Nous vivons à côté d’un cimetière de voitures illégal gardé par des chiens féroces : c’est une énorme horreur et met nos enfants en danger.

LES LOCAUX sont terrifiés par le fait qu’une casse de voitures illégale à leur porte mette leurs enfants en danger.

Non seulement le tas présente un risque d’incendie, affirment les habitants, mais il est également gardé par des chiens féroces pour éloigner les gens.

Et même si les propriétaires du terrain ont reçu l’ordre de le nettoyer, les voisins ne se sentent pas plus en sécurité.

Jenny Smith, 31 ans, mère de deux enfants, a déclaré : « Je m’inquiète du fait que mes enfants jouent à proximité. C’est horrible.

« Ils aiment toujours jouer là-bas et je leur dis de ne pas passer par le cut ou de s’en approcher.

« Il y a souvent quelques incendies qui viennent par là, il y a une décharge derrière là où il y a beaucoup de brasiers. »

Les frères Yusuf, 48 ans, et Munir Mohammed, 58 ans, directeurs de Jap Parts Ltd, à Stockton-On-Tees, Co Durham, dirigent le site qui abrite 300 vieux moteurs.

Les deux hommes ont été condamnés à payer 1 591 £ d’amende et à dégager le chantier de Britannia Road à la suite d’une enquête menée par l’Agence pour l’environnement.

L’étude a révélé que de nombreux véhicules n’avaient pas été correctement dépollués et étaient encore remplis de liquides dangereux tels que du carburant et de l’huile.

Malgré cela, la vendeuse Jenny a ajouté : « Les affaires se sont déroulées comme d’habitude ».

Jamie Buttery, 34 ans, au chômage, affirme que le site est « un piège mortel ».

Il a ajouté : « Il y a des chiens qui montent la garde là-bas, et ce sont de gros chiens. On entend parfois les chiens au milieu de la nuit.

« S’il y a des enfants qui mettent leurs mains sous le portail, cela pourrait être dangereux. »

Les frères possédaient deux terrains adjacents, à Britannia Road et Phoenix Sidings.

Leur entreprise disposait d’un permis environnemental lui permettant d’exploiter un site de mise au rebut de véhicules sur le terrain de Phoenix Sidings, qui regorgeait de véhicules.

Le site de Britannia Road, pour lequel il n’y avait pas de permis, abritait également une quarantaine de véhicules usagés.

Des documents montrent que Jap Parts Ltd est en liquidation et a cessé ses activités en novembre 2014.

Le retraité Raymond Doneathy, 85 ans, a déclaré que la proximité de la casse avec un pont sur la voie ferrée était préoccupante.

Il a déclaré : « Si un incendie se déclarait, ces escaliers s’effondreraient.

« Un problème plus important dans la région est le terrain vague situé derrière les casses. Il est utilisé comme décharge par des groupes. Il est criblé de rats et les enfants y mettent le feu aux meubles.

« Si un incendie se déclare et s’étend à la casse, cela pourrait être très grave. »

Mais l’infirmière Lily Bijesh, 45 ans, affirme que l’entreprise aurait dû recevoir davantage de soutien de la part de l’agence au lieu de se voir infliger une amende.

Elle a déclaré : « Le risque d’incendie ne m’a jamais traversé l’esprit.

« Les entreprises ont eu des difficultés ces derniers temps et tout au long du Covid, elles auraient dû être aidées. »

S’exprimant depuis la casse, Munir Mohammed a déclaré : « Nous avons été traqués par l’Agence pour l’environnement, ce sont tous des militants de Green Peace.

« Tout n’est que bureaucratie. Nous n’avons enfreint aucune loi.

« A part le fait de ne garder les voitures que pendant trois ans, ce qui est nouveau. »

