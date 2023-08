Nous vivons à côté d'un cottage rendu célèbre par les boîtes de Cadbury - nous sommes ravis que les propriétaires le fouettent ... c'est un dépotoir total

Une chaumière PICTURESQUE qui figurait sur des boîtes de chocolats Cadbury il y a plus de 155 ans est en vente à près de 800 000 £ – et les personnes vivant à proximité ne peuvent pas attendre que quelqu’un l’achète.

Le 16ème siècle, les tisserands à pans de bois, en plein milieu du petit village du Suffolk de Stradishall, semblent plutôt mal aimés après avoir été loués avec AirBnB au cours des quatre dernières années.

Cette magnifique chaumière est maintenant en vente pour 800 000 £ Crédit : Andrew Styczynski

La propriété de Stradishall, Suffolk, figurait autrefois sur une boîte de chocolats Cadbury

« C’est une si belle maison mais elle a besoin de soins tendres et affectueux », a déclaré un voisin qui s’occupait des roses dans son jardin à quelques portes de là sur The Street, comme la route principale qui traverse le village est connue.

« Je ne pense pas que Richard Cadbury, qui a fondé la chocolaterie, utiliserait probablement la photographie maintenant sans faire quelques retouches fantaisistes au préalable.

« La maison a l’air plutôt négligée. Le jardin est un peu envahi, le lierre semble incontrôlable, une fenêtre est peut-être en train de pourrir, la clôture est tombée à un moment donné et tout l’endroit a besoin d’un coup de peinture.

“Nous serons heureux quand il sera vendu et, espérons-le, redevenu une maison familiale plutôt que d’être loué en tant qu’AirBnB.

«Vous obtenez toutes sortes de gens qui y séjournent en ce moment, parfois des groupes entiers de personnes.

« La plupart sont agréables et très bien, mais certains jouent de la musique forte qui perturbe notre tranquillité, et, bien sûr, il y a souvent des portes de voiture qui claquent tard dans la nuit. »

La maison classée Grade II de quatre chambres possède des poutres apparentes et des planchers en chêne massif, ainsi qu’un double garage.

À l’extérieur, dans le jardin, se trouve un étang avec des carpes koï et une cascade.

Lottie Woods, des agents immobiliers Jackson-Stops, a déclaré : « Weavers a du caractère et du charme ainsi qu’une histoire intéressante.

« C’était l’un des 12 cottages que Cadbury figurait sur ses meilleures boîtes de chocolat. »

Le village Stradishall, avec son église normande de St Margaret, a été mentionné dans le Domesday Book et Lottie a ajouté : « C’est un village typiquement anglais. »

Mais il s’est agrandi avec de nombreux nouveaux logements construits depuis la mise en vente des « boîtes de chocolat Weavers » en 1868.

Malgré la croissance démographique, l’école locale a fermé il y a de nombreuses années et a longtemps été transformée en maison.

Il en va de même pour la mairie et la poste. Il n’y a plus de magasin local, tandis que le pub le plus proche est à environ un mile.

Mais Kathy Stansford, qui vit à quelques portes de Weavers dans une chaumière très similaire, a déclaré: «J’ai déménagé ici il y a quelques années pendant le verrouillage de Covid et j’adore cet endroit.

« C’est vraiment un village très chocolaté, avec certaines maisons datant de l’époque médiévale.

« Nous sommes entourés d’une belle campagne, les gens sont adorables et il y a un grand esprit communautaire parmi les résidents.

«Tout le monde se mobilise en ce moment pour essayer de lever les 1,2 million de livres sterling dont nous avons besoin pour réparer le toit de l’église.

« Et je pense que c’est plutôt sympa que l’une des maisons du village figure autrefois sur une boîte de chocolats. »

Un autre villageois, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré : « La plupart d’entre nous seront heureux lorsque Weavers sera vendu. Certaines des personnes qui y séjournent depuis qu’il est devenu un AirBnB peuvent être un peu gênantes.

«Peu de gens savent que c’était sur une boîte de chocolats Cadbury’s, cependant.

« Peut-être devrions-nous garder cela assez silencieux au cas où nous serions inondés de touristes prenant des photos ! »

La voisine Kathy Stansford a déclaré que les nouveaux propriétaires seront accueillis dans la «grande» communauté locale Crédit : Andrew Styczynski

Un peu de travail peut être nécessaire, car le jardin est devenu envahi, mais l’esprit « typiquement anglais » de la maison demeure Crédit : Andrew Styczynski