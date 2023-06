Nous vivons à côté d’un terrain de golf chic mais c’est un cauchemar – c’est pire qu’une boîte de nuit et nos vies sont gâchées par le bruit

LES RÉSIDENTS de la zone autour d’un club de golf chic disent que leur vie est ruinée par le bruit des parieurs.

Les habitants vivant près du Greenway Hall Golf Club à Stockton Brook, dans le Staffordshire, disent que les événements survenus sur le site sont devenus « intolérables ».

Greenway Hall Golf Club est maintenant un restaurant/bar branché Crédit: News Group Newspapers Ltd

Cependant, les riverains se sont plaints du bruit, des détritus et même des flaques de vomi dans la rue Crédit: News Group Newspapers Ltd

Ils affirment être tourmentés par le « bruit excessif », les détritus et les « flaques de vomi » dans la rue, car ils se sont opposés aux projets d’extension de la licence pour l’espace à l’extérieur de l’ancien club-house, qui a été transformé en restaurant et bar.

Les règles actuelles permettent au lieu, qui comprend un chapiteau, de diffuser de la musique enregistrée entre 11h et 00h30 et de servir de l’alcool de 9h à 00h30.

Cependant, si leur candidature est retenue, ils seront également autorisés à diffuser de la musique amplifiée sous le chapiteau entre 9h et 11h, sans contrôle du bruit.

Sybil Ralphs, qui dirigeait le conseil de district, a déclaré à Stoke-on-Trent Live: « Le matin, vous trouverez des flaques de vomi, que les joggeurs du matin et les promeneurs doivent négocier.

Le bruit des voitures qui ramassent les gens, le son des klaxons, les injures criées sous les fenêtres des chambres, les canettes et les bouteilles qui sont jetées dans les jardins, ça devient juste intolérable. »

La voisine de Sybil, Kate Rose, a allégué qu’elle s’était même fait lancer des injures homophobes lorsqu’elle a affronté une foule quittant la salle à 1 heure du matin.

Elle a fulminé: « Je me sens maintenant incapable de sortir et de défier qui que ce soit, et je suis intimidée quand je sors et promène mon chien s’il y a des groupes d’hommes – et parfois de femmes – qui passent devant ma propriété.

« Je me réveille la plupart des week-ends, et au cours des deux dernières semaines, j’ai été réveillé le lundi, mardi et vendredi soir entre dix heures et demie et minuit.

« Le niveau de clientèle qui accède [the venue]par rapport à l’époque où il était géré comme un club-house de terrain de golf, a considérablement diminué. »

Un autre résident, Wes Machin, a ajouté que les problèmes sont devenus « insupportables ».

Il a déclaré: « Ma famille dit qu’elle ne veut pas rentrer à la maison le soir et je ne veux pas rentrer du travail.

« Cela a changé ma vie et cela a changé la vie de ma famille. Nous voulons que Lockside réussisse, mais nous ne voulons pas qu’il réussisse au détriment de notre bonheur. »

Dans un communiqué, les propriétaires du site ont déclaré qu’ils « comprenaient » les préoccupations soulevées par la communauté.

Ils ont déclaré: « Nous avons rencontré les résidents locaux à plusieurs reprises et avons proposé d’autres conditions à appliquer à la licence.

« [These included] n’ayant aucune musique dans la zone du chapiteau .., des systèmes de surveillance du bruit et proposé que toutes les célébrations, fêtes d’anniversaire et mariages prévus pour la zone du chapiteau soient couverts par des avis d’événement temporaires.

Brett Barlow, l’un des propriétaires, a ajouté : « Ce que nous voulions faire lorsque nous l’avons ouvert, c’était ouvrir comme un restaurant/bar haut de gamme, comme c’était le cas auparavant, mais passer au niveau supérieur.

« Nous sommes des gars du coin, j’habite à moins d’un kilomètre et c’était notre local. »

Le conseil de district de Staffordshire Moorland a confirmé avoir reçu six plaintes pour bruit entre le 18 mars et le 3 avril.

Le département de santé environnementale du conseil a déclaré dans son rapport que l’octroi de la licence étendue créerait une « nuisance publique ».

Le club a déjà fait la une des journaux lorsque les flics ont été contraints de réquisitionner cinq voiturettes de golf pour s’attaquer à une bagarre de huit hommes sur le parcours, bien que ce soit avant que les propriétaires actuels ne le reprennent.

Lockside à Greenway Hall a été approché pour commentaires.