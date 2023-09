Nous vivons à côté d’un grand studio de cinéma où Harry Potter et Barbie ont été filmés – mais c’est comme être au milieu d’une « ZONE DE GUERRE »

Les habitants vivant à côté d’un grand studio de cinéma où Harry Potter et Barbie ont été filmés disent que c’est comme être au milieu d’une « ZONE DE GUERRE ».

Les propriétaires de Leavesden, près de Watford, ont été soumis à des « tirs de mitrailleuses » et à « d’énormes explosions à tout moment de la journée » grâce aux superproductions réalisées juste en bas de la rue.

Les habitants vivant à côté d’un grand studio de cinéma disent que c’est comme vivre dans une « zone de guerre » Crédit : Dan Charity

Les scènes de Harry Potter dans la Grande Salle ont été tournées à Leavesden Crédit : Warner Bros.

Le film à succès Barbie y a récemment été tourné Crédit : Alamy

Duncan Bain a déclaré qu’il était réveillé à toute heure par des « tirs de mitrailleuses » Crédit : Dan Charity

Les studios Warner Brothers, à Herts, ont produit des classiques au fil des ans et plus récemment le film à succès Barbie.

Et maintenant, ils souhaitent investir 400 millions de livres sterling supplémentaires dans les studios pour disposer de 10 nouvelles scènes sonores.

Warner Bros a déclaré que les plans, qui devraient être achevés d’ici 2027, créeront 4 000 emplois et stimuleront l’économie de « plus de 200 millions de livres sterling ».

Mais les habitants vivant à quelques mètres des plateaux de tournage estiment que ces projets sont « ridicules » et qu’ils créeront davantage de perturbations.

Duncan Bain, 58 ans, qui vit à quelques minutes des studios, a déclaré au Sun Online : « Quand ils tournent des films de guerre, nous entendons le bruit des tirs de mitrailleuses au milieu de la nuit.

« Puis une nuit, il y a eu une énorme détonation et mon antenne de télévision est tombée et des fissures sont apparues au plafond.

« C’est ridicule. Ils n’ont absolument aucun respect pour leurs voisins.

« Nous entendons des coups de feu et d’énormes explosions à toute heure du jour et de la nuit. C’est comme vivre au milieu d’une zone de guerre.

« Une nuit, ils ont installé un immense chapiteau dans les airs et l’ont utilisé pour éclairer le plateau sur lequel ils tournaient.

« Imaginez l’effet de la pollution lumineuse sur la faune locale.

« Une autre fois, j’ai entendu beaucoup de bips provenant d’énormes engins de terrassement et j’ai regardé par la fenêtre le matin pour voir qu’une immense montagne était apparue avec un château au sommet.

«Puis il fut un temps où mon antenne de télévision a été arrachée par un big bang. Heureusement, le studio a payé pour résoudre ce problème.

Tim Carroll, 69 ans, qui habite à quelques portes de là, a déclaré que le quartier était en train de devenir une véritable horreur.

Il a déclaré : « Ma principale préoccupation est la construction inappropriée dans la ceinture verte. C’est l’étalement urbain.

« C’est la première partie de la vraie campagne lorsque l’on se déplace vers le nord depuis Londres et lorsque j’ai emménagé ici il y a 20 ans, il n’y avait pratiquement aucun bâtiment là-bas.

« Ce n’était qu’un développement à petite échelle. Mais depuis, il a grandi et grandi, et maintenant il devient une horreur.

« Je sais qu’ils disent que cela créera beaucoup de nouveaux emplois, mais combien d’entre eux seront destinés à la population locale ?

« Même la restauration pour les plateaux de tournage vient de l’extérieur de la ville. »

Un autre voisin, Steve Shorto, 43 ans, a déclaré qu’il n’était pas contre le projet mais a admis que « le studio peut être un peu ennuyeux ».

Le père de deux enfants a déclaré : « Nous avons des hélicoptères qui volent à toute heure de la journée et l’autre soir, ils ont dû filmer une action de sport automobile parce que les moteurs bruyants tournaient jusque tard dans la nuit.

«Ils essaient de nous avertir lorsqu’il y aura des perturbations, mais cela nécessite une surveillance de la part du conseil plutôt que de laisser le studio s’auto-surveiller.

« Et même si je me félicite des nouveaux emplois, combien de caméramans au chômage et de techniciens de production qualifiés vivent ici ?

« Je serais plus impressionné s’ils lançaient des programmes pour former la population locale à ces emplois. »

La directrice adjointe Penny Whytock, qui travaille au Kings Lodge Hotel voisin, avait des sentiments mitigés à propos du projet.

Elle a déclaré : « D’un point de vue commercial, les projets d’agrandissement du studio étaient une très bonne nouvelle.

« Les gens qui y travaillent séjournent souvent ici dans nos cinq chambres et Warner Brothers a été pour nous un ticket en or.

« Mais du point de vue d’un résident, j’ai des sentiments mitigés. C’est comme un petit village et j’aime les espaces verts et la faune.

« Je ne veux jamais que ça soit gâché. »

Rachel Williams, 43 ans, et son mari Mike, 44 ans, ont déclaré qu’ils n’aimaient pas les projets, mais que le studio n’était pas si mal.

Ils ont déclaré : « Les studios peuvent parfois être un peu bruyants lorsqu’ils tournent, mais ce n’est pas très fréquent et ils nous préviennent généralement à l’avance. »

Et Bob Wolfe, responsable par intérim du contrôle du développement au Conseil de Watford, a déclaré : « Les habitants de cette ville accueillent favorablement l’idée d’un studio de cinéma à sa porte et le prestige que cela peut apporter. »

Warner Bros a été contacté pour commentaires.

Rachel Williams et son mari Mike ont déclaré qu’ils n’aimaient pas les projets, mais le studio n’est pas si mal Crédit : Dan Charity

Le studio abrite de nombreux films à succès Crédit : Dan Charity