Nous vivons à l’ombre d’une arène emblématique… nous sommes terrifiés à l’idée de quitter nos maisons, les voisins sont un cauchemar et le stationnement est un enfer

Les trafiquants de DROGUE et les voyous ont forcé les résidents d’une tour de 14 étages à devenir «prisonniers chez eux».

Des gangs de jeunes qui ne vivent pas dans la tour ont maintenant pris le relais, laissant la porte d’entrée ouverte à leurs camarades, affirment les habitants.

Fredrick Balding, résident de longue date au franc-parler

M. Balding a mis en évidence une série de problèmes, notamment un manque de sécurité

Les résidents ont parlé d’un manque de sécurité, de canalisations bloquées et de conditions minables à Norton Tower, au cœur de Birmingham.

Le bloc du conseil est à l’ombre de l’Utilita Arena à proximité où des stars telles qu’Elton John se produisent devant des milliers de personnes.

Fredrick Balding, résident de longue date au franc-parler, est maintenant engagé dans une bataille avec le conseil pour effectuer des réparations essentielles pour « en faire un endroit plus sûr pour nous tous » et les appelle à rétablir les caméras de sécurité qu’il prétend avoir détruites.

Le célibataire sans emploi de 55 ans vit à Norton Tower au cœur de Birmingham depuis 27 ans.

Home est un appartement au rez-de-chaussée qu’il a toujours aimé mais a insisté : « Les problèmes ont commencé à s’aggraver pendant la pandémie de Covid et ont empiré depuis. »

Fredrick a déclaré: «Beaucoup de résidents sont trop sacrés pour sortir de leurs propriétés. C’est comme s’ils étaient prisonniers dans leur propre maison.

« Mes fenêtres ont été brisées et il a fallu six semaines au conseil pour les remplacer.

« C’était probablement les voyous, qui, j’en suis sûr, ne font rien de bon et achètent et vendent même de la drogue, mais nous ne le saurons jamais car il n’y a pas de caméras de sécurité.

« J’avais le mien mais il était cassé et quand je l’ai remplacé, on m’a obligé à le démonter.

« J’ai été menacé par un autre locataire au sujet du jardin communautaire parce que ceux qui travaillent et gèrent le potager pensent qu’ils le possèdent et ne veulent pas que d’autres l’utilisent.

« C’est ridicule, et chaque fois que je me plains au conseil, ils ne veulent pas savoir.

Fredrick affirme que le bloc – qui a été construit en 1969 et bénéficie d’un emplacement enviable avec un code postal B1 recherché – est en proie à des problèmes que l’autorité locale « ne peut pas prendre la peine de résoudre ».

Il a également entendu des rumeurs selon lesquelles la tour – l’un des quatre blocs voisins – est destinée à la démolition, mais a déclaré que les locataires ne voulaient pas la voir aplatie juste réparée.

Fredrick, qui souffre d’un handicap au dos et vit d’allocations, a déclaré que les habitants « tiennent à conserver leurs appartements dans un emplacement privilégié ».

Le locataire sensé, qui agit comme porte-parole non officiel des autres résidents, a raconté comment il avait un catalogue de problèmes concernant la sécurité, la sûreté, le stationnement et la police.

Il a raconté comment des agents communautaires patrouillaient occasionnellement dans le pâté de maisons et les jardins, mais « pas assez régulièrement », ajoutant: « Certains d’entre nous ne se sentent pas en sécurité en vivant ici. »

L’un de ses reproches est le manque de places de stationnement et bien qu’il ne soit pas conducteur, il a déclaré que les personnes en voiture ne pouvaient pas lui rendre visite car il n’y avait « absolument nulle part où se garer ».

Il a poursuivi: « Il y a beaucoup de problèmes », dévidant: « Des drains bloqués, des dalles de pavage bancales et dangereuses.

« Le conseil peut le faire de manière simple et polie et faire réparer les choses, sinon ils devront me supporter de me plaindre! »

Fredrick, qui souffre également d’anxiété et de dépression, a ajouté : « Il est inacceptable que le conseil laisse les problèmes empirer. Ils n’interviennent pas. C’est parti en descente.

« Nous avons été ciblés par des jeunes.

« Des gangs d’entre eux qui ne vivent même pas ici ont ouvert la porte avant contrôlée par le buzzer avec une grosse pierre, alors que les gens vont et viennent et traînent dans le pâté de maisons en se livrant à toutes sortes de méfaits. »

Il a ajouté: « Nous avons des étrangers qui viennent et pensent qu’il y a un parking gratuit mais les résidents ne peuvent pas se garer et nous payons la taxe d’habitation. C’est ridicule.

« Les gens arrivent tard le soir et le week-end et nous savons qu’ils font du trafic de drogue. Nous devons vivre ici. Cela rend les gens mal à l’aise d’être dans le bloc et de savoir qu’ils traînent.

« Nous aimerions voir une barrière de stationnement pour contrôler qui entre et sort. »

Un conseil municipal de Birmingham a déclaré: « Le système de stationnement et la barrière de la tour Norton sont exploités par une société privée et nous les avons contactés au sujet des problèmes soulevés.

« En ce qui concerne les réclamations de réparations en suspens, nous n’avons aucune réparation réactive actuellement en suspens, à l’exception de trois réparations de mai actuellement émises pour le bloc qui sont en cours d’achèvement.

« Cependant, s’il y a d’autres réparations en suspens, nous encourageons les locataires à nous les signaler. Si des personnes se sont fait cambrioler ou ont été témoins de consommation de drogue ou de comportement antisocial, elles doivent le signaler immédiatement à la police. »

L’Utilita Arena Birmingham domine l’horizon Crédit : Alamy