dans.

“Nous savons qu’il n’est pas acceptable de perdre autant d’eau précieuse et nous faisons quelque chose pour y remédier. Ce ne sera pas rapide, mais nous progressons et nous avons atteint notre objectif au cours des deux dernières années.”

Le député Gareth Johnson a déclaré qu’il avait été en contact avec Thames Water au cours du mois dernier et s’est dit “frustré” par la façon dont ils ont géré les problèmes.

