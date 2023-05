Nous vivons dans la peur dans un lotissement criblé de crimes – des hommes avec des battes de baseball attaquent nos maisons

Des habitants TERRIFIÉS ont fait part de leur peur de vivre dans un lotissement criblé de crimes après avoir été attaqués par des voyous de batte de baseball.

Le lotissement Beech Hill à Wigan s’est récemment retrouvé au centre d’une série de crimes violents.

Les habitants ont loué les installations de la région, y compris la pizzeria sur Wellfield Road Crédit : STEVE ALLEN

Genevra Sweetland a déclaré qu’elle n’avait rien entendu pendant la bagarre de masse Crédit : STEVE ALLEN

Paul et Andrea Cooper se sont plaints des vélos scrambler dans la région Crédit : STEVE ALLEN

Quatre hommes ont fait irruption dans une maison et ont attaqué des habitants avec des battes de baseball peu après une bagarre de rue samedi dernier.

La bagarre de masse n’était que le début de la frénésie criminelle, avec une arme à feu larguée dans la rue le lendemain.

Les résidents ont maintenant parlé d’une culture de la peur parmi les habitants du lotissement à la suite des attentats.

Une femme a déclaré à The Sun Online qu’elle avait été agressée il y a quelques semaines à peine et qu’elle attendait de parler à la police à ce sujet.

Pendant ce temps, un homme vivant sur Rose Avenue a déclaré: « J’ai vu la police envoyer une camionnette de l’unité d’aide tactique sur les lieux.

« Cela me dit tout ce que j’ai besoin de savoir sur ce qui se passe. »

Andrea et Paul Cooper vivent sur Rose Avenue depuis deux ans – disant que leur paix et leur tranquillité ont été gâchées par des vélos bruyants.

Andrea a déclaré: « Ils rugissent de haut en bas sans casque. Ils vont très vite et sont si bruyants. C’est notre principale préoccupation. »

Et un autre local a dit: « J’ai entendu dire que les hommes qui sont entrés dans la maison avaient tous des battes de baseball. Effrayant. »

Genevra Sweetland vit sur Wellfield Road, à quelques mètres de la scène de la bagarre de masse.

Elle a déclaré: « Je n’ai rien entendu l’autre soir. Mon mari et moi avons été très heureux ici.

« Nos voisins vont bien et c’est agréable et calme. Nous adorons la pizzeria en bas de la rue et il y a un supermarché à proximité. »

La police du Grand Manchester a décrit une « combat à grande échelle » Wellfield Road en avril.

Vers 1h30 du matin, la police a décrit un « cambriolage aggravé » lorsque quatre hommes sont entrés dans une maison de Laburnum Grove et ont agressé des habitants avec des chauves-souris il y a deux semaines.

Un certain nombre d’arrestations ont eu lieu d’hommes et de femmes âgés de 22 à 48 ans.

Le sergent-détective Paul Sumner du département des enquêtes criminelles de GMP à Wigan a déclaré: «Nous avons bien progressé dans nos enquêtes initiales depuis la réception de ces rapports et la réponse aux trois incidents qui susciteront bien sûr des inquiétudes dans la communauté.

«Je tiens à rassurer les résidents, même si nous traitons cette enquête très au sérieux et continuerons d’agir de manière rapide et robuste.

«Nous sommes maintenant en mesure de faire appel au public pour nous aider à identifier le suspect toujours en suspens qui, selon nous, est également impliqué dans ces incidents qui se sont enfuis, ainsi que tout autre détail sur l’un des incidents mentionnés.

«Toute information du public, aussi petite ou insignifiante que vous pensiez qu’elle puisse être, nous aidera toujours à reconstituer les circonstances de ces trois incidents liés et à nous assurer que nous pouvons assurer la sécurité de notre communauté locale.

« Cela pourrait être des témoignages oculaires, des images de sonnette ou quelque chose que vous avez vu ou entendu pendant la nuit et au petit matin qui vous a semblé hors de l’ordinaire.

« En conséquence, des plans de patrouille supplémentaires sont en place pour assurer une présence plus visible pendant que nos enquêtes se poursuivent. »

Un porte-parole du Wigan Council a encouragé les résidents préoccupés à parler à GMP.

« Vous pouvez le faire en appelant le 0161 856 7094 ou le 101 en citant les numéros de journal 130, 285 et, ou 937 du 23/04/23. Alternativement, les détails peuvent être transmis anonymement à l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111. »

Heidi Connolly a déclaré que « les problèmes peuvent arriver n’importe où » Crédit : STEVE ALLEN

La police du Grand Manchester continue d’enquêter sur trois incidents qui seraient liés Crédit : STEVE ALLEN